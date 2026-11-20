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Máy hút bụi và Máy lau sàn
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Philips Series 3000Hút bụi không dây
Philips Series 3000Cordless Vacuum Aqua
Philips Series 2000Hút bụi không dây
Philips PowerPro CompactMáy hút bụi không túi
Philips PowerPro ExpertMáy hút bụi không túi
Philips Series 5000Máy hút bụi không túi
Philips Series 2000Robot hút bụi
Philips SpeedProMáy hút bụi không dây dạng cán
Philips SpeedPro AquaMáy hút bụi không dây dạng cán
Giá bán lẻ đề xuất
10.499.000 đ
Philips 4000 SeriesMáy hút bụi không dây dạng cán
6.479.000 đ
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