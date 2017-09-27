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  • Sức hút cao hơn* với PowerCyclone 5 Sức hút cao hơn* với PowerCyclone 5 Sức hút cao hơn* với PowerCyclone 5
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    PowerPro Compact Máy hút bụi không túi

    FC9350/01

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    2 Chứng nhận sản phẩm

    Sức hút cao hơn* với PowerCyclone 5

    Máy hút bụi không túi Philips Dòng 3000 với kích cỡ nhỏ gọn, sử dụng công nghệ PowerCyclone 5 và đầu hút MultiClean cho hiệu suất hút cao giúp bạn vệ sinh sạch sẽ mọi ngóc ngách bên trong nhà.

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    PowerPro Compact Máy hút bụi không túi

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    Sức hút cao hơn* với PowerCyclone 5

    Nhỏ gọn và mạnh mẽ

    • 1800 W
    • PowerCyclone 5
    • Bộ lọc Allergy H13
    Động cơ bền bỉ 1800 W tạo ra sức hút mạnh

    Động cơ bền bỉ 1800 W tạo ra sức hút mạnh

    Động cơ bền bỉ 1800 W tạo ra sức hút lên tới 360 W cho kết quả làm sạch kỹ lưỡng.

    Công nghệ PowerCyclone 5 duy trì được hiệu suất cao trong thời gian dài

    Công nghệ PowerCyclone 5 duy trì được hiệu suất cao trong thời gian dài

    Công nghệ PowerCyclone 5 tăng nhanh luồng khí trong khoang hình trụ để phân tách bụi trong không khí và duy trì được hiệu suất cao và sức hút mạnh trong thời gian dài hơn.

    Đầu hút MultiClean giúp vệ sinh sạch sẽ mọi loại sàn

    Đầu hút MultiClean giúp vệ sinh sạch sẽ mọi loại sàn

    Đầu hút MultiClean được thiết kế để hút sát vào mặt sàn, đảm bảo làm sạch kỹ lưỡng trên tất cả các loại sàn.

    Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi hợp vệ sinh bằng một tay

    Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi hợp vệ sinh bằng một tay

    Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi dễ dàng, hợp vệ sinh bằng một tay và giảm tạo ra đám mây bụi.

    Thiết kế gọn nhẹ, dễ cầm xách

    Thiết kế gọn nhẹ, dễ cầm xách

    Thiết kế gọn nhẹ để cầm xách và cất giữ máy hút bụi dễ dàng.

    Chổi mềm tích hợp trong tay cầm, luôn sẵn sàng sử dụng

    Chổi mềm tích hợp trong tay cầm, luôn sẵn sàng sử dụng

    Đầu chổi quét bụi được tích hợp sẵn trong tay cầm, giúp bạn luôn sẵn sàng sử dụng trên đồ nội thất, bề mặt phẳng và vải bọc.

    Hệ thống lọc Allergy H13 chặn được >99,9% các hạt bụi nhỏ

    Hệ thống lọc Allergy H13 chặn được >99,9% các hạt bụi nhỏ

    Hệ thống lọc hoàn toàn khép kín và chặn được >99,9% các hạt bụi nhỏ, kể cả phấn hoa, lông thú nuôi và mạt bụi, bảo vệ những người mắc bệnh dị ứng và đáp ứng nhu cầu vệ sinh cao hơn của một số người dùng. Cấp độ lọc tương đương với HEPA 13**.

    Các khớp nối ActiveLock điều chỉnh dễ dàng theo từng công việc

    Các khớp nối ActiveLock điều chỉnh dễ dàng theo từng công việc

    Khớp nối ActiveLock giúp dễ dàng lắp ghép các phụ kiện vào ống thu gọn bằng thao tác bật đóng đơn giản.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Màu sắc
      Đen sẫm
      Loại sản phẩm
      Máy hút bụi không túi
      Mức ồn (tiêu chuẩn)
      82 dB
      Lực hút
      360 W
      Dung tích chứa bụi
      1,5L
      Bảo hành
      2 năm
      Bán kính hoạt động
      9 m
      Công suất đầu vào (IEC)
      1600 W
      Công suất đầu vào (tối đa)
      1800 W
      Bộ lọc động cơ
      Bộ lọc có thể rửa được
      Bộ lọc thoát khí
      HEPA: Lọc > 99.9%
      Khớp nối ống
      ActiveLock
      Tay xách
      Mặt trước
      Điều khiển công suất
      Không
      Loại ống
      Ống thu gọn 2 phần bằng kim loại
      Loại bánh xe
      Cao su
      Bảo quản phụ kiện
      Kẹp ống
      Vị trí dừng
      Dọc & ngang
      Công nghệ vượt trội
      PowerCyclone 5
      Chiều dài dây
      6 m

    • Thiết kế

      Bao bì bền vững
      Vật liệu tái chế 100%

    • Phụ kiện

      Đầu hút tiêu chuẩn
      Đầu hút MultiClean
      Phụ kiện đi kèm
      Bàn chải gắn sẵn, Công cụ có kẽ hở

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      410 mm
      Chiều rộng sản phẩm
      275 mm
      Chiều cao sản phẩm
      250 mm
      Chiều dài gói hàng
      360 mm
      Chiều rộng gói hàng
      300 mm
      Chiều cao gói hàng
      490 mm
      Trọng lượng gói hàng
      7,74 kg
      Trọng lượng Sản phẩm
      4,8kg

    • Tương thích

      Phụ kiện liên quan 1
      Bộ lọc có liên quan FC8010/02

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Điện áp
      220-230 V
      Tần số
      50-60 Hz

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Độ bền

      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    Badge-D2C

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    • So với PowerPro Compact FC8471/01
    • *Cấp độ lọc được thử nghiệm theo EN60312-1-2017 và tương đương với HEPA 13.
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