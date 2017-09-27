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Động cơ bền bỉ 1800 W tạo ra sức hút lên tới 360 W cho kết quả làm sạch kỹ lưỡng.
Công nghệ PowerCyclone 5 duy trì được hiệu suất cao trong thời gian dài
Công nghệ PowerCyclone 5 tăng nhanh luồng khí trong khoang hình trụ để phân tách bụi trong không khí và duy trì được hiệu suất cao và sức hút mạnh trong thời gian dài hơn.
Đầu hút MultiClean giúp vệ sinh sạch sẽ mọi loại sàn
Đầu hút MultiClean được thiết kế để hút sát vào mặt sàn, đảm bảo làm sạch kỹ lưỡng trên tất cả các loại sàn.
Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi hợp vệ sinh bằng một tay
Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi dễ dàng, hợp vệ sinh bằng một tay và giảm tạo ra đám mây bụi.
Thiết kế gọn nhẹ, dễ cầm xách
Thiết kế gọn nhẹ để cầm xách và cất giữ máy hút bụi dễ dàng.
Chổi mềm tích hợp trong tay cầm, luôn sẵn sàng sử dụng
Đầu chổi quét bụi được tích hợp sẵn trong tay cầm, giúp bạn luôn sẵn sàng sử dụng trên đồ nội thất, bề mặt phẳng và vải bọc.
Hệ thống lọc Allergy H13 chặn được >99,9% các hạt bụi nhỏ
Hệ thống lọc hoàn toàn khép kín và chặn được >99,9% các hạt bụi nhỏ, kể cả phấn hoa, lông thú nuôi và mạt bụi, bảo vệ những người mắc bệnh dị ứng và đáp ứng nhu cầu vệ sinh cao hơn của một số người dùng. Cấp độ lọc tương đương với HEPA 13**.
Các khớp nối ActiveLock điều chỉnh dễ dàng theo từng công việc
Khớp nối ActiveLock giúp dễ dàng lắp ghép các phụ kiện vào ống thu gọn bằng thao tác bật đóng đơn giản.