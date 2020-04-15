Cụm từ tìm kiếm

Envia banner
Khám phá nhiều hơn

Màn hình hiệu suất cao

Xem tất cả màn hình

Các lựa chọn Màn hình Philips  hàng đầu

Chọn kích thước  phù hợp với bạn nhất

kích thước màn hình

34''- 49"

Xem các màn hình
kích thước màn hình

28''- 32"

Xem các màn hình
kích thước màn hình

23" - 27" 

Xem các màn hình
kích thước màn hình

15'' - 22" 

Xem các màn hình
Màn hình LCD cong với Ultra Wide-Color
-{discount-value}

Màn hình LCD cong với Ultra Wide-Color

E Line, 27" (68,6 cm), 1920 x 1080 (Full HD)

278E9QJAB/74
Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm về  các lợi ích từ màn hình của chúng tôi

Ultra Wide-Color 

Ultra Wide khử bão hòa Ultra Wide đã bão hòa

Công nghệ Ultra Wide-Color cung cấp một quang phổ màu rộng hơn để mang lại hình ảnh rực rỡ, sống động. Bằng cách áp dụng những điều chỉnh tiên tiến cho thành phần hóa học của các chip màu và đèn nền LED, màn hình có công nghệ này sẽ hiển thị gam màu rộng hơn nhiều so với thông thường. Điều này giúp mang đến hình ảnh trung thực hơn với màu xanh lá cây tự nhiên, màu đỏ sinh động và màu xanh dương sâu thẳm.

Bền vững

EPEAT


Công cụ đánh giá yếu tố môi trường của sản phẩm điện tử (EPEAT - Electronic Product Environmental Assessment Tool) là hệ thống dựa trên tiêu chuẩn hiệu suất môi trường của IEEE 1680 - 2006 để đánh giá mức độ thân thiện với môi trường của sản phẩm điện tử. Hiện nay, EPEAT áp dụng cho máy tính để bàn, máy tính xách tay và màn hình.

 

Nhận thức về tác động môi trường ngày càng trở nên cần thiết, cả người mua và nhà sản xuất đang tìm kiếm các quy tắc môi trường tiêu chuẩn để xác định sản phẩm "xanh". EPEAT đáp ứng nhu cầu của cả hai bên. Với các tiêu chí chuẩn, người mua có thể so sánh các sản phẩm trong khi nhà sản xuất lại biết được cách điều chỉnh thiết kế để sản phẩm thân thiện với môi trường. Các sản phẩm có logo EPEAT được xem là sản phẩm "xanh" nhờ việc giảm tác động môi trường.

 

Như một phần của tiêu chuẩn EPEAT Gold, dịch vụ tái chế miễn phí vật liệu đóng gói bằng carton và bọt xốp kèm theo màn hình Philips được cung cấp. Để biết thông tin về cách tái chế vật liệu đóng gói, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ tại địa phương bạn.

Tìm hiểu thêm

Tái chế


Chúng tôi mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi người thông qua những sáng kiến có ý nghĩa và chúng tôi đặt mục tiêu đạt được điều này bằng cách sử dụng nguồn tài nguyên hữu hạn của trái đất một cách bền vững. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải liên tục cải thiện hiệu suất môi trường từ các sản phẩm của chúng tôi. Màn hình Philips đã qua sử dụng và các vật liệu đóng gói liên quan sẽ được tái chế phù hợp với tất cả các luật môi trường. Để đạt được điều này, chúng tôi hợp tác với nhiều tổ chức khác nhau.

Tìm hiểu thêm

Here's the distributor's information:

Công ty TNHH MTV Công Nghệ Tin Học Viễn Sơn 

120-122 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

+84-38326 085

Website: https://microstar.vn

DIGIWORLD CORPORATION

195-197 Nguyễn Thái Bình, Phường nguyễn Thái Bình, Quận 1 

Điện thoại: 028.3929 0059  |  Fax: 028. 3929 0060

Email: [email protected]  |  Website: http://digiworld.com.vn



Công ty Cổ phần Tin học Viết Sơn

Địa chỉ: 150Ter Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Sđt: 028.392.93770

(510) 890-7502

Email: [email protected]

Bằng cách nhấp vào liên kết, bạn sẽ rời khỏi trang web chính thức của Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Bất kỳ liên kết nào đến các trang web của bên thứ ba có thể xuất hiện trên trang web này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và không đại diện cho bất kỳ liên kết hoặc chứng thực nào đối với thông tin được cung cấp trên các trang web được liên kết đó. Philips không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào hoặc thông tin có trong đó.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Bằng cách nhấp vào liên kết, bạn sẽ rời khỏi trang web chính thức của Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Bất kỳ liên kết nào đến các trang web của bên thứ ba có thể xuất hiện trên trang web này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và không đại diện cho bất kỳ liên kết hoặc chứng thực nào đối với thông tin được cung cấp trên các trang web được liên kết đó. Philips không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào hoặc thông tin có trong đó.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox