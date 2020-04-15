34''- 49"
28''- 32"
23" - 27"
15'' - 22"
Công nghệ Ultra Wide-Color cung cấp một quang phổ màu rộng hơn để mang lại hình ảnh rực rỡ, sống động. Bằng cách áp dụng những điều chỉnh tiên tiến cho thành phần hóa học của các chip màu và đèn nền LED, màn hình có công nghệ này sẽ hiển thị gam màu rộng hơn nhiều so với thông thường. Điều này giúp mang đến hình ảnh trung thực hơn với màu xanh lá cây tự nhiên, màu đỏ sinh động và màu xanh dương sâu thẳm.
Nhận thức về tác động môi trường ngày càng trở nên cần thiết, cả người mua và nhà sản xuất đang tìm kiếm các quy tắc môi trường tiêu chuẩn để xác định sản phẩm "xanh". EPEAT đáp ứng nhu cầu của cả hai bên. Với các tiêu chí chuẩn, người mua có thể so sánh các sản phẩm trong khi nhà sản xuất lại biết được cách điều chỉnh thiết kế để sản phẩm thân thiện với môi trường. Các sản phẩm có logo EPEAT được xem là sản phẩm "xanh" nhờ việc giảm tác động môi trường. Như một phần của tiêu chuẩn EPEAT Gold, dịch vụ tái chế miễn phí vật liệu đóng gói bằng carton và bọt xốp kèm theo màn hình Philips được cung cấp. Để biết thông tin về cách tái chế vật liệu đóng gói, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ tại địa phương bạn.
Công cụ đánh giá yếu tố môi trường của sản phẩm điện tử (EPEAT - Electronic Product Environmental Assessment Tool) là hệ thống dựa trên tiêu chuẩn hiệu suất môi trường của IEEE 1680 - 2006 để đánh giá mức độ thân thiện với môi trường của sản phẩm điện tử. Hiện nay, EPEAT áp dụng cho máy tính để bàn, máy tính xách tay và màn hình.
Nhận thức về tác động môi trường ngày càng trở nên cần thiết, cả người mua và nhà sản xuất đang tìm kiếm các quy tắc môi trường tiêu chuẩn để xác định sản phẩm "xanh". EPEAT đáp ứng nhu cầu của cả hai bên. Với các tiêu chí chuẩn, người mua có thể so sánh các sản phẩm trong khi nhà sản xuất lại biết được cách điều chỉnh thiết kế để sản phẩm thân thiện với môi trường. Các sản phẩm có logo EPEAT được xem là sản phẩm "xanh" nhờ việc giảm tác động môi trường.
Như một phần của tiêu chuẩn EPEAT Gold, dịch vụ tái chế miễn phí vật liệu đóng gói bằng carton và bọt xốp kèm theo màn hình Philips được cung cấp. Để biết thông tin về cách tái chế vật liệu đóng gói, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ tại địa phương bạn.
Chúng tôi mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi người thông qua những sáng kiến có ý nghĩa và chúng tôi đặt mục tiêu đạt được điều này bằng cách sử dụng nguồn tài nguyên hữu hạn của trái đất một cách bền vững. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải liên tục cải thiện hiệu suất môi trường từ các sản phẩm của chúng tôi. Màn hình Philips đã qua sử dụng và các vật liệu đóng gói liên quan sẽ được tái chế phù hợp với tất cả các luật môi trường. Để đạt được điều này, chúng tôi hợp tác với nhiều tổ chức khác nhau.
Công ty TNHH MTV Công Nghệ Tin Học Viễn Sơn 120-122 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh +84-38326 085 Website: https://microstar.vn
Công ty TNHH MTV Công Nghệ Tin Học Viễn Sơn
120-122 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
+84-38326 085
Website: https://microstar.vn
DIGIWORLD CORPORATION 195-197 Nguyễn Thái Bình, Phường nguyễn Thái Bình, Quận 1 Điện thoại: 028.3929 0059 | Fax: 028. 3929 0060 Email: [email protected] | Website: http://digiworld.com.vn
DIGIWORLD CORPORATION
195-197 Nguyễn Thái Bình, Phường nguyễn Thái Bình, Quận 1
Điện thoại: 028.3929 0059 | Fax: 028. 3929 0060
Email: [email protected] | Website: http://digiworld.com.vn
Công ty Cổ phần Tin học Viết Sơn Địa chỉ: 150Ter Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Sđt: 028.392.93770 (510) 890-7502 Email: [email protected]
Công ty Cổ phần Tin học Viết Sơn
Địa chỉ: 150Ter Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Sđt: 028.392.93770
(510) 890-7502
Email: [email protected]
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