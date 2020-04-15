EPEAT



Công cụ đánh giá yếu tố môi trường của sản phẩm điện tử (EPEAT - Electronic Product Environmental Assessment Tool) là hệ thống dựa trên tiêu chuẩn hiệu suất môi trường của IEEE 1680 - 2006 để đánh giá mức độ thân thiện với môi trường của sản phẩm điện tử. Hiện nay, EPEAT áp dụng cho máy tính để bàn, máy tính xách tay và màn hình. Nhận thức về tác động môi trường ngày càng trở nên cần thiết, cả người mua và nhà sản xuất đang tìm kiếm các quy tắc môi trường tiêu chuẩn để xác định sản phẩm "xanh". EPEAT đáp ứng nhu cầu của cả hai bên. Với các tiêu chí chuẩn, người mua có thể so sánh các sản phẩm trong khi nhà sản xuất lại biết được cách điều chỉnh thiết kế để sản phẩm thân thiện với môi trường. Các sản phẩm có logo EPEAT được xem là sản phẩm "xanh" nhờ việc giảm tác động môi trường. Như một phần của tiêu chuẩn EPEAT Gold, dịch vụ tái chế miễn phí vật liệu đóng gói bằng carton và bọt xốp kèm theo màn hình Philips được cung cấp. Để biết thông tin về cách tái chế vật liệu đóng gói, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ tại địa phương bạn.