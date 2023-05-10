Cụm từ tìm kiếm

Biểu ngữ Bàn chải đánh răng điện

Bàn chải đánh răng điện

Luôn đánh răng đúng cách với Philips Sonicare

Cải tiến mới nhất của chúng tôi

Chăm sóc chuyên sâu phù hợp với nhu cầu cá nhân

3100 Series

3100 Series

Loại bỏ mảng bám hiệu quả hơn gấp 3 lần¹
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Biểu ngữ Đổi mới

Cải tiến

Thương hiệu bàn chải đánh răng sóng âm được khuyên dùng hàng đầu thế giới²

Biểu ngữ Công nghệ Sonic

Công nghệ Sonic

Làm sạch sâu dễ dàng

Bàn chải đánh răng Philips Sonicare hoạt động với công nghệ sóng âm (sonic). Đầu bàn chải di chuyển tới 62.000 lần mỗi phút, tương đương với một tháng đánh răng bằng bàn chải thường.

Đổi đầu bàn chải phù hợp với từng nhu cầu

Lựa chọn đầu bàn chải phù hợp với nhu cầu của bạn

Đa dạng trong lựa chọn đầu bàn chải để đáp ứng nhu cầu của bạn, từ kiểm soát mảng bám, chăm sóc nướu, đến làm sạch sâu… Tất cả đều tương thích với bàn chải Sonicare.

Biểu ngữ Tính bền vững

Tính bền vững

Làm cho công nghệ ngày càng bền vững

Philips khuyến khích người tiêu dùng tái chế tối đa các thiết bị không còn sử dụng. Đồng thời, chúng tôi cũng tham gia bảo vệ môi trường bằng cách làm bao bì từ giấy tái chế

Tìm hiểu thêm về tái chế

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Đầu bàn chải đánh răng điện

Đầu bàn chải đánh răng điện
Máy tăm nước

Máy tăm nước

Tuyênbố miễn trừ trách nhiệm

¹ so với bàn chải thường để có răng và nướu khỏe mạnh hơn
² so với bàn chải thường

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