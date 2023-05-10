Bàn chải đánh răng điện
Luôn đánh răng đúng cách với Philips Sonicare
Cải tiến
Thương hiệu bàn chải đánh răng sóng âm được khuyên dùng hàng đầu thế giới²
Công nghệ Sonic
Làm sạch sâu dễ dàng
Bàn chải đánh răng Philips Sonicare hoạt động với công nghệ sóng âm (sonic). Đầu bàn chải di chuyển tới 62.000 lần mỗi phút, tương đương với một tháng đánh răng bằng bàn chải thường.
Lựa chọn đầu bàn chải phù hợp với nhu cầu của bạn
Đa dạng trong lựa chọn đầu bàn chải để đáp ứng nhu cầu của bạn, từ kiểm soát mảng bám, chăm sóc nướu, đến làm sạch sâu… Tất cả đều tương thích với bàn chải Sonicare.
Tính bền vững
Làm cho công nghệ ngày càng bền vững
Philips khuyến khích người tiêu dùng tái chế tối đa các thiết bị không còn sử dụng. Đồng thời, chúng tôi cũng tham gia bảo vệ môi trường bằng cách làm bao bì từ giấy tái chế
Tuyênbố miễn trừ trách nhiệm
¹ so với bàn chải thường để có răng và nướu khỏe mạnh hơn
² so với bàn chải thường
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