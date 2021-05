Có nhiều nguyên nhân khác nhau khiến răng bị xỉn màu. Di truyền, môi trường, thậm chí việc dùng một số thuốc nhất định đều có thể ảnh hưởng đến độ trắng của răng.



Lý do phổ biến nhất là bề mặt men răng bị xỉn màu. Điều này do thức ăn, đồ uống và lối sống hàng ngày. Qua thời gian, các vết xỉn màu có thể tiến đến lớp bên dưới men răng, được gọi là ngà răng. Khi ngà răng bị xỉn màu, toàn bộ răng trông tối hơn do độ trong mờ của men răng.