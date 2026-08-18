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Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

  • Chăm sóc tốt hơn cho nhiều người hơn

    Chăm sóc tốt hơn cho nhiều người hơn

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  • Máy cạo râu điện khô & ướt i9000 Prestige Ultra với SkinIQ Pro

    Máy cạo râu điện khô & ướt i9000 Prestige Ultra với SkinIQ Pro

    Gắn bó suốt cả ngày, dịu nhẹ tối đa

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  • MỚI: Máy hút sữa rảnh tay của chúng tôi

    MỚI: Máy hút sữa rảnh tay của chúng tôi

    Giải phóng đôi tay bạn. Giải phóng thời gian của bạn.

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  • Tivi AMBILIGHT

    Tivi AMBILIGHT

    Điều này thay đổi mọi thứ

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  • Cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của mọi người thông qua những đổi mới có ý nghĩa

    Cải thiện sức khỏe và chất lượng sống của mọi người thông qua những đổi mới có ý nghĩ...

    Khám phá các giải pháp sáng tạo, bền vững của chúng tôi để mang lại chất lượng chăm sóc bệnh nhân cao hơn

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Sức khỏe cá nhân

Cuộc sống khỏe mạnh hơn cho bạn, gia đình và ngôi nhà của bạn

Bàn chải đánh răng điện Sonicare

Bàn chải đánh răng điện

Bàn chải đánh răng điện

So sánh máy cạo râu dành cho nam

Máy cạo râu

Máy cạo râu

Bình sữa & núm ti

Bình sữa & núm ti

Hair Curling Tools

Hair Curlers

Hair Curlers

Chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp

Những công nghệ hàng đầu dành cho bạn và bệnh nhân của bạn

Xác định bệnh nhân có nguy cơ để chủ động chăm sóc kịp thời

Theo dõi bệnh nhân

Xác định bệnh nhân có nguy cơ để chủ động chăm sóc kịp thời

Vì mỗi hình ảnh đều quan trọng

Siêu âm

Vì mỗi hình ảnh đều quan trọng

Giải pháp chẩn đoán tích hợp giúp nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân

Tin học chẩn đoán và lâm sàng

Giải pháp chẩn đoán tích hợp giúp nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân

Nhìn rõ hơn và điều trị tối ưu hơn

Liệu pháp có hướng dẫn hình ảnh

Nhìn rõ hơn và điều trị tối ưu hơn

Nhiều đổi mới hơn cho chất lượng chăm sóc tốt hơn
Sản phẩm của Philips Avent được thiết kế để hỗ trợ cha mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ...
Philips Avent
Sản phẩm của Philips Avent được thiết kế để hỗ trợ cha mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ...

Quan tâm

Trí tuệ được tái định hình
CT5300
Trí tuệ được tái định hình

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Được thiết kế để bền bỉ theo thời gian.

Giải pháp bền vững

Được thiết kế để bền bỉ theo thời gian.

Tại Philips, chúng tôi tin rằng đổi mới sáng tạo không chỉ mang đến những sản phẩm chất lượng mà còn góp phần xây dựng một tương lai bền vững. Vì vậy, chúng tôi tạo ra những sản phẩm bền bỉ, đáng tin cậy để bạn có thể sử dụng lâu dài, đồng thời được thiết kế với định hướng có thể tái chế khi kết thúc vòng đời sử dụng. Định hướng này đã được chúng tôi kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua và sẽ tiếp tụ...

Sản phẩm mới trong danh mục của chúng tôi
Những đổi mới của chúng tôi

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