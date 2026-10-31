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Tương thích với Trợ lý Google (13)
Công nghệ
Dolby Atmos (13)
Dolby Vision Atmos (13)
LED 4K Ultra HD HDR (13)
8100 seriesTV màn hình QLED 4K UHD
8500 seriesTV màn hình QLED 4K UHD
6500 seriesSmart TV màn hình LED Philips
Giá bán lẻ đề xuất
6.990 đ
6600 seriesSmart TV màn hình QLED Philips
5.290 đ
6100 seriesSmart TV màn hình LED Philips
7000 seriesTV màn hình LED 4K UHD
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