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Tivi

Tivi (19)

1–12 trên 19 kết quả
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  • 8100 series
  • 8100 series
  • 8100 series
  • 8100 series
  • 8100 series

8100 series
TV màn hình QLED 4K UHD

86PQT8169/68
  • TV màn hình QLED 4K UHD 217 cm (86")
  • Dolby Vision và Dolby Atmos
  • Google TV™
  • Hỗ trợ các định dạng HDR chính
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  • 8500 series
  • 8500 series
  • 8500 series
  • 8500 series
  • 8500 series

8500 series
TV màn hình QLED 4K UHD

98PQT8530/74
  • TV màn hình QLED 4K UHD 248 cm (98")
  • Dolby Vision và Dolby Atmos
  • Google TV™
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  • 8500 series
  • 8500 series
  • 8500 series
  • 8500 series
  • 8500 series

8500 series
TV màn hình QLED 4K UHD

55PQT8530/74
  • TV màn hình QLED 139 cm (55") 4K UHD
  • Dolby Vision và Dolby Atmos
  • Google TV™
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  • 8500 series
  • 8500 series
  • 8500 series
  • 8500 series

8500 series
TV màn hình QLED 4K UHD

65PQT8530/74
  • TV màn hình QLED 164 cm (65") 4K UHD
  • Dolby Vision và Dolby Atmos
  • Google TV™
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  • 8500 series
  • 8500 series
  • 8500 series
  • 8500 series

8500 series
TV màn hình QLED 4K UHD

75PQT8530/74
  • TV màn hình QLED 4K UHD 189 cm (75")
  • Dolby Vision và Dolby Atmos
  • Google TV™
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  • 6500 series
  • 6500 series
  • 6500 series
  • 6500 series
  • 6500 series

6500 series
Smart TV màn hình LED Philips

43PFT6509/74
  • TV màn hình LED Full HD
  • Smart TV 108 cm (43")
  • Google TV™.

Giá bán lẻ đề xuất

6.990 đ

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  • 6600 series
  • 6600 series
  • 6600 series
  • 6600 series

6600 series
Smart TV màn hình QLED Philips

43PQT6600/74
  • Smart TV màn hình QLED
  • Smart TV màn hình QLED 108 cm (43")
  • Philips - Whale TV
  • Hình ảnh QLED sắc nét
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  • 6500 series
  • 6500 series
  • 6500 series
  • 6500 series
  • 6500 series

6500 series
Smart TV màn hình LED Philips

32PHT6509/74
  • TV màn hình LED HD
  • Smart TV 80 cm (32")
  • Google TV™.

Giá bán lẻ đề xuất

5.290 đ

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  • 6100 series
  • 6100 series
  • 6100 series
  • 6100 series
  • 6100 series

6100 series
Smart TV màn hình LED Philips

43PFT6120/74
  • TV màn hình LED FHD
  • Smart TV 108 cm (43")
  • Philips - Whale TV
  • Hình ảnh FHD sắc nét
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  • 6100 series
  • 6100 series
  • 6100 series
  • 6100 series
  • 6100 series

6100 series
Smart TV màn hình LED Philips

32PHT6120/74
  • TV màn hình LED HD
  • Smart TV 80 cm (32")
  • Philips - Whale TV
  • Hình ảnh HD sắc nét
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  • 6600 series
  • 6600 series
  • 6600 series
  • 6600 series
  • 6600 series

6600 series
Smart TV màn hình QLED Philips

32PQT6600/74
  • Smart TV màn hình QLED
  • Smart TV màn hình QLED 80 cm (32")
  • Philips - Whale TV
  • Hình ảnh QLED sắc nét
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  • 7000 series
  • 7000 series
  • 7000 series
  • 7000 series
  • 7000 series

7000 series
TV màn hình LED 4K UHD

75PUT7029/56
  • TV màn hình LED 189 cm (75") 4K UHD
  • Hỗ trợ các định dạng HDR chính
  • Google TV™
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