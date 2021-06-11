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A modern living room with a Philips TV featuring FC Barcelona
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Màn hình Philips

Trải nghiệm sự khác biệt một cách trực tiếp.

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Trang chủ TV | Philips

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      Googel TV
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      Giải trí mà cả gia đình đều yêu thích—Google TV mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho mọi người.
      Không cần phải chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng khác nhau. Google TV tổng hợp tất cả phim và loạt phim từ các dịch vụ bạn đã đăng ký. Chỉ cần bật màn hình lớn, bạn có thể ngay lập tức thưởng thức những nội dung quen thuộc, yêu thích cùng gia đình.

       

       

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      Bằng cách nhấp vào liên kết, bạn sẽ rời khỏi trang web chính thức của Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Bất kỳ liên kết nào đến các trang web của bên thứ ba có thể xuất hiện trên trang web này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và không đại diện cho bất kỳ liên kết hoặc chứng thực nào đối với thông tin được cung cấp trên các trang web được liên kết đó. Philips không tuyên bố hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào hoặc thông tin có trong đó.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue
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      Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox