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Chăm sóc bà mẹ và em bé

Giúp bé yêu có một khởi đầu khỏe mạnh

Em bé trong nôi

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thương hiệu được các bà mẹ trên toàn thế giới khuyên dùng1

Đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra các sản phẩm và giải pháp đáng tin cậy, vượt trộ...

Tại Philips Avent, chúng tôi muốn giải phóng phụ nữ để họ có thêm thời gian chăm sóc ...

Chưa bao giờ mà xã hội lại áp đặt áp lực và kỳ vọng cao lên vai người mẹ như hiện tại

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  • Bé với núm vú giả

    Bạn có biết?

    86% các bà mẹ cảm thấy áp lực phải trở thành người mẹ hoàn hảo2

  • Người phụ nữ uống cà phê khi đang đeo máy hút sữa rảnh tay

    Bạn có biết?

    57% các mẹ có một giờ hoặc ít hơn để chăm sóc bản thân2

  • Người phụ nữ đang ngủ bên cạnh máy theo dõi bé

    Bạn có biết?

    79% các mẹ ngủ ít hơn sau khi có con2

  • người phụ nữ đang dỗ dành em bé

    Bạn có biết?

    75% các mẹ cảm thấy áp lực tăng lên trong 10 năm qua2

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Bình tập uống cho bé

Standard Product Photograph (PPL) MCC, Food makers & tableware

Máy làm thức ăn & Bộ đồ ăn cho bé

Cách Avent chia sẻ chăm con cùng ba mẹ | Philips

  • Máy hút sữa & Bình sữa

    Bạn có biết rằng 2 trong số 3 mẹ chưa bao giờ có 1 giờ nghỉ ngơi trọn vẹn. Với chức năng hút êm, nhanh và nhiều sữa hơn, hoạt động như bầu ngực mẹ, máy hút sữa và bình sữa Philips Avent giúp ba mẹ và gia đình dễ dàng cùng nhau chăm bé.

  • Ty ngậm

    Bạn có biết rằng 8 trong 10 bà mẹ ngủ ít hơn sau khi có con. Dòng ti ngậm đa dạng của chúng tôi được thiết kế để mọi thành viên trong gia đình đều có thể giúp dỗ dành bé, đặc biệt trong những tháng đầu đời.

  • Thiết bị theo dõi bé

    Bạn có biết rằng 70% cha mẹ cảm thấy lo lắng khi bé ngủ. Thiết bị theo dõi bé của chúng tôi giúp bạn an tâm hơn về sự an toàn của bé mà không cần kiểm tra liên tục.

người đàn ông cho em bé bú bình
Phát triển bền vững
Chăm sóc cho mẹ, bé và hành tinh

Cùng nhau, chúng ta có thể chia sẻ trách nhiệm chăm sóc để giúp con bạn lớn lên trong tình yêu thương. Tại Philips Avent, chúng tôi tin rằng chúng tôi có trách nhiệm cung cấp nhiều lựa chọn bền vững hơn, cho phép bạn chăm sóc con tốt nhất với tác động đến môi trường ít nhất có thể.

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Dựa trên khảo sát mức độ hài lòng trực tuyến được thực hiện trên toàn cầu với 8.139 người dùng các thương hiệu và sản phẩm chăm sóc mẹ & bé vào năm 2024. 

  2. Thông tin về nghiên cứu – Nghiên cứu quốc tế được thực hiện bởi OnePoll thay mặt Philips vào tháng 11/2023 với 12.000 bà mẹ có con từ 0–3 tuổi tại mỗi quốc gia sau: Mỹ, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Đức (tổng cộng 12.000 người tham gia là các bà mẹ). Nghiên cứu cũng bao gồm các câu hỏi khảo sát 2.000 người thuộc dân số chung (được cân chỉnh để đại diện quốc gia theo độ tuổi/giới tính/khu vực) tại mỗi quốc gia nêu trên (tổng cộng 16.000 người tham gia thuộc dân số chung). 