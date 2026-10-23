Thông tin về nghiên cứu – Nghiên cứu quốc tế được thực hiện bởi OnePoll thay mặt Philips vào tháng 11/2023 với 12.000 bà mẹ có con từ 0–3 tuổi tại mỗi quốc gia sau: Mỹ, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Đức (tổng cộng 12.000 người tham gia là các bà mẹ). Nghiên cứu cũng bao gồm các câu hỏi khảo sát 2.000 người thuộc dân số chung (được cân chỉnh để đại diện quốc gia theo độ tuổi/giới tính/khu vực) tại mỗi quốc gia nêu trên (tổng cộng 16.000 người tham gia thuộc dân số chung).