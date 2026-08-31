Liên hệ với Philips

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Hỗ trợ
Âm thanh và hình ảnh
Tivi, thiết bị âm thanh tại nhà, màn hình và phụ kiện
Chăm sóc bà mẹ và em bé
Bình sữa, máy hâm sữa, máy theo dõi em bé và nhiệt kế
Chăm sóc cá nhân
Bàn chải đánh răng, máy cạo râu, máy triệt lông IPL và phụ kiện
Chiếu sáng
Chiếu sáng
Ô tô
Bóng đèn & nâng cấp LED cho ô tô, xe máy hoặc xe tải
Sản phẩm gia dụng
Các thiết bị nhà bếp, máy hút bụi, bàn ủi và máy pha cà phê
Sức khoẻ
Giải pháp thính giác, liệu pháp ánh sáng và chăm sóc hô hấp
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