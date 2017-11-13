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  • Siêu cong, siêu sắc màu Siêu cong, siêu sắc màu Siêu cong, siêu sắc màu

    Màn hình LCD cong với Ultra Wide-Color

    278E8QDSW/74

    Siêu cong, siêu sắc màu

    Sắc màu mà bạn chưa bao giờ được nhìn thấy. Màn hình này có góc xem rộng sáng rực rỡ, kiểu dáng cong ấn tượng và công nghệ Ultra Wide-Color, mang đến màu sắc phong phú nhất và sống động nhất, cho bạn những sự sáng tạo tuyệt vời nhất.

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    Màn hình LCD cong với Ultra Wide-Color

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    Siêu cong, siêu sắc màu

    • E Line
    • 27" (68,6 cm)
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    Thiết kế màn hình cong mang đến trải nghiệm sống động hơn

    Thiết kế màn hình cong mang đến trải nghiệm sống động hơn

    Màn hình máy tính để bàn cung cấp trải nghiệm người dùng cá nhân, phù hợp hoàn hảo với thiết kế cong. Màn hình cong mang đến hiệu ứng nhập vai dễ chịu và tinh tế, tập trung vào bạn ở trung tâm của bàn làm việc.

    Dải màu Ultra Wide-Color rộng hơn cho hình ảnh sống động

    Dải màu Ultra Wide-Color rộng hơn cho hình ảnh sống động

    Công nghệ Ultra Wide-Color cung cấp một quang phổ màu rộng hơn cho hình ảnh rực rỡ hơn. "Gam màu" rộng hơn của Ultra Wide-Color tạo ra màu xanh lá cây tự nhiên hơn, màu đỏ sống động và màu xanh thăm thẳm. Công nghệ Ultra Wide-Color đem lại cho hình ảnh, chất lượng giải trí đa phương tiện và năng suất những màu sắc sinh động và rực rỡ.

    Màn hình VA mang đến hình ảnh tuyệt vời với góc nhìn rộng

    Màn hình VA mang đến hình ảnh tuyệt vời với góc nhìn rộng

    Màn hình LED VA của Philips sử dụng công nghệ căn chỉnh chiều dọc đa miền tiên tiến, cho bạn tỷ lệ tương phản tĩnh rất cao, giúp tạo ra hình ảnh rực rỡ và sống động hơn. Bên cạnh việc xử lý dễ dàng các ứng dụng văn phòng chuẩn, công nghệ này đặc biệt thích hợp cho ảnh, duyệt web, phim, trò chơi và các ứng dụng đòi hỏi đồ họa cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh tối ưu cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, giúp có được hình ảnh sinh động.

    Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết sinh động

    Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết sinh động

    Chất lượng hình ảnh là vấn đề khiến bạn quan tâm. Tuy các màn hình thông thường cũng có chất lượng hình ảnh tốt nhưng bạn vẫn muốn có hình ảnh tốt hơn. Màn hình này được trang bị độ phân giải Full HD 1920 x 1080 nâng cao, cho những chi tiết sinh động đi cùng với độ sáng cao, độ tương phản đến không thể tin nổi và màu sắc trung thực cho hình ảnh sống động như ngoài đời thực.

    Mắt ít mệt mỏi hơn với Công nghệ không nháy hình

    Mắt ít mệt mỏi hơn với Công nghệ không nháy hình

    Do cách điều khiển độ sáng trên màn hình LED chiếu sáng nền, màn hình của một số người dùng bị nháy hình, gây ra sự mệt mỏi ở mắt. Công nghệ không nháy hình của Philips áp dụng giải pháp mới để điều hòa độ sáng và giảm sự nháy hình giúp xem thoải mái hơn.

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast là công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu và điều khiển cường độ ánh sáng nền để có được video và hình ảnh số tốt nhất, hoặc khi chơi trò chơi hiển thị những màu tối màu. Khi chế độ Tiết kiệm được chọn, độ phân giải được điều chỉnh và ánh sáng nền được tinh chỉnh để hiển thị vừa phải cho những ứng dụng văn phòng hàng ngày và tiêu thụ năng lượng ít hơn.

    Có hỗ trợ kết nối HDMI cho giải trí Full HD

    Có hỗ trợ kết nối HDMI cho giải trí Full HD

    Thiết bị có hỗ trợ kết nối HDMI có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện đa phương tiện độ nét cao (HDMI). Cáp HDMI cho phép tất cả tín hiệu âm thanh và video số có chất lượng cao được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào (bao gồm hộp cài đặt, đầu phát DVD, đầu thu A/V và máy quay video).

    SmartImage Lite để có được cài đặt hình ảnh tối ưu dễ dàng

    Công nghệ SmartImage Lite là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình. Dựa trên cảnh bạn chọn, SmartImage Lite nâng cao động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu suất hiển thị cực cao - tất cả theo thời gian thực chỉ cần bấm một phím duy nhất.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      27 inch / 68,6 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      VA LCD
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,311 x 0,311 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Độ sáng
      250  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Gam màu (điển hình)
      NTSC 104%*, sRGB 130%*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      3000:1
      SmartContrast
      20.000.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      4 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage Lite
      Khung xem hiệu quả
      597,9 (Ngang) x 336,3 (Dọc) - ở độ cong 1800 R*
      Tần số quét
      54 - 84 kHz (Ngang) / 49 - 75 Hz (Dọc)
      sRGB
      Flicker Free
      Công nghệ AMD FreeSync™

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • VGA (Analog)
      • DVI-D (kỹ thuật số, HDCP)
      • HDMI (kỹ thuật số, HDCP)
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Âm thanh HDMI ra

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • Bật/tắt nguồn
      • Menu
      • Âm lượng (Âm thanh HDMI đầu ra)
      • Đầu vào
      • SmartImage Lite
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      Khóa Kensington

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Ngoài
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,5 W
      Chế độ bật
      30,8 W (điển hình)
      Chế độ chờ
      0,5 W
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      620 x 470 x 189  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      730 x 539 x 186  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      620 x 365 x 68  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      7,02  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      4,80  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      4,57  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0 đến 40  °C
      MTBF
      50.000 giờ (loại trừ đèn nền)  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20 đến 60  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • RoHS
      • Không chứa thủy ngân
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CEL
      • WEEE
      • CECP
      • TUV/ISO9241-307
      • Dấu CE

    • Tủ

      Màu sắc
      Trắng
      Bề mặt
      Bóng

    Badge-D2C

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