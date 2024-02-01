Máy hút bụi Philips Series 2000 dễ điều khiển giúp công việc vệ sinh trở nên dễ dàng hơn. Máy có lực hút mạnh trên sàn cứng nhờ công nghệ PowerCyclone và chiếu sáng phát hiện bụi ẩn bằng đầu hút có đèn LED.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
PowerCyclone 7: lực hút mạnh mẽ với mức sử dụng pin tối thiểu
PowerCyclone 7 & Động cơ kỹ thuật số PowerBlade hoạt động cùng nhau để tạo ra luồng khí mạnh (lên đến 660 lít/phút(3)) tiết kiệm năng lượng. Hút sạch bụi bẩn triệt để với thời gian chạy dài hơn - đặc biệt là trên sàn cứng.
Đầu hút sàn cứng có đèn LED giúp phát hiện bụi, hướng dẫn mọi chuyển động
Hãy tận dụng mọi chuyển động với đầu hút có đèn LED của chúng tôi, hút sạch tới 99%(7) bụi bẩn ở chế độ cài đặt cao nhất. Đèn chiếu sáng các hạt bụi nhỏ bằng cách chiếu sáng ở góc chính xác, do đó bạn sẽ biết chính xác vị trí cần vệ sinh. Đầu hút được thiết kế để trượt sát chân tường và các cạnh, hút sạch các hạt bụi bẩn cứng đầu. Không để lại bất kỳ hạt bụi nào.
Pin dùng được tới 40 phút ở Chế độ tiết kiệm, 10 phút ở Chế độ tăng cường(4)
Chỉ với một lần sạc, Máy hút bụi Series 2000 của Philips có thể làm sạch hơn 180 m2 ở Chế độ tiết kiệm và hơn 45 m2 ở Chế độ tăng cường. (5)
Thiết kế nhẹ và dễ điều khiển
Lướt khắp nhà với Philips 2000 nhẹ và dễ cầm. Thiết kế của máy được tối ưu hóa không chỉ để nhẹ mà còn tạo cảm giác nhẹ nhất có thể khi sử dụng. Tay cầm tiện dụng và phân bổ cân bằng của toàn bộ cán máy đảm bảo trọng lượng được phân bổ đều, mang lại trải nghiệm thoải mái nhất.
Cất giữ & sạc trong giá treo tường
Không cần phải tựa máy hút bụi vào tủ nữa! Sau khi sử dụng, bạn có thể dễ dàng cất máy hút bụi vào giá treo tường, nơi máy tự động sạc để sẵn sàng cho lần vệ sinh tiếp theo.
Hệ thống lọc 3 tầng giúp lưu giữ bụi an toàn
Thu gom bụi và giữ bụi. 97,8%(6) bụi mịn và bụi bẩn vẫn được giữ kín bên trong nhờ ba bộ lọc siêu mịn. Vì vậy, sau khi bạn nhấc máy khỏi sàn nhà, bụi bẩn sẽ giữ nguyên trong máy, giúp sàn nhà sạch sẽ và không khí trong nhà trong lành hơn.
Thông số kỹ thuật
Trường hợp sử dụng
Phù hợp với các loại sàn
Sàn cứng
Tùy chọn cầm tay
Có
Chức năng lau
Không
Thông số chung
Vật liệu chính
Nhôm & Nhựa
Màu sắc
Xanh dương
Công nghệ Cyclone
PowerCyclone 7
Cài đặt
Eco (Tiết kiệm), Tăng cường
Thời gian chạy (Eco)
40 phút
Thời gian chạy (Tăng cường)
10 phút
Luồng khí (tối đa)
660 lít/phút
Mức độ ồn
< 80 dB
Kiểu pin
Pin lithium-ion có thể thay thế
Điện áp
21,6 V
Tần số
50/60Hz
Thời gian sạc
5 giờ
Loại màn hình
LED
Kiểu bộ lọc
Hệ thống lọc 3 tầng
Đèn LED
Có
Bảo hành
2 năm
Tuyên bố về sự phù hợp của Liên minh châu Âu
Có
Sản phẩm pin
Có
Chức năng
Nhận dạng sàn
Không
Tương thích nhà thông minh
Không
Kết nối Internet
Không
Thiết kế
Nhựa tái chế, bao gồm phụ kiện
Không
Bao bì bền vững
Có
Phụ kiện
Đầu hút tiêu chuẩn
Đầu hút sàn cứng có đèn LED
Trạm sạc
Gắn tường
Đầu hút Aqua
Không
Khối lượng và kích thước
Chiều dài sản phẩm
23 cm
Chiều rộng sản phẩm
25,5 cm
Chiều cao sản phẩm
109 cm
Trọng lượng sản phẩm (Chỉ cầm tay)
1 297 g
Chiều dài gói hàng
14,3 cm
Chiều rộng gói hàng
38,4 cm
Chiều cao gói hàng
74,1 cm
Trọng lượng gói hàng
4,5 kg
Tương thích
Phụ kiện liên quan 1
XV1631/01 - Bộ lọc
Phụ kiện liên quan 2
XV1632/01 - Bộ phụ kiện (công cụ có kẽ hở và 2 trong 1)