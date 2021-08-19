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  • Dáng thon gọn, hiệu suất cao, không dây Dáng thon gọn, hiệu suất cao, không dây Dáng thon gọn, hiệu suất cao, không dây

    4000 Series Máy hút bụi không dây dạng cán

    XC4201/01

    Overall rating / 5
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    Dáng thon gọn, hiệu suất cao, không dây

    Máy hút bụi không dây Dòng 4000 mới với lực hút mạnh mẽ nhờ động cơ kỹ thuật số nhỏ gọn. Máy có trọng lượng siêu nhẹ và kiểu dáng thon gọn, dễ dàng làm sạch các loại sàn cứng và ngay cả những khu vực khó tiếp cận.

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    4000 Series Máy hút bụi không dây dạng cán

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    Dáng thon gọn, hiệu suất cao, không dây

    Vệ sinh nhanh chóng dễ dàng, lý tưởng cho sàn cứng

    • Đầu hút có bàn chải, gắn động cơ tự động di chuyển
    • Thời gian chạy chế độ mạnh nhất lên tới 18 phút
    • Hút bụi 2 trong 1 và có tay cầm
    • Phụ kiện hút khe hẹp gắn bàn chải
    Thiết kế thon gọn để tiếp cận gầm giường/tủ

    Thiết kế thon gọn để tiếp cận gầm giường/tủ

    Thân máy thanh mảnh, gọn nhẹ nằm phẳng hoàn toàn trên sàn để tiếp cận gầm giường/tủ và quanh các góc hẹp.

    Dễ dàng điều khiển, cầm tay nhẹ chưa tới 800g

    Dễ dàng điều khiển, cầm tay nhẹ chưa tới 800g

    Thiết kế nhẹ giúp bạn dễ dàng điều khiển và dọn dẹp mà không tốn nhiều sức. Máy hút bụi chỉ 2,2 kg và riêng tay cầm nhẹ chưa tới 800 gam.

    Ngăn chứa bụi kép thu gom bụi bẩn hiệu quả

    Ngăn chứa bụi kép thu gom bụi bẩn hiệu quả

    Ngăn chứa bụi kép độc đáo có khả năng phân loại các hạt bụi theo kích thước để hút bụi hiệu quả hơn. Các hạt lớn hơn bị thu giữ trong ngăn chứa ở đầu hút. Trong khi đó, bụi mịn được lọc qua hệ thống nhiều lớp và chuyển vào ngăn chứa cầm tay.

    Động cơ kỹ thuật số được thiết kế cho hiệu suất hút mạnh mẽ

    Động cơ kỹ thuật số được thiết kế cho hiệu suất hút mạnh mẽ

    Động cơ kỹ thuật số siêu gọn được thiết kế để đảm bảo khả năng hút bụi bẩn mạnh mẽ trên các loại sàn cứng.

    Đầu hút có bàn chải, gắn động cơ và hạn chế tóc rối

    Đầu hút có bàn chải, gắn động cơ và hạn chế tóc rối

    Đầu hút có bàn chải gắn động cơ và hạn chế tóc rối, cho lực hút mạnh mẽ, giúp việc hút bụi trở nên đơn giản và sạch sẽ hơn.

    Lọc 3 lớp chặn được 99% các hạt siêu nhỏ*

    Lọc 3 lớp chặn được 99% các hạt siêu nhỏ*

    Hệ thống lọc 3 lớp chặn được tới 99% các hạt nhỏ cỡ 0,3μm (micromet) và đảm bảo hiệu suất lâu dài.*

    Thời gian chạy chế độ mạnh nhất lên tới 18 phút được hỗ trợ bởi pin Li-ion **

    Thời gian chạy chế độ mạnh nhất lên tới 18 phút được hỗ trợ bởi pin Li-ion **

    Pin Li-ion dung lượng cao 2500Ahm cho thời gian chạy lên đến 18 phút ở Chế độ mạnh nhất. Nếu máy sử dụng Chế độ thông thường thì thời gian chạy là 30 phút. **

    Thiết kế tự đứng, cất giữ máy thuận tiện

    Thiết kế tự đứng, cất giữ máy thuận tiện

    Kích thước nhỏ gọn vừa với mọi ngôi nhà. Bạn có thể gắn máy lên tường hay dựng máy trong góc để sử dụng nhanh, hoặc tháo rời và cất giữ ở bất kỳ đâu, thậm chí là trong ngăn kéo.

    Tháo và trút sạch ngăn chứa bụi đơn giản.

    Tháo và trút sạch ngăn chứa bụi đơn giản.

    Chỉ với một lần bấm nút, cả tay cầm và ngăn chứa bụi ở đầu hút được tháo ra dễ dàng.

    Đè̀n LED thể hiện mức pin và chế độ

    Đè̀n LED thể hiện mức pin và chế độ

    Đè̀n LED thông minh trên tay cầm hiển thị trạng thái pin và cung cấp các thông báo khác.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện bổ sung

      Giá treo tường để sạc
      Đầu cọ vệ sinh

    • Vùng

      Không thuộc Liên minh châu Âu
      EU

    • Đầu hút

      Đầu hút tiêu chuẩn
      Đầu hút có gắn động cơ

    • Dung tích chứa bụi:

      0,25 L

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Nhũ bạc ánh kim và xanh dương

    • Trọng lượng và kích thước

      Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)
      1265X260X77  mm
      Trọng lượng của sản phẩm
      2,2  kg

    • Phụ kiện đi kèm

      Bàn chải 2 trong 1

    • Hiệu suất

      Kiểu pin
      Li-ion
      Mức công suất âm thanh
      83  dB
      Điện áp pin
      14,4  V
      Thời gian sạc
      < = 5  hour(s)
      Thời gian chạy bình thường:
      30 phút
      Thời gian chạy tăng cường:
      18 phút

    Badge-D2C

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    • Kích cỡ hạt >0,3μm, các kiểm tra được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC60312 / EN60312
    • * Ở chế độ cầm tay
    • ** Ít được khuyến nghị hơn để vệ sinh lông thú cưng và thảm
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