XC4201/01
Dáng thon gọn, hiệu suất cao, không dây
Máy hút bụi không dây Dòng 4000 mới với lực hút mạnh mẽ nhờ động cơ kỹ thuật số nhỏ gọn. Máy có trọng lượng siêu nhẹ và kiểu dáng thon gọn, dễ dàng làm sạch các loại sàn cứng và ngay cả những khu vực khó tiếp cận.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Thân máy thanh mảnh, gọn nhẹ nằm phẳng hoàn toàn trên sàn để tiếp cận gầm giường/tủ và quanh các góc hẹp.
Thiết kế nhẹ giúp bạn dễ dàng điều khiển và dọn dẹp mà không tốn nhiều sức. Máy hút bụi chỉ 2,2 kg và riêng tay cầm nhẹ chưa tới 800 gam.
Ngăn chứa bụi kép độc đáo có khả năng phân loại các hạt bụi theo kích thước để hút bụi hiệu quả hơn. Các hạt lớn hơn bị thu giữ trong ngăn chứa ở đầu hút. Trong khi đó, bụi mịn được lọc qua hệ thống nhiều lớp và chuyển vào ngăn chứa cầm tay.
Động cơ kỹ thuật số siêu gọn được thiết kế để đảm bảo khả năng hút bụi bẩn mạnh mẽ trên các loại sàn cứng.
Đầu hút có bàn chải gắn động cơ và hạn chế tóc rối, cho lực hút mạnh mẽ, giúp việc hút bụi trở nên đơn giản và sạch sẽ hơn.
Hệ thống lọc 3 lớp chặn được tới 99% các hạt nhỏ cỡ 0,3μm (micromet) và đảm bảo hiệu suất lâu dài.*
Pin Li-ion dung lượng cao 2500Ahm cho thời gian chạy lên đến 18 phút ở Chế độ mạnh nhất. Nếu máy sử dụng Chế độ thông thường thì thời gian chạy là 30 phút. **
Kích thước nhỏ gọn vừa với mọi ngôi nhà. Bạn có thể gắn máy lên tường hay dựng máy trong góc để sử dụng nhanh, hoặc tháo rời và cất giữ ở bất kỳ đâu, thậm chí là trong ngăn kéo.
Chỉ với một lần bấm nút, cả tay cầm và ngăn chứa bụi ở đầu hút được tháo ra dễ dàng.
Đè̀n LED thông minh trên tay cầm hiển thị trạng thái pin và cung cấp các thông báo khác.
Phụ kiện bổ sung
Vùng
Đầu hút
Dung tích chứa bụi:
Thiết kế
Trọng lượng và kích thước
Phụ kiện đi kèm
Hiệu suất
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