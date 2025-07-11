Vệ sinh dễ dàng: robot hút bụi và lau sàn của chúng tôi có lực hút mạnh gấp đôi¹. Trạm làm sạch bụi tự động đổ sạch bụi sau 70 ngày² sử dụng. Trải nghiệm vệ sinh cải tiến được thiết kế riêng cho nhu cầu ngôi nhà của bạn.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Hút bụi và lau chỉ trong một lần di chuyển, làm sạch bụi và vết bẩn hiệu quả
Robot hút bụi và lau sàn cứng chỉ trong một lần, giúp loại bỏ lớp bụi mịn tích tụ trên sàn mỗi ngày. Loại bỏ nhiều bụi mịn hơn so với chỉ hút bụi, đảm bảo sàn sạch sẽ hoàn toàn.
Trạm làm sạch bụi tự động đổ sạch bụi sau 70 ngày sử dụng
Trạm làm sạch bụi tự động đổ sạch bụi sau 70 ngày² sử dụng. Robot tự động đổ bụi vào Trạm làm sạch bụi tự động. Trạm được trang bị túi chữ S 3.0 lít có thể chứa bụi và các loại chất bẩn khác trong 70 ngày, giúp bạn không còn phải vất vả đổ bụi. Bạn có thể xử lý túi chữ S đa năng theo cách hợp vệ sinh mà không làm bụi bay lơ lửng, phù hợp cho người bị hen suyễn và dị ứng.
Lực hút cực mạnh giúp hút sạch bụi và chất bẩn
Robot có lực hút mạnh gấp đôi¹, cho phép hút sạch chất bẩn lớn, như vụn bánh mì và lông thú cưng. Robot có thể xử lý bụi bẩn tích tụ hằng ngày trên sàn nhà, cũng như loại bỏ bụi mịn trên thảm³.
Tự động tăng lực hút trên thảm
Robot tự động tăng lực hút khi di chuyển trên thảm để hút sạch các hạt bụi mịn ẩn sâu bên trong thảm³.
Bao quát tối đa sàn nhà: không bỏ sót một chỗ nào
Đổi mới trải nghiệm vệ sinh của bạn với công nghệ radar LDS của robot hút bụi, cung cấp khả năng quét 360 độ để lập bản đồ ngôi nhà một cách tỉ mỉ. Máy di chuyển dễ dàng qua nhiều phòng với độ chính xác vượt trội, đảm bảo làm sạch toàn bộ sàn nhà, ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.
Làm sạch diện tích lên đến 120 phút chỉ với một lần sạc pin
Vệ sinh liên tục với thời gian hoạt động lên đến 120 phút⁴, đủ cho diện tích lên đến 120 m² chỉ với một lần sạc. Khi pin yếu, robot sẽ tự động sạc lại. Sau khi pin được sạc đầy, robot sẽ quay trở lại khu vực đã dừng để tiếp tục vệ sinh.
Kích thước trạm nhỏ hơn 30%, phù hợp với ngôi nhà của bạn
Trạm sạc được thiết kế tinh tế, giúp bạn tiết kiệm hơn 30%⁵ không gian mà vẫn hoàn toàn phù hợp với ngôi nhà của bạn. Có hai mẫu thiết kế: Xanh lam tinh tế (XU2100/15) hoặc Trắng tinh khôi (XU2100/25).
Điều chỉnh các cài đặt vệ sinh theo nhu cầu riêng của bạn
Ứng dụng robot Philips HomeRun được thiết kế trực quan và dễ sử dụng. Ứng dụng có hướng dẫn từng bước và video hữu ích, đảm bảo bạn tận dụng tối đa hiệu suất vệ sinh của robot. Ứng dụng giao tiếp với robot để điều khiển, báo cáo và cập nhật hiệu suất vệ sinh mọi lúc mọi nơi, hiển thị theo thời gian thực những vị trí robot đã vệ sinh. Bạn có thể chỉ định cách bạn muốn vệ sinh từng phòng, cho robot biết những nơi không được phép vào hoặc lên lịch thời gian vệ sinh để bạn có thể trở về nhà với sàn nhà sạch bong kin kít.
Thông số kỹ thuật
Thông số chung
Vật liệu chính
Nhựa ABS
Màu sắc
Trắng
Chức năng
Hút bụi và lau chỉ trong 1 lần chạy
Loại sản phẩm
Robot hút bụi
Chức năng vệ sinh ướt
Có
Tăng cường thảm
Có
Loại chổi chính
Chổi cao su có lông
Chổi chính có thể nâng lên
Không
Loại bộ lọc
Bộ lọc EPA 11 có thể rửa được
Gỡ rối tóc
Không
Số lượng chổi bên
1
Công nghệ lau
Lau thụ động
Tấm lau có thể nâng lên
Không
Có thể sử dụng với chất tẩy rửa
Không
Loại điều hướng
LDS
Phát hiện chướng ngại vật nhỏ
Không
Khả năng vượt chướng ngại vật
lên đến 17mm
Phát hiện bụi bẩn
Không
Tự động phát hiện thảm
Không, tạo Vùng cấm lau trong ứng dụng
Kết nối Internet
Kết nối qua Wi-Fi, Băng tần kép
Phạm vi Wi-Fi
2,4 GHz & 5 GHz
Tương thích nhà thông minh
Có, điều khiển cơ bản qua Alexa & Google
Dung tích ngăn chứa nước sạch (trong robot)
300 ml
Dung tích thùng chứa bụi (trong robot)
380 ml
Công tắc bật/tắt tích hợp
Có
Đèn báo nguồn
Có
Mức ồn (tiêu chuẩn)
≤ 68 dB
Chức năng tự động sạc lại
Có, sẽ sạc khi pin hết và tiếp tục làm việc khi sạc xong.
Thời gian chạy pin
lên đến 120 phút
Thời gian sạc lại
tối đa 5,5 giờ
Dung lượng pin
2600 mAh
Pin rời
Có
Chứng nhận
CB
Lực hút
6000 Pa
Sản phẩm pin
Có
Kiểu pin
Lithium-ion
Điện áp
14,4 V
Tần số
50/60
Bảo hành
2 năm
Tuyên bố về sự phù hợp của Liên minh châu Âu
Có
Sản xuất tại
Trung Quốc
Khối lượng và kích thước
Chiều dài gói hàng
39,7 cm
Chiều rộng gói hàng
35,2 cm
Chiều cao gói hàng
40,3 cm
Trọng lượng gói hàng
14,2 kg
Chiều dài trạm
26
Chiều rộng trạm
17,2 cm
Chiều cao trạm
29,1 cm
Trọng lượng trạm
3 kg
Chiều dài robot
34,5 cm
Chiều rộng robot
34,5 cm
Chiều cao robot
9,7 cm
Trọng lượng robot
3,1 kg
Tương thích
Phụ kiện liên quan 1
FC8022/04
Phụ kiện liên quan 2
XV1433/00
Phụ kiện liên quan 3
XV1430/00
Phụ kiện đi kèm 1
2 tấm lau có thể giặt được
Phụ kiện đi kèm 2
1 bộ lọc có thể rửa được
Phụ kiện đi kèm 3
1 chổi chính
Phụ kiện đi kèm 4
1 chổi bên
Phụ kiện đi kèm 5
1 tấm lót
Phụ kiện đi kèm 6
1 dây nguồn
Phụ kiện đi kèm 7
1 phụ kiện chổi
Phụ kiện đi kèm 8
1 trạm làm sạch bụi tự động
Phụ kiện đi kèm 9
2 túi chữ S
Đặc điểm kỹ thuật
Nguồn
680 W
Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ
112 mA
Số lượng trong gói
1
Cảm biến phát hiện thảm
Không
Cảm biến chống rơi để phát hiện cầu thang
Có
Cảm biến tìm trạm
Có, bộ thu phát tín hiệu hồng ngoại
Cảm biến ngăn chứa hết nước
Không
Cảm biến túi chứa bụi đầy
Có
Độ bền
Hướng dẫn khởi động nhanh
Có, bản giấy
Hướng dẫn sử dụng
Kỹ thuật số
Tính năng an toàn
Chứng nhận an toàn
Có
Tự động ngắt
Có
Khóa trẻ em
Có
Trạm
Chức năng làm sạch bụi tự động
Có
Chức năng lau ướt
Không
Chức năng lau khô
Không
Tự động nạp lại robot
Không
Tự động thu gom nước bẩn
Không
Dung tích túi chứa bụi (trong trạm)
3,0 lít
Loại túi chứa bụi
Túi chữ S chống dị ứng
Chiều dài dây
1,5 mét
Trạm sạc
Có
Ứng dụng
Tên ứng dụng
Philips HomeRun
Hệ điều hành
Android 6 trở lên; iOS 11 trở lên
Video hướng dẫn sử dụng
Có
Chức năng lập bản đồ nhanh
Có
Lập bản đồ nhiều tầng
Có, lưu tối đa 5 bản đồ
Chọn phòng cần vệ sinh
Có
Chọn chế độ vệ sinh cho từng phòng
Có
Chọn trình tự vệ sinh phòng
Có
Chế độ vệ sinh
Khô và ướt, chỉ khô, kéo một lần, hút bụi trước, lau sàn sau
Mức độ hút
4
Mức độ ướt của tấm lau
3
Khu vực hạn chế
Tường ảo, vùng cấm vào, vùng cấm lau, vùng cấm leo
Vệ sinh khi bạn vắng nhà
Có
Cảnh báo và thông báo trong ứng dụng
Có
Báo cáo và lịch sử vệ sinh
Có
Bảng điều khiển bảo trì
Có
Làm sạch theo lịch trình
Có
Liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng
Có
Cập nhật tự động
Có
Tính khả dụng của ứng dụng
Chỉ áp dụng tại quốc gia mua robot và nếu cửa hàng ứng dụng được cài đặt thành quốc gia mua