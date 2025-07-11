Điều chỉnh các cài đặt vệ sinh theo nhu cầu riêng của bạn

Ứng dụng robot Philips HomeRun được thiết kế trực quan và dễ sử dụng. Ứng dụng có hướng dẫn từng bước và video hữu ích, đảm bảo bạn tận dụng tối đa hiệu suất vệ sinh của robot. Ứng dụng giao tiếp với robot để điều khiển, báo cáo và cập nhật hiệu suất vệ sinh mọi lúc mọi nơi, hiển thị theo thời gian thực những vị trí robot đã vệ sinh. Bạn có thể chỉ định cách bạn muốn vệ sinh từng phòng, cho robot biết những nơi không được phép vào hoặc lên lịch thời gian vệ sinh để bạn có thể trở về nhà với sàn nhà sạch bong kin kít.