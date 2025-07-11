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    Series 2000 Robot hút bụi

    XU2100/25

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Khám phá sự tiện lợi của nhà thông minh

    Vệ sinh dễ dàng: robot hút bụi và lau sàn của chúng tôi có lực hút mạnh gấp đôi¹. Trạm làm sạch bụi tự động đổ sạch bụi sau 70 ngày² sử dụng. Trải nghiệm vệ sinh cải tiến được thiết kế riêng cho nhu cầu ngôi nhà của bạn.

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    Series 2000 Robot hút bụi

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    Khám phá sự tiện lợi của nhà thông minh

    Hút bụi & lau sàn hằng ngày không tốn nhiều sức.

    • Hút bụi và lau chỉ trong 1 lần chạy
    • Lực hút gấp đôi¹
    • Hệ thống dẫn đường radar LDS
    • Trạm làm sạch bụi tự động nhỏ gọn
    • Tùy chỉnh với ứng dụng HomeRun
    Hút bụi và lau chỉ trong một lần di chuyển, làm sạch bụi và vết bẩn hiệu quả

    Hút bụi và lau chỉ trong một lần di chuyển, làm sạch bụi và vết bẩn hiệu quả

    Robot hút bụi và lau sàn cứng chỉ trong một lần, giúp loại bỏ lớp bụi mịn tích tụ trên sàn mỗi ngày. Loại bỏ nhiều bụi mịn hơn so với chỉ hút bụi, đảm bảo sàn sạch sẽ hoàn toàn.

    Trạm làm sạch bụi tự động đổ sạch bụi sau 70 ngày sử dụng

    Trạm làm sạch bụi tự động đổ sạch bụi sau 70 ngày sử dụng

    Trạm làm sạch bụi tự động đổ sạch bụi sau 70 ngày² sử dụng. Robot tự động đổ bụi vào Trạm làm sạch bụi tự động. Trạm được trang bị túi chữ S 3.0 lít có thể chứa bụi và các loại chất bẩn khác trong 70 ngày, giúp bạn không còn phải vất vả đổ bụi. Bạn có thể xử lý túi chữ S đa năng theo cách hợp vệ sinh mà không làm bụi bay lơ lửng, phù hợp cho người bị hen suyễn và dị ứng.

    Lực hút cực mạnh giúp hút sạch bụi và chất bẩn

    Lực hút cực mạnh giúp hút sạch bụi và chất bẩn

    Robot có lực hút mạnh gấp đôi¹, cho phép hút sạch chất bẩn lớn, như vụn bánh mì và lông thú cưng. Robot có thể xử lý bụi bẩn tích tụ hằng ngày trên sàn nhà, cũng như loại bỏ bụi mịn trên thảm³.

    Tự động tăng lực hút trên thảm

    Tự động tăng lực hút trên thảm

    Robot tự động tăng lực hút khi di chuyển trên thảm để hút sạch các hạt bụi mịn ẩn sâu bên trong thảm³.

    Bao quát tối đa sàn nhà: không bỏ sót một chỗ nào

    Bao quát tối đa sàn nhà: không bỏ sót một chỗ nào

    Đổi mới trải nghiệm vệ sinh của bạn với công nghệ radar LDS của robot hút bụi, cung cấp khả năng quét 360 độ để lập bản đồ ngôi nhà một cách tỉ mỉ. Máy di chuyển dễ dàng qua nhiều phòng với độ chính xác vượt trội, đảm bảo làm sạch toàn bộ sàn nhà, ngay cả trong điều kiện thiếu sáng.

    Làm sạch diện tích lên đến 120 phút chỉ với một lần sạc pin

    Làm sạch diện tích lên đến 120 phút chỉ với một lần sạc pin

    Vệ sinh liên tục với thời gian hoạt động lên đến 120 phút⁴, đủ cho diện tích lên đến 120 m² chỉ với một lần sạc. Khi pin yếu, robot sẽ tự động sạc lại. Sau khi pin được sạc đầy, robot sẽ quay trở lại khu vực đã dừng để tiếp tục vệ sinh.

    Kích thước trạm nhỏ hơn 30%, phù hợp với ngôi nhà của bạn

    Kích thước trạm nhỏ hơn 30%, phù hợp với ngôi nhà của bạn

    Trạm sạc được thiết kế tinh tế, giúp bạn tiết kiệm hơn 30%⁵ không gian mà vẫn hoàn toàn phù hợp với ngôi nhà của bạn. Có hai mẫu thiết kế: Xanh lam tinh tế (XU2100/15) hoặc Trắng tinh khôi (XU2100/25).

    Điều chỉnh các cài đặt vệ sinh theo nhu cầu riêng của bạn

    Điều chỉnh các cài đặt vệ sinh theo nhu cầu riêng của bạn

    Ứng dụng robot Philips HomeRun được thiết kế trực quan và dễ sử dụng. Ứng dụng có hướng dẫn từng bước và video hữu ích, đảm bảo bạn tận dụng tối đa hiệu suất vệ sinh của robot. Ứng dụng giao tiếp với robot để điều khiển, báo cáo và cập nhật hiệu suất vệ sinh mọi lúc mọi nơi, hiển thị theo thời gian thực những vị trí robot đã vệ sinh. Bạn có thể chỉ định cách bạn muốn vệ sinh từng phòng, cho robot biết những nơi không được phép vào hoặc lên lịch thời gian vệ sinh để bạn có thể trở về nhà với sàn nhà sạch bong kin kít.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa ABS
      Màu sắc
      Trắng
      Chức năng
      Hút bụi và lau chỉ trong 1 lần chạy
      Loại sản phẩm
      Robot hút bụi
      Chức năng vệ sinh ướt
      Tăng cường thảm
      Loại chổi chính
      Chổi cao su có lông
      Chổi chính có thể nâng lên
      Không
      Loại bộ lọc
      Bộ lọc EPA 11 có thể rửa được
      Gỡ rối tóc
      Không
      Số lượng chổi bên
      1
      Công nghệ lau
      Lau thụ động
      Tấm lau có thể nâng lên
      Không
      Có thể sử dụng với chất tẩy rửa
      Không
      Loại điều hướng
      LDS
      Phát hiện chướng ngại vật nhỏ
      Không
      Khả năng vượt chướng ngại vật
      lên đến 17mm
      Phát hiện bụi bẩn
      Không
      Tự động phát hiện thảm
      Không, tạo Vùng cấm lau trong ứng dụng
      Kết nối Internet
      Kết nối qua Wi-Fi, Băng tần kép
      Phạm vi Wi-Fi
      2,4 GHz & 5 GHz
      Tương thích nhà thông minh
      Có, điều khiển cơ bản qua Alexa & Google
      Dung tích ngăn chứa nước sạch (trong robot)
      300 ml
      Dung tích thùng chứa bụi (trong robot)
      380 ml
      Công tắc bật/tắt tích hợp
      Đèn báo nguồn
      Mức ồn (tiêu chuẩn)
      ≤ 68 dB
      Chức năng tự động sạc lại
      Có, sẽ sạc khi pin hết và tiếp tục làm việc khi sạc xong.
      Thời gian chạy pin
      lên đến 120 phút
      Thời gian sạc lại
      tối đa 5,5 giờ
      Dung lượng pin
      2600 mAh
      Pin rời
      Chứng nhận
      CB
      Lực hút
      6000 Pa
      Sản phẩm pin
      Kiểu pin
      Lithium-ion
      Điện áp
      14,4 V
      Tần số
      50/60
      Bảo hành
      2 năm
      Tuyên bố về sự phù hợp của Liên minh châu Âu
      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài gói hàng
      39,7 cm
      Chiều rộng gói hàng
      35,2 cm
      Chiều cao gói hàng
      40,3 cm
      Trọng lượng gói hàng
      14,2 kg
      Chiều dài trạm
      26
      Chiều rộng trạm
      17,2 cm
      Chiều cao trạm
      29,1 cm
      Trọng lượng trạm
      3 kg
      Chiều dài robot
      34,5 cm
      Chiều rộng robot
      34,5 cm
      Chiều cao robot
      9,7 cm
      Trọng lượng robot
      3,1 kg

    • Tương thích

      Phụ kiện liên quan 1
      FC8022/04
      Phụ kiện liên quan 2
      XV1433/00
      Phụ kiện liên quan 3
      XV1430/00
      Phụ kiện đi kèm 1
      2 tấm lau có thể giặt được
      Phụ kiện đi kèm 2
      1 bộ lọc có thể rửa được
      Phụ kiện đi kèm 3
      1 chổi chính
      Phụ kiện đi kèm 4
      1 chổi bên
      Phụ kiện đi kèm 5
      1 tấm lót
      Phụ kiện đi kèm 6
      1 dây nguồn
      Phụ kiện đi kèm 7
      1 phụ kiện chổi
      Phụ kiện đi kèm 8
      1 trạm làm sạch bụi tự động
      Phụ kiện đi kèm 9
      2 túi chữ S

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      680 W
      Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ
      112 mA
      Số lượng trong gói
      1
      Cảm biến phát hiện thảm
      Không
      Cảm biến chống rơi để phát hiện cầu thang
      Cảm biến tìm trạm
      Có, bộ thu phát tín hiệu hồng ngoại
      Cảm biến ngăn chứa hết nước
      Không
      Cảm biến túi chứa bụi đầy

    • Độ bền

      Hướng dẫn khởi động nhanh
      Có, bản giấy
      Hướng dẫn sử dụng
      Kỹ thuật số

    • Tính năng an toàn

      Chứng nhận an toàn
      Tự động ngắt
      Khóa trẻ em

    • Trạm

      Chức năng làm sạch bụi tự động
      Chức năng lau ướt
      Không
      Chức năng lau khô
      Không
      Tự động nạp lại robot
      Không
      Tự động thu gom nước bẩn
      Không
      Dung tích túi chứa bụi (trong trạm)
      3,0 lít
      Loại túi chứa bụi
      Túi chữ S chống dị ứng
      Chiều dài dây
      1,5 mét
      Trạm sạc

    • Ứng dụng

      Tên ứng dụng
      Philips HomeRun
      Hệ điều hành
      Android 6 trở lên; iOS 11 trở lên
      Video hướng dẫn sử dụng
      Chức năng lập bản đồ nhanh
      Lập bản đồ nhiều tầng
      Có, lưu tối đa 5 bản đồ
      Chọn phòng cần vệ sinh
      Chọn chế độ vệ sinh cho từng phòng
      Chọn trình tự vệ sinh phòng
      Chế độ vệ sinh
      Khô và ướt, chỉ khô, kéo một lần, hút bụi trước, lau sàn sau
      Mức độ hút
      4
      Mức độ ướt của tấm lau
      3
      Khu vực hạn chế
      Tường ảo, vùng cấm vào, vùng cấm lau, vùng cấm leo
      Vệ sinh khi bạn vắng nhà
      Cảnh báo và thông báo trong ứng dụng
      Báo cáo và lịch sử vệ sinh
      Bảng điều khiển bảo trì
      Làm sạch theo lịch trình
      Liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng
      Cập nhật tự động
      Tính khả dụng của ứng dụng
      Chỉ áp dụng tại quốc gia mua robot và nếu cửa hàng ứng dụng được cài đặt thành quốc gia mua

    Badge-D2C

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    • 1 - So với XU2100/10 & XU2100/20.
    • 2 - Tùy thuộc vào bối cảnh và cường độ sử dụng
    • 3 - Đã được kiểm nghiệm với lực hút thấp nhất và cài đặt độ ẩm lau ở chế độ hút bụi & lau sàn.
    • 4 - Đã được kiểm nghiệm với chế độ chỉ hút bụi ở cài đặt lực hút thấp nhất.
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