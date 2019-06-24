Cụm từ tìm kiếm

  • Hút nhanh. Kết hợp hút bụi, lau sàn và có tay cầm Hút nhanh. Kết hợp hút bụi, lau sàn và có tay cầm Hút nhanh. Kết hợp hút bụi, lau sàn và có tay cầm

    SpeedPro Aqua Máy hút bụi không dây dạng cán

    FC6728/01

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Hút nhanh. Kết hợp hút bụi, lau sàn và có tay cầm

    Máy hút bụi không dây SpeedPro Aqua mới có khả năng vươn dài để hút sạch bụi bẩn ở những chỗ khó tiếp cận nhất. Máy được trang bị đầu hút xoay 180° thu gom hết bụi bẩn, đi kèm với hệ thống hút bụi và lau sàn độc đáo giúp bạn vệ sinh nhà cửa nhanh chóng và hiệu quả. *Thay đổi mới từ cán cây hút bụi màu xanh sang màu bạc.

    Xem tất cả lợi ích

    SpeedPro Aqua Máy hút bụi không dây dạng cán

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Máy hút bụi dạng cán

    Hút nhanh. Kết hợp hút bụi, lau sàn và có tay cầm

    • Đầu hút xoay 180°
    • 21,6V, lên tới 50 phút
    • 3 trong 1: hút bụi, lau sàn và cầm tay
    • Đèn LED trong đầu hút
    Thu gom tới 98% bụi bẩn trong một lần đẩy

    Thu gom tới 98% bụi bẩn trong một lần đẩy

    Đầu hút xoay 180° được thiết kế với lực hút mạnh, có thể thu gom chính xác tới 98% bụi bẩn trong một lần đẩy, trên tất cả các loại sàn, ngay cả ở những chỗ khó tiếp cận.

    Đầu hút có gắn đèn LED để tìm và thu gom bụi bẩn đang ẩn nấp

    Đầu hút có gắn đèn LED để tìm và thu gom bụi bẩn đang ẩn nấp

    Bụi, lông tơ, tóc và vụn bánh mì đều được phát hiện và hút sạch dễ dàng nhờ các đèn LED trong đầu hút SpeedPro. Đầu hút có gắn đèn LED để tìm và thu gom bụi bẩn đang ẩn nấp.

    Hút bụi, lau sàn và có tay cầm, khử tới 99% các loại vi khuẩn

    Hút bụi, lau sàn và có tay cầm, khử tới 99% các loại vi khuẩn

    Hệ thống hút bụi và lau sàn độc đáo giúp loại bỏ tới 99% các loại vi khuẩn trong một lần đẩy. Chức năng kiểm soát việc tháo nước để duy trì độ ướt tối ưu trên sàn cứng trong khi lau chùi. Các tấm lau vi sợi có thể giặt được bằng tay hoặc bằng máy giặt.

    AquaBoost giúp hút sạch nhiều loại bụi bẩn cứng đầu

    AquaBoost giúp hút sạch nhiều loại bụi bẩn cứng đầu

    Chế độ AquaBoost giúp hút sạch nhiều loại bụi bẩn cứng đầu nhanh hơn.

    Pin Li-ion 21,6 V cho thời gian làm sạch lên tới 50 phút

    Pin Li-ion 21,6 V cho thời gian làm sạch lên tới 50 phút

    Pin lithium ion 21,6V hiệu suất cao cung cấp thời gian chạy lên tới 50 phút ở chế độ thường và 22 phút ở chế độ tăng cường trước khi cần sạc lại.

    Động cơ PowerBlade được chế tạo cho tốc độ không khí cao

    Động cơ PowerBlade được chế tạo cho tốc độ không khí cao

    Động cơ PowerBlade được thiết kế cho tốc độ không khí cao, giúp hút mạnh và chính xác mọi bụi bẩn.

    Công nghệ PowerCyclone 7 duy trì được hiệu suất cao trong thời gian dài

    Công nghệ PowerCyclone 7 duy trì được hiệu suất cao trong thời gian dài

    Công nghệ PowerCyclone 7 tách bụi khỏi không khí ngay tức thì, giúp duy trì hiệu suất mạnh mẽ trong thời gian lâu hơn.

    Thiết kế túi chứa bụi độc đáo cho phép trút sạch bụi mà không tạo ra đám mây bụi

    Thiết kế túi chứa bụi độc đáo cho phép trút sạch bụi mà không tạo ra đám mây bụi

    Túi chứa bụi của máy hút bụi cho phép dễ dàng tháo ra và trút sạch một cách hợp vệ sinh mà không tạo ra đám mây bụi.

    Bộ lọc có thể rửa đảm bảo tốc độ không khí cao trong thời gian lâu hơn*

    Bộ lọc có thể rửa đảm bảo tốc độ không khí cao trong thời gian lâu hơn*

    Hệ thống lọc chặn được tới 99% phấn hoa và bào tử nấm mốc, lọc không khí sạch trong động cơ để đảm bảo tốc độ không khí cao và hiệu suất sử dụng bền lâu.

    Tích hợp tay cầm, công cụ có kẽ hở và bàn chải

    Phụ kiện dễ sử dụng chỉ với một lần nhấn nút. Tay cầm có thể tháo rời giúp kết hợp hai thiết bị SpeedPro thành một. Phụ kiện bàn chải được gắn sẵn trong ống để luôn sẵn sàng làm sạch trần nhà và ngăn kệ.

    Vươn dài, hút bụi nhanh ở mọi ngóc ngách, ngay cả bên dưới gầm giường, gầm tủ

    SpeedPro cho phép thao tác linh hoạt và dễ dàng. Do túi chứa bụi nằm ở trên cùng nên bạn có thể hạ máy hút bụi xuống thấp để hút bụi ở các góc thấp hơn.

    Thông số kỹ thuật

    • Đầu hút và phụ kiện

      Đầu hút tiêu chuẩn
      Hút bụi và lau sàn
      Phụ kiện đi kèm
      • Bộ đổi nguồn AC
      • Công cụ có kẽ hở
      • Tấm đệm vi sợi
      • Bàn chải gắn sẵn
      • Móc treo tường
      • Ngăn chứa nước
      Đầu hút bổ sung
      Đầu hút xoay 180°

    • Thiết kế

      Đặc điểm thiết kế
      3 trong 1
      Màu sắc
      Xanh denim ánh kim

    • Khối lượng và kích thước

      Trọng lượng của sản phẩm
      2.1  kg

    • Tính bền vững

      Đóng gói
      Nguyên liệu tái chế > 90%

    • Hiệu suất

      Kiểu pin
      Li-ion
      Mức công suất âm thanh
      80  dB
      Điện áp pin
      21,6  V
      Thời gian sạc
      5  hour(s)
      Thời gian chạy
      50  minute(s)
      Thời gian chạy (tăng cường)
      22  minute(s)
      Luồng khí (tối đa)
      Lên đến 800  l/min
      Độ phủ bề mặt trên mỗi ngăn
      60  m²

    • Lọc

      Dung tích chứa bụi
      0,4  l
      Bộ lọc động cơ
      Bộ lọc có thể rửa được*

    • Khả năng sử dụng

      Tay xách
      Trên cùng
      Dung tích ngăn chứa nước sạch (tối đa)
      0,28  l
      Các loại chất tẩy rửa có thể sử dụng
      chất tẩy rửa trong hoặc chỉ cần nước
      Loại bánh xe
      Cao su

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • Rửa bộ lọc 2 tuần một lần bằng tay để đạt hiệu suất tối ưu. Giũ cho đến khi thấy nước sạch. Để khô trong 24 giờ trước khi sử dụng lại.
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox