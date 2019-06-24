FC6728/01
Hút nhanh. Kết hợp hút bụi, lau sàn và có tay cầm
Máy hút bụi không dây SpeedPro Aqua mới có khả năng vươn dài để hút sạch bụi bẩn ở những chỗ khó tiếp cận nhất. Máy được trang bị đầu hút xoay 180° thu gom hết bụi bẩn, đi kèm với hệ thống hút bụi và lau sàn độc đáo giúp bạn vệ sinh nhà cửa nhanh chóng và hiệu quả. *Thay đổi mới từ cán cây hút bụi màu xanh sang màu bạc.Xem tất cả lợi ích
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Đầu hút xoay 180° được thiết kế với lực hút mạnh, có thể thu gom chính xác tới 98% bụi bẩn trong một lần đẩy, trên tất cả các loại sàn, ngay cả ở những chỗ khó tiếp cận.
Bụi, lông tơ, tóc và vụn bánh mì đều được phát hiện và hút sạch dễ dàng nhờ các đèn LED trong đầu hút SpeedPro. Đầu hút có gắn đèn LED để tìm và thu gom bụi bẩn đang ẩn nấp.
Hệ thống hút bụi và lau sàn độc đáo giúp loại bỏ tới 99% các loại vi khuẩn trong một lần đẩy. Chức năng kiểm soát việc tháo nước để duy trì độ ướt tối ưu trên sàn cứng trong khi lau chùi. Các tấm lau vi sợi có thể giặt được bằng tay hoặc bằng máy giặt.
Chế độ AquaBoost giúp hút sạch nhiều loại bụi bẩn cứng đầu nhanh hơn.
Pin lithium ion 21,6V hiệu suất cao cung cấp thời gian chạy lên tới 50 phút ở chế độ thường và 22 phút ở chế độ tăng cường trước khi cần sạc lại.
Động cơ PowerBlade được thiết kế cho tốc độ không khí cao, giúp hút mạnh và chính xác mọi bụi bẩn.
Công nghệ PowerCyclone 7 tách bụi khỏi không khí ngay tức thì, giúp duy trì hiệu suất mạnh mẽ trong thời gian lâu hơn.
Túi chứa bụi của máy hút bụi cho phép dễ dàng tháo ra và trút sạch một cách hợp vệ sinh mà không tạo ra đám mây bụi.
Hệ thống lọc chặn được tới 99% phấn hoa và bào tử nấm mốc, lọc không khí sạch trong động cơ để đảm bảo tốc độ không khí cao và hiệu suất sử dụng bền lâu.
Phụ kiện dễ sử dụng chỉ với một lần nhấn nút. Tay cầm có thể tháo rời giúp kết hợp hai thiết bị SpeedPro thành một. Phụ kiện bàn chải được gắn sẵn trong ống để luôn sẵn sàng làm sạch trần nhà và ngăn kệ.
SpeedPro cho phép thao tác linh hoạt và dễ dàng. Do túi chứa bụi nằm ở trên cùng nên bạn có thể hạ máy hút bụi xuống thấp để hút bụi ở các góc thấp hơn.
Đầu hút và phụ kiện
Thiết kế
Khối lượng và kích thước
Tính bền vững
Hiệu suất
Lọc
Khả năng sử dụng
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