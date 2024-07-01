Tìm và dọn sạch bụi bẩn đang ẩn nấp.

Vệ sinh sàn nhà sạch sẽ chỉ trong một lần với Máy hút bụi không dây Series 3000 của Philips. Đầu hút gắn đèn LED của chúng tôi sẽ phát hiện bụi bẩn đang ẩn nấp và thu gom bằng công nghệ PowerCyclone 8. Thời gian chạy lên tới 60 phút¹ giúp việc dọn dẹp nhà cửa của bạn trở nên dễ dàng