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  • Tìm và dọn sạch bụi bẩn đang ẩn nấp. Tìm và dọn sạch bụi bẩn đang ẩn nấp. Tìm và dọn sạch bụi bẩn đang ẩn nấp.
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    Series 3000 Hút bụi không dây

    XC3131/61

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Tìm và dọn sạch bụi bẩn đang ẩn nấp.

    Vệ sinh sàn nhà sạch sẽ chỉ trong một lần với Máy hút bụi không dây Series 3000 của Philips. Đầu hút gắn đèn LED của chúng tôi sẽ phát hiện bụi bẩn đang ẩn nấp và thu gom bằng công nghệ PowerCyclone 8. Thời gian chạy lên tới 60 phút¹ giúp việc dọn dẹp nhà cửa của bạn trở nên dễ dàng

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    Series 3000 Hút bụi không dây

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    Tìm và dọn sạch bụi bẩn đang ẩn nấp.

    Thời gian chạy lên tới 60 phút¹ và dẫn hướng bằng đầu hút gắn đèn LED

    • Động cơ kỹ thuật số
    • Đầu hút có đèn LED
    • Hút bụi và lau sàn chỉ trong một lần di chuyển
    • Đi kèm phụ kiện
    PowerCyclone 8 hút sạch bụi với mức sử dụng pin tối ưu.

    PowerCyclone 8 hút sạch bụi với mức sử dụng pin tối ưu.

    Công nghệ tiên tiến của chúng tôi mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và kết quả. Máy được thiết kế để có khả năng thu gom bụi cao đồng thời đảm bảo bạn vẫn có thời gian chạy lên tới 60 phút ở chế độ bình thường và 15 phút ở chế độ tăng cường.

    Động cơ kỹ thuật số cho độ bền cao.

    Động cơ kỹ thuật số cho độ bền cao.

    Động cơ kỹ thuật số đảm bảo máy hút bụi vừa bền vừa mạnh mẽ.

    Pin 25,2 V có thể tháo rời và có độ bền cao

    Pin 25,2 V có thể tháo rời và có độ bền cao

    Bạn muốn tiếp tục hút bụi mà không cần sạc lại? Với pin có thể tháo rời, bạn có thể đổi pin đã sạc và gần như ngay lập tức tiếp tục công việc đang dang dở³.

    Hút bụi và lau sàn trong một lần di chuyển với mô-đun Aqua

    Hút bụi và lau sàn trong một lần di chuyển với mô-đun Aqua

    Phụ kiện Aqua của chúng tôi sử dụng vải sợi nhỏ ẩm để loại bỏ triệt để tất cả bụi bẩn và vết bẩn cùng lúc khi bạn hút bụi. Sàn nhà sạch sẽ theo ý muốn của bạn.

    Đầu hút có đèn LED giúp phát hiện bụi bẩn ẩn nấp.

    Đầu hút có đèn LED giúp phát hiện bụi bẩn ẩn nấp.

    Đầu hút có đèn LED chiếu sáng theo góc chính xác để phát hiện các hạt bụi nhỏ giúp bạn thấy rõ nơi cần hút sạch

    Pin có thời lượng cao lên tới 60 phút ¹.

    Pin có thời lượng cao lên tới 60 phút ¹.

    Vệ sinh nhà chỉ trong một lần với pin có thời lượng lên tới 60 phút ở chế độ bình thường ¹và 15 phút ở chế độ tăng cường ².

    Đầu hút chính xác lướt sát tường tới 1 mm.

    Đầu hút chính xác lướt sát tường tới 1 mm.

    Loại bỏ bụi bẩn ở những nơi khó tiếp cận bằng đầu hút chính xác. Đầu hút được thiết kế để lướt sát tường và chân tường, hút mọi bụi bẩn cứng đầu.

    Hệ thống lọc 3 tầng khóa chặt bên trong ngăn chứa.

    Hệ thống lọc 3 tầng khóa chặt bên trong ngăn chứa.

    Nhờ có ba bộ lọc hạt siêu mịn, 99,9% bụi mịn và bụi bẩn được giữ kín³ bên trong ngăn chứa.

    Dễ dàng vệ sinh nhờ tùy chọn cầm tay và phụ kiện

    Dễ dàng vệ sinh nhờ tùy chọn cầm tay và phụ kiện

    Dòng máy Philips 3000 có thể vệ sinh hiệu quả bên trong tủ, trong góc hoặc trên cao. Máy có thể chuyển đổi thành máy hút bụi cầm tay để dễ dàng di chuyển hơn. Công cụ dài có kẽ hở giúp tiếp cận những không gian hẹp. Công cụ kết hợp 2 trong 1 dễ dàng chuyển đổi giữa chổi mềm để phủi bụi trên bề mặt mỏng manh và công cụ có kẽ hở rộng để vệ sinh các góc nhỏ.

    Thông số kỹ thuật

    • Trường hợp sử dụng

      Phù hợp với các loại sàn
      Sàn cứng
      Tùy chọn cầm tay
      Chức năng lau

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhôm & Nhựa
      Màu sắc
      Cam mờ
      Công nghệ Cyclone
      PowerCyclone 8
      Cài đặt
      Eco (Tiết kiệm), Tăng cường
      Thời gian chạy (Eco)
      60 phút
      Thời gian chạy (Tăng cường)
      15 phút
      Luồng khí (tối đa)
      820 l/phút
      Mức độ ồn
      < 80 dB
      Kiểu pin
      Pin lithium-ion có thể thay thế
      Điện áp
      25,2V
      Tần số
      50/60Hz
      Thời gian sạc
      5 giờ
      Loại màn hình
      LED
      Kiểu bộ lọc
      Hệ thống lọc 3 tầng
      Đèn LED
      Bảo hành
      2 năm
      Tuyên bố về sự phù hợp của Liên minh châu Âu
      Sản phẩm pin

    • Chức năng

      Nhận dạng sàn
      Không
      Tương thích nhà thông minh
      Không
      Kết nối Internet
      Không

    • Thiết kế

      Nhựa tái chế, bao gồm phụ kiện
      Không
      Bao bì bền vững

    • Phụ kiện

      Đầu hút tiêu chuẩn
      Đầu hút sàn cứng có đèn LED
      Phụ kiện đi kèm
      - Công cụ có kẽ hở - Công cụ kết hợp
      Trạm sạc
      Gắn tường
      Đầu hút Aqua
      Mô-đun Aqua

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      24 cm
      Chiều rộng sản phẩm
      25,5 cm
      Chiều cao sản phẩm
      118 cm
      Trọng lượng sản phẩm (Chỉ cầm tay)
      1 294 g
      Chiều dài gói hàng
      14,3 cm
      Chiều rộng gói hàng
      38,4 cm
      Chiều cao gói hàng
      74,1 cm
      Trọng lượng gói hàng
      4,8 kg

    • Tương thích

      Phụ kiện liên quan 1
      XV1630/01 - Tấm lau vi sợi
      Phụ kiện liên quan 2
      XV1631/01​ - Bộ lọc
      Phụ kiện liên quan 3
      XV1633/01​ - Pin có thể thay thế

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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    • ¹ Chế độ tiết kiệm điện, chỉ cầm tay.
    • ² Ở chế độ tăng cường, trên sàn cứng.
    • ³ Kích cỡ hạt >0,5 μm.
    • ⁴ Pin thứ hai được bán riêng XV1635.
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