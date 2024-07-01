XC3131/61
Tìm và dọn sạch bụi bẩn đang ẩn nấp.
Vệ sinh sàn nhà sạch sẽ chỉ trong một lần với Máy hút bụi không dây Series 3000 của Philips. Đầu hút gắn đèn LED của chúng tôi sẽ phát hiện bụi bẩn đang ẩn nấp và thu gom bằng công nghệ PowerCyclone 8. Thời gian chạy lên tới 60 phút¹ giúp việc dọn dẹp nhà cửa của bạn trở nên dễ dàngXem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Công nghệ tiên tiến của chúng tôi mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và kết quả. Máy được thiết kế để có khả năng thu gom bụi cao đồng thời đảm bảo bạn vẫn có thời gian chạy lên tới 60 phút ở chế độ bình thường và 15 phút ở chế độ tăng cường.
Động cơ kỹ thuật số đảm bảo máy hút bụi vừa bền vừa mạnh mẽ.
Bạn muốn tiếp tục hút bụi mà không cần sạc lại? Với pin có thể tháo rời, bạn có thể đổi pin đã sạc và gần như ngay lập tức tiếp tục công việc đang dang dở³.
Phụ kiện Aqua của chúng tôi sử dụng vải sợi nhỏ ẩm để loại bỏ triệt để tất cả bụi bẩn và vết bẩn cùng lúc khi bạn hút bụi. Sàn nhà sạch sẽ theo ý muốn của bạn.
Đầu hút có đèn LED chiếu sáng theo góc chính xác để phát hiện các hạt bụi nhỏ giúp bạn thấy rõ nơi cần hút sạch
Vệ sinh nhà chỉ trong một lần với pin có thời lượng lên tới 60 phút ở chế độ bình thường ¹và 15 phút ở chế độ tăng cường ².
Loại bỏ bụi bẩn ở những nơi khó tiếp cận bằng đầu hút chính xác. Đầu hút được thiết kế để lướt sát tường và chân tường, hút mọi bụi bẩn cứng đầu.
Nhờ có ba bộ lọc hạt siêu mịn, 99,9% bụi mịn và bụi bẩn được giữ kín³ bên trong ngăn chứa.
Dòng máy Philips 3000 có thể vệ sinh hiệu quả bên trong tủ, trong góc hoặc trên cao. Máy có thể chuyển đổi thành máy hút bụi cầm tay để dễ dàng di chuyển hơn. Công cụ dài có kẽ hở giúp tiếp cận những không gian hẹp. Công cụ kết hợp 2 trong 1 dễ dàng chuyển đổi giữa chổi mềm để phủi bụi trên bề mặt mỏng manh và công cụ có kẽ hở rộng để vệ sinh các góc nhỏ.
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