FC6723/01
Hút nhanh, mạnh, vươn dài ngay cả những chỗ khó tiếp cận nhất
Máy hút bụi không dây SpeedPro mới có khả năng vươn dài để hút sạch bụi bẩn ở những chỗ khó tiếp cận nhất, ví dụ như chân tường, các góc phòng, góc nhà, bên dưới gầm giường, gầm cầu thang, tủ quần áo, v.v. Máy được trang bị đầu hút xoay 180° thu gom hết bụi bẩn, giúp bạn vệ sinh nhà cửa nhanh chóng và hiệu quả.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Đầu hút xoay 180° được thiết kế với lực hút mạnh, có thể thu gom chính xác tới 98% bụi bẩn trong một lần đẩy, trên tất cả các loại sàn, ngay cả ở những chỗ khó tiếp cận.
Bụi, lông tơ, tóc và vụn bánh mì đều được phát hiện và hút sạch dễ dàng nhờ các đèn LED trong đầu hút SpeedPro. Đầu hút có gắn đèn LED để tìm và thu gom bụi bẩn đang ẩn nấp.
Hai cài đặt tốc độ phù hợp với các loại sàn và bụi bẩn khác nhau.
Pin lithium ion 18V hiệu suất cao cung cấp thời gian chạy lên tới 30 phút ở chế độ thường và 15 phút ở chế độ turbo trước khi cần sạc lại.
Túi chứa bụi của máy hút bụi cho phép dễ dàng tháo ra và trút sạch một cách hợp vệ sinh mà không tạo ra đám mây bụi.
Động cơ PowerBlade được thiết kế cho tốc độ không khí cao, giúp hút mạnh và chính xác mọi bụi bẩn.
Công nghệ PowerCyclone 7 tách bụi khỏi không khí ngay tức thì, giúp duy trì hiệu suất mạnh mẽ trong thời gian lâu hơn.
Hệ thống lọc chặn được tới 99% phấn hoa và bào tử nấm mốc, lọc không khí sạch trong động cơ để đảm bảo tốc độ không khí cao và hiệu suất sử dụng bền lâu.
Phụ kiện dễ sử dụng chỉ với một lần nhấn nút. Tay cầm có thể tháo rời giúp kết hợp hai thiết bị SpeedPro thành một. Phụ kiện bàn chải được gắn sẵn trong ống để luôn sẵn sàng làm sạch trần nhà và ngăn kệ.
SpeedPro cho phép thao tác linh hoạt và dễ dàng. Do túi chứa bụi nằm ở trên cùng nên bạn có thể hạ máy hút bụi xuống thấp để hút bụi ở các góc thấp hơn.
Đầu hút và phụ kiện
Thiết kế
Khối lượng và kích thước
Tính bền vững
Hiệu suất
Lọc
Khả năng sử dụng
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox