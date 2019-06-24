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  • Hút nhanh, mạnh, vươn dài ngay cả những chỗ khó tiếp cận nhất Hút nhanh, mạnh, vươn dài ngay cả những chỗ khó tiếp cận nhất Hút nhanh, mạnh, vươn dài ngay cả những chỗ khó tiếp cận nhất

    SpeedPro Máy hút bụi không dây dạng cán

    FC6723/01

    Overall rating / 5
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    Hút nhanh, mạnh, vươn dài ngay cả những chỗ khó tiếp cận nhất

    Máy hút bụi không dây SpeedPro mới có khả năng vươn dài để hút sạch bụi bẩn ở những chỗ khó tiếp cận nhất, ví dụ như chân tường, các góc phòng, góc nhà, bên dưới gầm giường, gầm cầu thang, tủ quần áo, v.v. Máy được trang bị đầu hút xoay 180° thu gom hết bụi bẩn, giúp bạn vệ sinh nhà cửa nhanh chóng và hiệu quả.

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    SpeedPro Máy hút bụi không dây dạng cán

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    Hút nhanh, mạnh, vươn dài ngay cả những chỗ khó tiếp cận nhất

    • Đầu hút xoay 180°
    • 18V, lên tới 30 phút
    • 2 trong 1: hút bụi và có tay cầm
    • Đèn LED trong đầu hút
    Thu gom tới 98% bụi bẩn trong một lần đẩy

    Thu gom tới 98% bụi bẩn trong một lần đẩy

    Đầu hút xoay 180° được thiết kế với lực hút mạnh, có thể thu gom chính xác tới 98% bụi bẩn trong một lần đẩy, trên tất cả các loại sàn, ngay cả ở những chỗ khó tiếp cận.

    Đầu hút có gắn đèn LED để tìm và thu gom bụi bẩn đang ẩn nấp

    Đầu hút có gắn đèn LED để tìm và thu gom bụi bẩn đang ẩn nấp

    Bụi, lông tơ, tóc và vụn bánh mì đều được phát hiện và hút sạch dễ dàng nhờ các đèn LED trong đầu hút SpeedPro. Đầu hút có gắn đèn LED để tìm và thu gom bụi bẩn đang ẩn nấp.

    Hai cài đặt tốc độ phù hợp với các loại sàn và bụi bẩn khác nhau

    Hai cài đặt tốc độ phù hợp với các loại sàn và bụi bẩn khác nhau

    Hai cài đặt tốc độ phù hợp với các loại sàn và bụi bẩn khác nhau.

    Pin Li-ion 18V cho thời gian làm sạch lên tới 30 phút

    Pin Li-ion 18V cho thời gian làm sạch lên tới 30 phút

    Pin lithium ion 18V hiệu suất cao cung cấp thời gian chạy lên tới 30 phút ở chế độ thường và 15 phút ở chế độ turbo trước khi cần sạc lại.

    Thiết kế túi chứa bụi độc đáo cho phép trút sạch bụi mà không tạo ra đám mây bụi

    Thiết kế túi chứa bụi độc đáo cho phép trút sạch bụi mà không tạo ra đám mây bụi

    Túi chứa bụi của máy hút bụi cho phép dễ dàng tháo ra và trút sạch một cách hợp vệ sinh mà không tạo ra đám mây bụi.

    Động cơ PowerBlade được chế tạo cho tốc độ không khí cao

    Động cơ PowerBlade được chế tạo cho tốc độ không khí cao

    Động cơ PowerBlade được thiết kế cho tốc độ không khí cao, giúp hút mạnh và chính xác mọi bụi bẩn.

    Công nghệ PowerCyclone 7 duy trì được hiệu suất cao trong thời gian dài

    Công nghệ PowerCyclone 7 duy trì được hiệu suất cao trong thời gian dài

    Công nghệ PowerCyclone 7 tách bụi khỏi không khí ngay tức thì, giúp duy trì hiệu suất mạnh mẽ trong thời gian lâu hơn.

    Bộ lọc có thể rửa đảm bảo tốc độ không khí cao trong thời gian lâu hơn*

    Bộ lọc có thể rửa đảm bảo tốc độ không khí cao trong thời gian lâu hơn*

    Hệ thống lọc chặn được tới 99% phấn hoa và bào tử nấm mốc, lọc không khí sạch trong động cơ để đảm bảo tốc độ không khí cao và hiệu suất sử dụng bền lâu.

    Tích hợp tay cầm, công cụ có kẽ hở và bàn chải

    Phụ kiện dễ sử dụng chỉ với một lần nhấn nút. Tay cầm có thể tháo rời giúp kết hợp hai thiết bị SpeedPro thành một. Phụ kiện bàn chải được gắn sẵn trong ống để luôn sẵn sàng làm sạch trần nhà và ngăn kệ.

    Vươn dài, hút bụi nhanh ở mọi ngóc ngách, ngay cả bên dưới gầm giường, gầm tủ

    SpeedPro cho phép thao tác linh hoạt và dễ dàng. Do túi chứa bụi nằm ở trên cùng nên bạn có thể hạ máy hút bụi xuống thấp để hút bụi ở các góc thấp hơn.

    Thông số kỹ thuật

    • Đầu hút và phụ kiện

      Đầu hút tiêu chuẩn
      Đầu hút xoay 180°
      Phụ kiện đi kèm
      • Bộ đổi nguồn AC
      • Công cụ có kẽ hở
      • Bàn chải gắn sẵn
      • Móc treo tường

    • Thiết kế

      Đặc điểm thiết kế
      2 trong 1
      Màu sắc
      Trắng bạc

    • Khối lượng và kích thước

      Trọng lượng của sản phẩm
      2,43  kg

    • Tính bền vững

      Đóng gói
      Nguyên liệu tái chế > 90%

    • Hiệu suất

      Kiểu pin
      Li-ion
      Mức công suất âm thanh
      80  dB
      Điện áp pin
      18  V
      Thời gian sạc
      5  hour(s)
      Thời gian chạy
      30  minute(s)
      Thời gian chạy (tăng cường)
      15  minute(s)
      Luồng khí (tối đa)
      Lên đến 800  l/min

    • Lọc

      Dung tích chứa bụi
      0,4  l
      Bộ lọc động cơ
      Bộ lọc có thể rửa được*

    • Khả năng sử dụng

      Tay xách
      Trên cùng
      Loại bánh xe
      Cao su

    Badge-D2C

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    • Rửa bộ lọc 2 tuần một lần bằng tay để đạt hiệu suất tối ưu. Giũ cho đến khi thấy nước sạch. Để khô trong 24 giờ trước khi sử dụng lại.
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