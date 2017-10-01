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  • Thu gom và chặn lại 99,9% các hạt bụi nhỏ* Thu gom và chặn lại 99,9% các hạt bụi nhỏ* Thu gom và chặn lại 99,9% các hạt bụi nhỏ*

    PowerPro Expert Máy hút bụi không túi

    FC9728/01

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    2 Chứng nhận sản phẩm

    Thu gom và chặn lại 99,9% các hạt bụi nhỏ*

    Máy hút bụi không túi Philips Dòng 7000 là máy hút bụi có lực hút mạnh nhất của chúng tôi. Nhờ có công nghệ PowerCyclone 8 và đầu hút TriActive áp dụng 3 thao tác làm sạch được tối ưu hóa trong một lần cho hiệu quả làm sạch tối đa và nhanh chóng.

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    PowerPro Expert Máy hút bụi không túi

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    Thu gom và chặn lại 99,9% các hạt bụi nhỏ*

    Nhờ có lực hút vượt trội

    • 2000 W
    • PowerCyclone 8
    • Bộ lọc Allergy H13
    • Phụ kiện tích hợp
    Mô-tơ có công suất mạnh 2000 W tạo ra lực hút mạnh

    Mô-tơ có công suất mạnh 2000 W tạo ra lực hút mạnh

    Động cơ 2000 W tạo ra lực hút tối đa 420 W cho hiệu quả làm sạch kỹ càng.

    PowerCyclone 8 mang lại lực hút cực đại trong thời gian dài hơn

    PowerCyclone 8 mang lại lực hút cực đại trong thời gian dài hơn

    Công nghệ PowerCyclone 8 với chuyển động xoáy mạnh mẽ giúp tối đa hóa luồng khí và kích hoạt lực hút cực đại. Luồng khí siêu tăng tốc trong buồng hình trụ giúp tách bụi hiệu quả khỏi không khí ở tốc độ >185km/giờ, đảm bảo lực hút mạnh hơn trong thời gian dài hơn, cho kết quả làm sạch vượt trội.

    Đầu hút TriActive làm sạch kỹ lưỡng theo 3 hướng

    Đầu hút TriActive làm sạch kỹ lưỡng theo 3 hướng

    Đầu hút TriActive áp dụng 3 thao tác làm sạch trong một lần. Mặt đế được thiết kế đặc biệt để hút bụi sâu bên trong thảm, đồng thời hút những hạt bụi lớn bằng cửa hút lớn ở phía trước. Đường dẫn không khí và bàn chải ở hai bên đầu hút sẽ thu gom bụi và chất bẩn dọc theo chân tường hoặc trên đồ đạc.

    Phụ kiện tích hợp: Cất giữ thuận tiện, luôn trong tầm tay

    Phụ kiện tích hợp: Cất giữ thuận tiện, luôn trong tầm tay

    Các phụ kiện tích hợp được cất giữ thuận tiện bên trong ngăn sau, để bạn dễ dàng lấy ra khi cần.

    Chức năng điều khiển công suất kỹ thuật số giúp điều chỉnh lực hút

    Chức năng điều khiển công suất kỹ thuật số giúp điều chỉnh lực hút

    Chức năng điều khiển công suất kỹ thuật số giúp dễ dàng điều chỉnh lực hút cho các nhiệm vụ vệ sinh khác nhau, từ sàn cứng đến đồ nội thất mềm, chỉ bằng một nút bấm.

    Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi hợp vệ sinh bằng một tay

    Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi hợp vệ sinh bằng một tay

    Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi dễ dàng, hợp vệ sinh bằng một tay và giảm tạo ra đám mây bụi.

    Chổi mềm tích hợp trong tay cầm, luôn sẵn sàng sử dụng

    Chổi mềm tích hợp trong tay cầm, luôn sẵn sàng sử dụng

    Đầu chổi quét bụi được tích hợp sẵn trong tay cầm, giúp bạn luôn sẵn sàng sử dụng trên đồ nội thất, bề mặt phẳng và vải bọc.

    Hệ thống lọc Allergy H13 lọc được >99,9% bụi mịn

    Hệ thống lọc Allergy H13 lọc được >99,9% bụi mịn

    Hệ thống lọc Allergy H13 lọc được >99,9% các hạt bụi mịn, bao gồm phấn hoa, lông thú cưng và mạt bụi, lý tưởng cho người bị dị ứng. Mức độ lọc tương đương với HEPA 13**.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Màu sắc
      Đỏ Monza
      Loại sản phẩm
      Máy hút bụi không túi
      Mức ồn (tiêu chuẩn)
      < 82 dB
      Lực hút
      420 W
      Dung tích chứa bụi
      2 lít
      Bảo hành
      2 năm
      Bán kính hoạt động
      10 m
      Công suất đầu vào (IEC)
      1800W
      Công suất đầu vào (tối đa)
      2000W
      Bộ lọc động cơ
      Bộ lọc có thể rửa được vĩnh viễn
      Bộ lọc thoát khí
      HEPA: Lọc > 99.99%
      Khớp nối ống
      ActiveLock
      Tay xách
      Mặt trước & Mặt trên
      Điều khiển công suất
      Loại ống
      Ống thu gọn 2 phần bằng kim loại
      Loại bánh xe
      Cao su
      Bảo quản phụ kiện
      Cất giữ tích hợp
      Vị trí dừng
      Dọc & ngang
      Công nghệ vượt trội
      PowerCyclone 8
      Chiều dài dây
      7 m

    • Thiết kế

      Bao bì bền vững
      Vật liệu tái chế 100%

    • Phụ kiện

      Đầu hút tiêu chuẩn
      Đầu hút TriActive
      Phụ kiện đi kèm
      Bàn chải gắn sẵn, Công cụ có kẽ hở, Đầu hút nhỏ

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      451 mm
      Chiều rộng sản phẩm
      292 mm
      Chiều cao sản phẩm
      292 mm
      Chiều dài gói hàng
      350 mm
      Chiều rộng gói hàng
      545 mm
      Chiều cao gói hàng
      340 mm
      Trọng lượng gói hàng
      9,617 kg
      Trọng lượng sản phẩm
      6,3 kg

    • Tương thích

      Phụ kiện liên quan 1
      Lựa chọn bộ lọc có liên quan: CP0616, CP0617
      Phụ kiện liên quan 2
      Bộ lọc khí vào CP0618
      Phụ kiện liên quan 3
      Bộ lọc khí thoát CP0616

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Điện áp
      220 V
      Tần số
      50-60 Hz

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Độ bền

      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    Badge-D2C

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    • Khả năng hút bụi trên HF với khe hở và hiệu suất lọc được kiểm tra theo tiêu chuẩn DIN EN60312-1:2013.
    • *Các mức lọc được kiểm tra theo tiêu chuẩn EN60312-1-2017 và tương đương với HEPA 13.
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