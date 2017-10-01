Máy hút bụi không túi Philips Dòng 7000 là máy hút bụi có lực hút mạnh nhất của chúng tôi. Nhờ có công nghệ PowerCyclone 8 và đầu hút TriActive áp dụng 3 thao tác làm sạch được tối ưu hóa trong một lần cho hiệu quả làm sạch tối đa và nhanh chóng.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Mô-tơ có công suất mạnh 2000 W tạo ra lực hút mạnh
Động cơ 2000 W tạo ra lực hút tối đa 420 W cho hiệu quả làm sạch kỹ càng.
PowerCyclone 8 mang lại lực hút cực đại trong thời gian dài hơn
Công nghệ PowerCyclone 8 với chuyển động xoáy mạnh mẽ giúp tối đa hóa luồng khí và kích hoạt lực hút cực đại. Luồng khí siêu tăng tốc trong buồng hình trụ giúp tách bụi hiệu quả khỏi không khí ở tốc độ >185km/giờ, đảm bảo lực hút mạnh hơn trong thời gian dài hơn, cho kết quả làm sạch vượt trội.
Đầu hút TriActive làm sạch kỹ lưỡng theo 3 hướng
Đầu hút TriActive áp dụng 3 thao tác làm sạch trong một lần. Mặt đế được thiết kế đặc biệt để hút bụi sâu bên trong thảm, đồng thời hút những hạt bụi lớn bằng cửa hút lớn ở phía trước. Đường dẫn không khí và bàn chải ở hai bên đầu hút sẽ thu gom bụi và chất bẩn dọc theo chân tường hoặc trên đồ đạc.
Phụ kiện tích hợp: Cất giữ thuận tiện, luôn trong tầm tay
Các phụ kiện tích hợp được cất giữ thuận tiện bên trong ngăn sau, để bạn dễ dàng lấy ra khi cần.
Chức năng điều khiển công suất kỹ thuật số giúp điều chỉnh lực hút
Chức năng điều khiển công suất kỹ thuật số giúp dễ dàng điều chỉnh lực hút cho các nhiệm vụ vệ sinh khác nhau, từ sàn cứng đến đồ nội thất mềm, chỉ bằng một nút bấm.
Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi hợp vệ sinh bằng một tay
Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi dễ dàng, hợp vệ sinh bằng một tay và giảm tạo ra đám mây bụi.
Chổi mềm tích hợp trong tay cầm, luôn sẵn sàng sử dụng
Đầu chổi quét bụi được tích hợp sẵn trong tay cầm, giúp bạn luôn sẵn sàng sử dụng trên đồ nội thất, bề mặt phẳng và vải bọc.
Hệ thống lọc Allergy H13 lọc được >99,9% bụi mịn
Hệ thống lọc Allergy H13 lọc được >99,9% các hạt bụi mịn, bao gồm phấn hoa, lông thú cưng và mạt bụi, lý tưởng cho người bị dị ứng. Mức độ lọc tương đương với HEPA 13**.