FC6721/01
Làm sạch nhanh, vươn dài hết mức
Máy hút bụi không dây SpeedPro mới cung cấp hiệu suất hút bụi cao, đảm bảo khả năng hút bụi nhanh và sạch sẽ. Máy được trang bị đầu hút bụi dáng mỏng nhỏ có các bàn chải quét dọc hai bên giúp thu gom bụi hiệu quả, cộng với khả năng vươn dài để hút sạch bụi ở những nơi khó tiếp cận, ví dụ như dưới gầm giường/tủ.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Đầu hút dáng mỏng có bàn chải bên hông được thiết kế để thu gom tới 98% bụi bẩn trong một lần đẩy, ngay cả ở những chỗ khó tiếp cận như dưới gầm giường/tủ.
Hai cài đặt tốc độ phù hợp với các loại sàn và bụi bẩn khác nhau.
Túi chứa bụi của máy hút bụi cho phép dễ dàng tháo ra và trút sạch một cách hợp vệ sinh mà không tạo ra đám mây bụi.
Động cơ PowerBlade được thiết kế cho tốc độ không khí cao, giúp hút mạnh và chính xác mọi bụi bẩn.
Công nghệ PowerCyclone 7 tách bụi khỏi không khí ngay tức thì, giúp duy trì hiệu suất mạnh mẽ trong thời gian lâu hơn.
Hệ thống lọc chặn được tới 99% phấn hoa và bào tử nấm mốc, lọc không khí sạch trong động cơ để đảm bảo tốc độ không khí cao và hiệu suất sử dụng bền lâu.
SpeedPro cho phép thao tác linh hoạt và dễ dàng. Do túi chứa bụi nằm ở trên cùng nên bạn có thể hạ máy hút bụi xuống thấp để hút bụi ở các góc thấp hơn.
Pin lithium ion 18V hiệu suất cao cung cấp thời gian chạy lên tới 40 phút ở chế độ thường và 20 phút ở chế độ turbo trước khi cần sạc lại.
Phụ kiện dễ sử dụng chỉ với một lần nhấn nút. Tay cầm có thể tháo rời giúp kết hợp hai thiết bị SpeedPro thành một. Phụ kiện bàn chải được gắn sẵn trong ống để luôn sẵn sàng làm sạch trần nhà và ngăn kệ.
Đầu hút và phụ kiện
Thiết kế
Khối lượng và kích thước
Tính bền vững
Hiệu suất
Lọc
Khả năng sử dụng
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