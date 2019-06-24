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  • Làm sạch nhanh, vươn dài hết mức Làm sạch nhanh, vươn dài hết mức Làm sạch nhanh, vươn dài hết mức

    SpeedPro Máy hút bụi không dây dạng cán

    FC6721/01

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Làm sạch nhanh, vươn dài hết mức

    Máy hút bụi không dây SpeedPro mới cung cấp hiệu suất hút bụi cao, đảm bảo khả năng hút bụi nhanh và sạch sẽ. Máy được trang bị đầu hút bụi dáng mỏng nhỏ có các bàn chải quét dọc hai bên giúp thu gom bụi hiệu quả, cộng với khả năng vươn dài để hút sạch bụi ở những nơi khó tiếp cận, ví dụ như dưới gầm giường/tủ.

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    SpeedPro Máy hút bụi không dây dạng cán

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    Làm sạch nhanh, vươn dài hết mức

    • Đầu hút dáng mỏng có bàn chải bên hông
    • 18V, lên tới 40 phút
    • 2 trong 1: hút bụi và có tay cầm
    Thu gom tới 90% bụi bẩn trong một lần đẩy

    Thu gom tới 90% bụi bẩn trong một lần đẩy

    Đầu hút dáng mỏng có bàn chải bên hông được thiết kế để thu gom tới 98% bụi bẩn trong một lần đẩy, ngay cả ở những chỗ khó tiếp cận như dưới gầm giường/tủ.

    Hai cài đặt tốc độ phù hợp với các loại sàn và bụi bẩn khác nhau

    Hai cài đặt tốc độ phù hợp với các loại sàn và bụi bẩn khác nhau

    Hai cài đặt tốc độ phù hợp với các loại sàn và bụi bẩn khác nhau.

    Thiết kế túi chứa bụi độc đáo cho phép trút sạch bụi mà không tạo ra đám mây bụi

    Thiết kế túi chứa bụi độc đáo cho phép trút sạch bụi mà không tạo ra đám mây bụi

    Túi chứa bụi của máy hút bụi cho phép dễ dàng tháo ra và trút sạch một cách hợp vệ sinh mà không tạo ra đám mây bụi.

    Động cơ PowerBlade được chế tạo cho tốc độ không khí cao

    Động cơ PowerBlade được chế tạo cho tốc độ không khí cao

    Động cơ PowerBlade được thiết kế cho tốc độ không khí cao, giúp hút mạnh và chính xác mọi bụi bẩn.

    Công nghệ PowerCyclone 7 duy trì được hiệu suất cao trong thời gian dài

    Công nghệ PowerCyclone 7 duy trì được hiệu suất cao trong thời gian dài

    Công nghệ PowerCyclone 7 tách bụi khỏi không khí ngay tức thì, giúp duy trì hiệu suất mạnh mẽ trong thời gian lâu hơn.

    Bộ lọc có thể rửa đảm bảo tốc độ không khí cao trong thời gian lâu hơn*

    Bộ lọc có thể rửa đảm bảo tốc độ không khí cao trong thời gian lâu hơn*

    Hệ thống lọc chặn được tới 99% phấn hoa và bào tử nấm mốc, lọc không khí sạch trong động cơ để đảm bảo tốc độ không khí cao và hiệu suất sử dụng bền lâu.

    Vươn dài, hút bụi nhanh ở mọi ngóc ngách, ngay cả bên dưới gầm giường, gầm tủ

    SpeedPro cho phép thao tác linh hoạt và dễ dàng. Do túi chứa bụi nằm ở trên cùng nên bạn có thể hạ máy hút bụi xuống thấp để hút bụi ở các góc thấp hơn.

    Pin Li-ion 18V cho thời gian làm sạch lên tới 40 phút

    Pin lithium ion 18V hiệu suất cao cung cấp thời gian chạy lên tới 40 phút ở chế độ thường và 20 phút ở chế độ turbo trước khi cần sạc lại.

    Tích hợp tay cầm, công cụ có kẽ hở và bàn chải

    Phụ kiện dễ sử dụng chỉ với một lần nhấn nút. Tay cầm có thể tháo rời giúp kết hợp hai thiết bị SpeedPro thành một. Phụ kiện bàn chải được gắn sẵn trong ống để luôn sẵn sàng làm sạch trần nhà và ngăn kệ.

    Thông số kỹ thuật

    • Đầu hút và phụ kiện

      Đầu hút tiêu chuẩn
      Đầu hút dáng mỏng có bàn chải bên hông
      Phụ kiện đi kèm
      • Bộ đổi nguồn AC
      • Công cụ có kẽ hở
      • Bàn chải gắn sẵn

    • Thiết kế

      Đặc điểm thiết kế
      2 trong 1
      Màu sắc
      Đỏ Monza

    • Khối lượng và kích thước

      Trọng lượng của sản phẩm
      2,4  kg

    • Tính bền vững

      Đóng gói
      Nguyên liệu tái chế > 90%

    • Hiệu suất

      Kiểu pin
      Li-ion
      Mức công suất âm thanh
      80  dB
      Điện áp pin
      18  V
      Thời gian sạc
      5  hour(s)
      Thời gian chạy
      40  minute(s)
      Thời gian chạy (tăng cường)
      20  minute(s)
      Luồng khí (tối đa)
      Lên đến 800  l/min

    • Lọc

      Dung tích chứa bụi
      0,4  l
      Bộ lọc động cơ
      Bộ lọc có thể rửa được*

    • Khả năng sử dụng

      Tay xách
      Trên cùng
      Loại bánh xe
      Cao su

    Badge-D2C

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    • Rửa bộ lọc 2 tuần một lần bằng tay để đạt hiệu suất tối ưu. Giũ cho đến khi thấy nước sạch. Để khô trong 24 giờ trước khi sử dụng lại.
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