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  • Vệ sinh sạch sẽ, ít tốn công sức hơn Vệ sinh sạch sẽ, ít tốn công sức hơn Vệ sinh sạch sẽ, ít tốn công sức hơn
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    Series 3000 Hút bụi không dây

    XC3031/01

    Overall rating / 5
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    Vệ sinh sạch sẽ, ít tốn công sức hơn

    Máy hút bụi series 3000 của Philips có trọng lượng nhẹ, lực hút mạnh trên sàn cứng nhờ công nghệ PowerCyclone và chiếu sáng để phát hiện bụi ẩn bằng Đầu hút có đèn LED. Việc vệ sinh trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn!

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    Series 3000 Hút bụi không dây

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    Vệ sinh sạch sẽ, ít tốn công sức hơn

    Vệ sinh lên tới 60 phút chỉ với một lần sạc(1)

    • Lực hút mạnh với PowerCyclone 8
    • Đầu hút sàn cứng có đèn LED để hút sạch
    • Tiết kiệm: 60 phút, Tăng cường: 15 phút
    • 2 chế độ, 2 phụ kiện và giá treo tường
    PowerCyclone 8: lực hút mạnh mẽ với mức sử dụng pin tối thiểu(8)

    PowerCyclone 8: lực hút mạnh mẽ với mức sử dụng pin tối thiểu(8)

    PowerCyclone 8 & Động cơ kỹ thuật số PowerBlade hoạt động cùng nhau để tạo ra luồng khí mạnh (lên đến 820 L/phút(3)) tiết kiệm năng lượng. Hút sạch bụi bẩn triệt để với thời gian chạy dài hơn - đặc biệt là trên sàn cứng.

    Đầu hút sàn cứng có đèn LED giúp phát hiện bụi, hướng dẫn mọi chuyển động

    Đầu hút sàn cứng có đèn LED giúp phát hiện bụi, hướng dẫn mọi chuyển động

    Hãy tận dụng mọi chuyển động với đầu hút có đèn LED của chúng tôi, hút sạch tới 99% bụi bẩn ở chế độ cài đặt cao nhất(4). Đèn chiếu sáng các hạt bụi nhỏ bằng cách chiếu sáng ở góc chính xác, do đó bạn sẽ biết chính xác vị trí cần vệ sinh. Đầu hút được thiết kế để trượt sát chân tường và các cạnh, hút sạch các hạt bụi bẩn cứng đầu. Không để lại bất kỳ hạt bụi nào.

    Dễ dàng vệ sinh nhờ tùy chọn cầm tay và phụ kiện

    Dễ dàng vệ sinh nhờ tùy chọn cầm tay và phụ kiện

    Dòng máy Philips 3000 có thể vệ sinh hiệu quả bên trong tủ, trong góc hoặc trên cao. Máy có thể chuyển đổi thành máy hút bụi cầm tay để dễ dàng di chuyển hơn. Công cụ dài có kẽ hở giúp tiếp cận những không gian hẹp. Công cụ kết hợp 2 trong 1 dễ dàng chuyển đổi giữa chổi mềm để phủi bụi trên bề mặt mỏng manh và công cụ có kẽ hở rộng để vệ sinh các góc nhỏ.

    Pin dùng được tới 60 phút ở Chế độ tiết kiệm, 15 phút ở Chế độ tăng cường(5)

    Pin dùng được tới 60 phút ở Chế độ tiết kiệm, 15 phút ở Chế độ tăng cường(5)

    Chỉ với một lần sạc, Máy hút bụi series 3000 của Philips có thể làm sạch hơn 195 m2 ở Chế độ tiết kiệm và hơn 70 m2 ở Chế độ tăng cường(7). Bạn muốn tiếp tục vệ sinh mà không cần sạc lại? Nhờ pin có thể thay thế, bạn có thể thay pin dự phòng và tiếp tục hút bụi gần như ngay lập tức. Pin dự phòng (XV1633) được bán riêng.

    Thiết kế nhẹ và dễ điều khiển

    Thiết kế nhẹ và dễ điều khiển

    Lướt khắp nhà với Philips 3000 nhẹ và dễ cầm. Thiết kế của máy được tối ưu hóa không chỉ để nhẹ mà còn tạo cảm giác nhẹ nhất có thể khi sử dụng. Tay cầm tiện dụng và phân bổ cân bằng của toàn bộ cán máy đảm bảo trọng lượng được phân bổ đều, mang lại trải nghiệm thoải mái nhất.

    Cất giữ & sạc trong giá treo tường có giá đỡ phụ kiện

    Cất giữ & sạc trong giá treo tường có giá đỡ phụ kiện

    Không còn phải tìm kiếm phụ kiện khắp nhà nữa! Sau khi sử dụng, bạn có thể dễ dàng cất máy hút bụi và phụ kiện vào giá treo tường, nơi máy tự động sạc để sẵn sàng cho lần vệ sinh tiếp theo. Bạn không muốn sử dụng giá treo tường? Bạn cũng có thể sạc thiết bị riêng.

    Hệ thống lọc 3 tầng giúp lưu giữ bụi an toàn

    Hệ thống lọc 3 tầng giúp lưu giữ bụi an toàn

    Thu gom bụi và giữ bụi. 99,7%(6) bụi mịn và bụi bẩn vẫn được giữ kín bên trong nhờ ba bộ lọc siêu mịn. Vì vậy, sau khi bạn nhấc máy khỏi sàn nhà, bụi bẩn sẽ giữ nguyên trong máy, giúp sàn nhà sạch sẽ và không khí trong nhà trong lành hơn.

    Thông số kỹ thuật

    • Trường hợp sử dụng

      Phù hợp với các loại sàn
      Sàn cứng
      Tùy chọn cầm tay
      Chức năng lau
      Không

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhôm & Nhựa
      Màu sắc
      Cam mờ
      Công nghệ Cyclone
      PowerCyclone 8
      Cài đặt
      Eco (Tiết kiệm), Tăng cường
      Thời gian chạy (Eco)
      60 phút
      Thời gian chạy (Tăng cường)
      15 phút
      Luồng khí (tối đa)
      820 l/phút
      Mức độ ồn
      < 80 dB
      Kiểu pin
      Pin lithium-ion có thể thay thế
      Điện áp
      25,2V
      Tần số
      50/60Hz
      Thời gian sạc
      5 giờ
      Loại màn hình
      LED
      Kiểu bộ lọc
      Hệ thống lọc 3 tầng
      Đèn LED
      Bảo hành
      2 năm
      Tuyên bố về sự phù hợp của Liên minh châu Âu
      Sản phẩm pin

    • Chức năng

      Nhận dạng sàn
      Không
      Tương thích nhà thông minh
      Không
      Kết nối Internet
      Không

    • Thiết kế

      Nhựa tái chế, bao gồm phụ kiện
      Không
      Bao bì bền vững

    • Phụ kiện

      Đầu hút tiêu chuẩn
      Đầu hút sàn cứng có đèn LED
      Phụ kiện đi kèm
      - Công cụ có kẽ hở - Công cụ kết hợp
      Trạm sạc
      Gắn tường
      Đầu hút Aqua
      Không

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      24 cm
      Chiều rộng sản phẩm
      25,5 cm
      Chiều cao sản phẩm
      118 cm
      Trọng lượng sản phẩm (Chỉ cầm tay)
      1 294 g
      Chiều dài gói hàng
      14,3 cm
      Chiều rộng gói hàng
      38,4 cm
      Chiều cao gói hàng
      74,1 cm
      Trọng lượng gói hàng
      4,6 kg

    • Tương thích

      Phụ kiện liên quan 1
      XV1631/01​ - Bộ lọc
      Phụ kiện liên quan 2
      XV1633/01​ - Pin có thể thay thế

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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    • (1) Chế độ bình thường, chỉ cầm tay
    • (2) Chế độ bình thường, chỉ cầm tay / Chế độ tăng cường, chỉ cầm tay
    • (3) Ở chế độ tăng cường
    • (4) Trên sàn cứng ở chế độ tăng cường
    • (5) Chế độ bình thường, chỉ cầm tay/ Ở chế độ tăng cường, chỉ cầm tay
    • (6) Kích cỡ hạt >0.5 μm
    • (7) Trên sàn cứng với đầu hút khô
    • (8) Chế độ tăng cường, chỉ cầm tay
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