XC3031/01
Vệ sinh sạch sẽ, ít tốn công sức hơn
Máy hút bụi series 3000 của Philips có trọng lượng nhẹ, lực hút mạnh trên sàn cứng nhờ công nghệ PowerCyclone và chiếu sáng để phát hiện bụi ẩn bằng Đầu hút có đèn LED. Việc vệ sinh trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn!Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
PowerCyclone 8 & Động cơ kỹ thuật số PowerBlade hoạt động cùng nhau để tạo ra luồng khí mạnh (lên đến 820 L/phút(3)) tiết kiệm năng lượng. Hút sạch bụi bẩn triệt để với thời gian chạy dài hơn - đặc biệt là trên sàn cứng.
Hãy tận dụng mọi chuyển động với đầu hút có đèn LED của chúng tôi, hút sạch tới 99% bụi bẩn ở chế độ cài đặt cao nhất(4). Đèn chiếu sáng các hạt bụi nhỏ bằng cách chiếu sáng ở góc chính xác, do đó bạn sẽ biết chính xác vị trí cần vệ sinh. Đầu hút được thiết kế để trượt sát chân tường và các cạnh, hút sạch các hạt bụi bẩn cứng đầu. Không để lại bất kỳ hạt bụi nào.
Dòng máy Philips 3000 có thể vệ sinh hiệu quả bên trong tủ, trong góc hoặc trên cao. Máy có thể chuyển đổi thành máy hút bụi cầm tay để dễ dàng di chuyển hơn. Công cụ dài có kẽ hở giúp tiếp cận những không gian hẹp. Công cụ kết hợp 2 trong 1 dễ dàng chuyển đổi giữa chổi mềm để phủi bụi trên bề mặt mỏng manh và công cụ có kẽ hở rộng để vệ sinh các góc nhỏ.
Chỉ với một lần sạc, Máy hút bụi series 3000 của Philips có thể làm sạch hơn 195 m2 ở Chế độ tiết kiệm và hơn 70 m2 ở Chế độ tăng cường(7). Bạn muốn tiếp tục vệ sinh mà không cần sạc lại? Nhờ pin có thể thay thế, bạn có thể thay pin dự phòng và tiếp tục hút bụi gần như ngay lập tức. Pin dự phòng (XV1633) được bán riêng.
Lướt khắp nhà với Philips 3000 nhẹ và dễ cầm. Thiết kế của máy được tối ưu hóa không chỉ để nhẹ mà còn tạo cảm giác nhẹ nhất có thể khi sử dụng. Tay cầm tiện dụng và phân bổ cân bằng của toàn bộ cán máy đảm bảo trọng lượng được phân bổ đều, mang lại trải nghiệm thoải mái nhất.
Không còn phải tìm kiếm phụ kiện khắp nhà nữa! Sau khi sử dụng, bạn có thể dễ dàng cất máy hút bụi và phụ kiện vào giá treo tường, nơi máy tự động sạc để sẵn sàng cho lần vệ sinh tiếp theo. Bạn không muốn sử dụng giá treo tường? Bạn cũng có thể sạc thiết bị riêng.
Thu gom bụi và giữ bụi. 99,7%(6) bụi mịn và bụi bẩn vẫn được giữ kín bên trong nhờ ba bộ lọc siêu mịn. Vì vậy, sau khi bạn nhấc máy khỏi sàn nhà, bụi bẩn sẽ giữ nguyên trong máy, giúp sàn nhà sạch sẽ và không khí trong nhà trong lành hơn.
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