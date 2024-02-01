Đầu hút sàn cứng có đèn LED giúp phát hiện bụi, hướng dẫn mọi chuyển động

Hãy tận dụng mọi chuyển động với đầu hút có đèn LED của chúng tôi, hút sạch tới 99% bụi bẩn ở chế độ cài đặt cao nhất(4). Đèn chiếu sáng các hạt bụi nhỏ bằng cách chiếu sáng ở góc chính xác, do đó bạn sẽ biết chính xác vị trí cần vệ sinh. Đầu hút được thiết kế để trượt sát chân tường và các cạnh, hút sạch các hạt bụi bẩn cứng đầu. Không để lại bất kỳ hạt bụi nào.