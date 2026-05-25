Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
TAE2000WT/97
Cảm nhận âm nhạc, tận hưởng sự vừa vặn
Đeo tai nghe nhét tai có dây này để tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái cùng chất lượng âm thanh vượt trội. Tai nghe cũng được trang bị cổng USB-C, giúp tương thích với nhiều thiết bị.
Tai nghe nhét tai thoải mái
Điều khiển ngay trên dây
Đầu nối USB-C
Âm trầm mạnh mẽ, âm thanh rõ ràng
Thiết kế nhỏ gọn, thoải mái khi đeo, tận hưởng cảm giác dễ chịu suốt cả ngày.
Cuộc sống năng động sẽ ra sao nếu thiếu những bản nhạc yêu thích? Tai nghe nhét tai này mang đến âm trầm mạnh mẽ nhờ củ loa 14.2 mm đầy uy lực. Tận hưởng cảm giác nghe thoải mái với thiết kế nhét tai vừa vặn hoàn hảo.
Mẫu tai nghe tuyệt vời này được trang bị micrô tích hợp, giúp bạn dễ dàng chuyển từ nghe nhạc sang nhận cuộc gọi để luôn giữ kết nối trong mọi tình huống.
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