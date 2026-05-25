Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
TAE2000LB/97
Cảm nhận nhịp điệu, yêu thích sự vừa vặn
Đeo tai nghe nhét tai có dây này và tận hưởng cảm giác vừa vặn nhẹ nhàng, thoải mái hơn cùng chất lượng âm thanh vượt trội. Tai nghe còn có đầu nối USB-C, giúp tương thích với nhiều thiết bị.
Tai nghe nhét tai thoải mái
Bộ điều khiển trên dây
Đầu nối USB-C
Âm trầm mạnh mẽ, âm thanh trong trẻo
Thiết kế nhỏ gọn, thoải mái khi đeo, tận hưởng cảm giác dễ chịu suốt cả ngày.
Cuộc sống năng động sẽ ra sao nếu thiếu những bản nhạc yêu thích? Tai nghe nhét tai này mang đến âm trầm mạnh mẽ nhờ củ loa 14.2 mm đầy uy lực. Tận hưởng cảm giác nghe thoải mái với thiết kế nhét tai vừa vặn hoàn hảo.
Mẫu tai nghe tuyệt vời này được trang bị micrô tích hợp, giúp bạn dễ dàng chuyển từ nghe nhạc sang nhận cuộc gọi để luôn giữ kết nối trong mọi tình huống.
Đánh giá