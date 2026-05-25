Cảm nhận nhịp điệu, yêu thích sự vừa vặn

Đeo tai nghe nhét tai có dây này và tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái hơn cùng chất lượng âm thanh vượt trội. Tai nghe còn có đầu nối USB-C, giúp tương thích với các thiết bị.