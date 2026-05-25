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Tai nghe nhét tai có micrô

TAE2000OR/97

Có sẵn

Cam
Cam
Trắng
Trắng
Tía
Tía
Xanh dương nhạt
Xanh dương nhạt
Đen
Đen

Cảm nhận nhịp điệu, yêu thích sự vừa vặn

Đeo tai nghe nhét tai có dây này và tận hưởng cảm giác vừa vặn nhẹ nhàng, thoải mái hơn cùng chất lượng âm thanh vượt trội. Tai nghe còn có đầu nối USB-C, giúp tương thích với các thiết bị.

Xem tất cả lợi ích

Cảm nhận nhịp điệu, yêu thích sự vừa vặn

  • Tai nghe nhét tai thoải mái

  • Bộ điều khiển trên dây

  • Đầu nối USB-C

  • Âm trầm mạnh mẽ với âm thanh trong trẻo

Thiết kế công thái học, vừa vặn để đeo cả ngày

Thiết kế nhỏ gọn, thoải mái khi đeo, tận hưởng cảm giác dễ chịu suốt cả ngày.

Âm trầm mạnh mẽ, âm thanh trong trẻo dù bạn nghe nội dung gì

Cuộc sống năng động sẽ ra sao nếu thiếu những bản nhạc yêu thích? Tai nghe nhét tai này mang đến âm trầm mạnh mẽ nhờ củ loa 14.2 mm đầy uy lực. Tận hưởng cảm giác nghe thoải mái với thiết kế nhét tai vừa vặn hoàn hảo.

Micrô tích hợp. Chuyển từ danh sách phát sang cuộc gọi chỉ trong tích tắc

Mẫu tai nghe tuyệt vời này được trang bị micrô tích hợp, giúp bạn dễ dàng chuyển từ nghe nhạc sang nhận cuộc gọi để luôn giữ kết nối trong mọi tình huống.

Thông số kỹ thuật

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