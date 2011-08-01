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Philips Avent Máy hút sữa bằng điện đơn
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SCF312/01
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User manual - English (US)
Tutorial - English (US)
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Other Questions (1)
Máy hút sữa Philips Avent có tương thích với tất cả các sản phẩm của Avent không?
Bình sữa và các bộ phận của Philips Avent được làm từ chất liệu gì?
Sản phẩm Philips Avent có hoàn toàn không chứa BPA và BPS không?
Khi nào tôi nên mua máy hút sữa?
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