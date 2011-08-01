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Philips Avent Máy hút sữa bằng điện đơn

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Philips AventMáy hút sữa bằng điện đơn

SCF312/01

Philips Avent Máy hút sữa bằng điện đơn

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Hướng dẫn và tài liệu

User manual - English (US)

  • PDF tệp, 5.3 MB
  • 19 October 2010

Tutorial - English (US)

  • 10 January 2013

Các câu hỏi thường gặp

Phụ tùng & Phụ kiện