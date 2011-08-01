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  • Giải pháp đơn giản và hiệu quả cho đầu ngực bị thụt vào trong Giải pháp đơn giản và hiệu quả cho đầu ngực bị thụt vào trong Giải pháp đơn giản và hiệu quả cho đầu ngực bị thụt vào trong
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    Philips Avent Niplette™

    SCF152/01

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    Giải pháp đơn giản và hiệu quả cho đầu ngực bị thụt vào trong

    Dụng cụ Niplette™ được thiết kế tiên tiến giúp mẹ điều chỉnh đầu ngực bị phẳng hoặc bị thụt vào trong khi cho bé bú. Chỉ trong vài tuần đeo liên tục thì núm vú sẽ nhô ra vĩnh viễn mà không cần phẫu thuật.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 1.150.000 đ

    Philips Avent Niplette™

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    Giải pháp đơn giản và hiệu quả cho đầu ngực bị thụt vào trong

    Kết quả đã được chứng minh về lâm sàng*

    • Điều chỉnh đầu ngực không cần giải phẫu
    • Dùng cho đầu ngực phẳng hoặc bị thụt
    • 1 Dụng cụ Niplette và 2 Miếng thấm sữa
    Dụng cụ dành cho đầu ngực bị phẳng hoặc bị thụt vào trong

    Dụng cụ dành cho đầu ngực bị phẳng hoặc bị thụt vào trong

    Đầu ngực bị phẳng hoặc bị thụt vào trong ảnh hưởng tới 10% phụ nữ và dẫn đến sự phiền muộn, rối loạn tâm lý cũng như gây khó khăn trong việc cho con bú sữa mẹ. Nếu cho con bú thường xuyên không giải quyết được tình trạng này thì dụng cụ Niplette™ chính là giải pháp đơn giản và thoải mái giúp mẹ kéo núm vú nhô ra ngoài. Dụng cụ điều chỉnh đầu ngực Niplette™ với một khuôn nhựa có mép gờ bọc kín được gắn vào van và ống bơm, giúp các mẹ điều chỉnh đầu ngực bị phẳng hoặc bị thụt vào trong mà không cần phải phẫu thuật*.

    Cách sử dụng đơn giản

    Cách sử dụng đơn giản

    Dùng một tay áp khuôn định hình (có hình dạng giống chiếc ống) lên trên núm vú và kéo ống bơm 5 ml để hút không khí sao cho núm vú bị hút vào bên trong khuôn. Bạn có thể chủ động kiểm soát và điều chỉnh sức hút để kéo núm vú theo cách thoải mái nhất. Sau khi đã kéo núm vú nhô ra ngoài, bạn hãy cẩn thận tách ống bơm ra khỏi van và giữ nguyên khuôn định hình trên núm vú. Bạn có thể giấu dụng cụ Niplette bên trong áo ngực một cách kín đáo, đeo liên tục trong vài tuần và tiếp tục làm các công việc thường ngày. Trong thời gian đầu sử dụng, chúng tôi khuyến khích bạn nên dùng thường xuyên, cả ngày và đêm*.

    Nên sử dụng trong thời kỳ chuẩn bị mang thai hoặc trong vòng 6 tháng đầu của thai kỳ

    Tốt nhất nên sử dụng Niplette trong thời kỳ chuẩn bị mang thai và đeo 8 tiếng mỗi ngày, cả ngày và đêm*. Tuy nhiên, nếu đầu ngực không quá nhạy cảm, bạn cũng có thể sử dụng trong vòng 6 tháng đầu thai kỳ để núm vú nhô ra ngoài hẳn hoặc sau khi sinh, mẹ nên kéo trước mỗi lần cho bé bú vài phút. Dụng cụ điều chỉnh đầu ngực Niplette sẽ kéo núm vú ra ngoài, giúp bé ngậm bầu sữa dễ dàng và hình thành cho bé thói quen bú sữa mẹ từ những ngày đầu tiên. Nếu sau khi qua thời kỳ cai sữa mà bạn vẫn cảm thấy đầu vú hơi bị thụt vào thì bạn vẫn có thể sử dụng lại dụng cụ Niplette của chúng tôi.

    Kết quả đã được chứng minh lâm sàng

    Các cuộc thử nghiệm lâm sàng* trên Dụng cụ điều chỉnh đầu ngực Niplette đã chứng minh rằng dụng cụ này giúp điều chỉnh đầu ngực bị phẳng hoặc bị thụt vào trong, có hiệu quả vĩnh viễn bất kể là do các yếu tố trong giai đoạn dậy thì hay là kết quả của thủ thuật thẩm mỹ (chẳng hạn như thu gọn ngực). Với những phụ nữ mang thai đang lo lắng về vấn đề cho con bú sữa mẹ thì vẫn có thể yên tâm sử dụng miễn là họ chưa bao giờ thực hiện phẫu thuật vú. Hiệu quả điều chỉnh vĩnh viễn thường có thể đạt được khi sử dụng liên tục từ 1 đến 3 tháng.

    Thông tin bổ sung

    Dụng cụ điều chỉnh đầu ngực Niplette sẽ không tác dụng khi bầu sữa căng đầy. Tuy nhiên, đến thời điểm đó thì bé đã quen với việc ngậm núm vú và bú mẹ tốt hơn.

    Thông số kỹ thuật

    • Dụng cụ đi kèm

      Dụng cụ Niplette
      1  cái
      Miếng lót thấm sữa dùng một lần
      2  cái

    • Thiết kế

      Thiết kế kín đáo

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      • Trước khi mang thai
      • 0 - 6 tháng
      • Giai đoạn bắt đầu cho con bú

    • Dễ sử dụng

      Dễ dàng che dấu dưới lớp vải
      Nhấn xy lanh để giảm lực hút

    • Dễ vệ sinh

      Làm sạch bằng nước xà phòng nóng

    • Chức năng

      Giải pháp dành cho các bà mẹ có đầu ngực phẳng
      Sử dụng sức hút nhẹ nhàng

    • Chất liệu

      Dụng cụ Niplette
      Polypropylene
      Miếng lót thấm sữa
      Đã được thử nghiệm ngoài da

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    • McGeorge, Mr. D, FRCS (Plast), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Quyển 47, Trang 46–49

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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