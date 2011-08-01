Nên sử dụng trong thời kỳ chuẩn bị mang thai hoặc trong vòng 6 tháng đầu của thai kỳ

Tốt nhất nên sử dụng Niplette trong thời kỳ chuẩn bị mang thai và đeo 8 tiếng mỗi ngày, cả ngày và đêm*. Tuy nhiên, nếu đầu ngực không quá nhạy cảm, bạn cũng có thể sử dụng trong vòng 6 tháng đầu thai kỳ để núm vú nhô ra ngoài hẳn hoặc sau khi sinh, mẹ nên kéo trước mỗi lần cho bé bú vài phút. Dụng cụ điều chỉnh đầu ngực Niplette sẽ kéo núm vú ra ngoài, giúp bé ngậm bầu sữa dễ dàng và hình thành cho bé thói quen bú sữa mẹ từ những ngày đầu tiên. Nếu sau khi qua thời kỳ cai sữa mà bạn vẫn cảm thấy đầu vú hơi bị thụt vào thì bạn vẫn có thể sử dụng lại dụng cụ Niplette của chúng tôi.