SCF156/00
Giúp bạn cho con bú sữa mẹ lâu hơn
Miếng bảo vệ đầu ngực Philips Avent SCF156/00 được làm từ silicon cực mịn, mềm, không mùi vị, bảo vệ đầu ngực không bị đau hoặc nứt trong thời gian cho con bú.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bộ phận bảo vệ đầu ngực Philips Avent được thiết kế để sử dụng chỉ khi bạn bị đau hoặc nứt đầu ngực và cần được sử dụng với lời khuyên của chuyên gia chăm sóc sức khỏe.
Bé có thể ngậm dễ dàng qua miếng chắn và giúp cố định miếng bảo vệ.
Bộ phận bảo vệ đầu ngực Philips Avent được làm từ silicon cực mịn, không mùi vị.
Bé vẫn cảm nhận, ngửi thấy mùi da mẹ và sẽ tiếp tục kích thích nguồn sữa khi bú. Điều này giúp bé bú mẹ bình thường trở lại dễ dàng hơn sau khi đầu ngực được chữa lành.
Thiết kế
Trọng lượng và kích thước
Xuất xứ
Chất liệu
Dụng cụ đi kèm
Dễ sử dụng
Chức năng
Các giai đoạn phát triển
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