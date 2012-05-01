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    Philips Avent Miếng bảo vệ đầu ngực

    SCF156/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Giúp bạn cho con bú sữa mẹ lâu hơn

    Miếng bảo vệ đầu ngực Philips Avent SCF156/00 được làm từ silicon cực mịn, mềm, không mùi vị, bảo vệ đầu ngực không bị đau hoặc nứt trong thời gian cho con bú.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 240.000 đ

    Philips Avent Miếng bảo vệ đầu ngực

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    Giúp bạn cho con bú sữa mẹ lâu hơn

    Chăm sóc ngực, giúp ngăn ngừa chứng đau đầu ngực

    • Cỡ nhỏ (15 mm)
    • 2 miếng

    Ngăn ngừa chứng đau đầu ngực khi cho con bú

    Bộ phận bảo vệ đầu ngực Philips Avent được thiết kế để sử dụng chỉ khi bạn bị đau hoặc nứt đầu ngực và cần được sử dụng với lời khuyên của chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

    Giúp bé ngậm bầu sữa dễ dàng

    Bé có thể ngậm dễ dàng qua miếng chắn và giúp cố định miếng bảo vệ.

    Được làm từ silicon cực mịn, không mùi vị

    Bộ phận bảo vệ đầu ngực Philips Avent được làm từ silicon cực mịn, không mùi vị.

    Hình dạng cho phép bé tiếp xúc da mẹ

    Bé vẫn cảm nhận, ngửi thấy mùi da mẹ và sẽ tiếp tục kích thích nguồn sữa khi bú. Điều này giúp bé bú mẹ bình thường trở lại dễ dàng hơn sau khi đầu ngực được chữa lành.

    Thông số kỹ thuật

    • Thiết kế

      Cho phép bé cảm nhận da của bạn
      Yes
      Cho phép bé cảm nhận da của bạn
      Yes

    • Trọng lượng và kích thước

      Diameter
      15  mm

    • Xuất xứ

      Vương quốc Anh

    • Chất liệu

      Miếng bảo vệ đầu ngực
      • BPA Free*
      • Silicone

    • Dụng cụ đi kèm

      Small Nipple Protector
      2  cái

    • Dễ sử dụng

      Chữa trị trong khi vẫn cho con bú
      Yes

    • Chức năng

      Dễ dàng ngậm bắt núm vú
      Ultra fine silicone

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      0-6 months

    Badge-D2C

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    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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