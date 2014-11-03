SCF618/10
Bảo quản sữa mẹ an toàn
Vắt sữa, bảo quản và cho bé bú hiệu quả với ly trữ sữa mẹ mới của chúng tôi. Tiệt trùng và sử dụng lại ly trữ sữa mẹ với dụng cụ hút sữa hoặc núm vú Philips Avent, có thật nhiều sự lựa chọn chỉ trong một sản phẩm duy nhất!Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Ly trữ sữa Philips Avent có nắp tạo ra một lớp đậy an toàn giúp bảo quản và vận chuyển an toàn.
Để dễ dàng theo dõi ngày tháng và đồ dùng.
Để đặt gọn gàng trong tủ lạnh và ngăn đông lạnh.
Để hút sữa và cho bé bú.
Tương thích với dụng cụ hút sữa, núm vú thiết kế Cổ điển (Classic, Classic +) và Tự nhiên của Philips Avent.
Tạo sự linh hoạt tối đa.
Có thể sử dụng an toàn trong máy hâm sữa, lò vi sóng, máy rửa chén và máy tiệt trùng.
Để bảo quản dễ dàng.
Trọng lượng và kích thước
Dụng cụ đi kèm
Các giai đoạn phát triển
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