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    Philips Avent Cốc trữ sữa mẹ (10ly - 180ml)

    SCF618/10

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Bảo quản sữa mẹ an toàn

    Vắt sữa, bảo quản và cho bé bú hiệu quả với ly trữ sữa mẹ mới của chúng tôi. Tiệt trùng và sử dụng lại ly trữ sữa mẹ với dụng cụ hút sữa hoặc núm vú Philips Avent, có thật nhiều sự lựa chọn chỉ trong một sản phẩm duy nhất!

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    Giá bán lẻ đề xuất: 635.000 đ

    Philips Avent Cốc trữ sữa mẹ (10ly - 180ml)

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    Bảo quản sữa mẹ an toàn

    Với nắp chống rò rỉ

    • Đi kèm các đầu nối tiện lợi
    • 180ml/6oz
    • 10 ly
    Giúp bảo quản và vận chuyển an toàn

    Giúp bảo quản và vận chuyển an toàn

    Ly trữ sữa Philips Avent có nắp tạo ra một lớp đậy an toàn giúp bảo quản và vận chuyển an toàn.

    Để dễ dàng theo dõi ngày tháng và đồ dùng

    Để dễ dàng theo dõi ngày tháng và đồ dùng

    Để dễ dàng theo dõi ngày tháng và đồ dùng.

    Tủ lạnh và ngăn đông lạnh gọn gàng

    Tủ lạnh và ngăn đông lạnh gọn gàng

    Để đặt gọn gàng trong tủ lạnh và ngăn đông lạnh.

    Đi kèm các đầu nối tiện lợi

    Đi kèm các đầu nối tiện lợi

    Để hút sữa và cho bé bú.

    Một hệ thống - nhiều tùy chọn

    Một hệ thống - nhiều tùy chọn

    Tương thích với dụng cụ hút sữa, núm vú thiết kế Cổ điển (Classic, Classic +) và Tự nhiên của Philips Avent.

    Để sử dụng trong tủ lạnh và ngăn đông lạnh

    Để sử dụng trong tủ lạnh và ngăn đông lạnh

    Tạo sự linh hoạt tối đa.

    Dễ dàng sử dụng và làm sạch

    Dễ dàng sử dụng và làm sạch

    Có thể sử dụng an toàn trong máy hâm sữa, lò vi sóng, máy rửa chén và máy tiệt trùng.

    Để dễ dàng theo dõi ngày tháng và đồ dùng

    Để bảo quản dễ dàng.

    Thông số kỹ thuật

    • Trọng lượng và kích thước

      Kích thước
      158x194x80 mm

    • Dụng cụ đi kèm

      Đầu nối
      2 cái
      Ly trữ 180ml/6oz
      10  cái
      Nắp đậy
      10  cái

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      0 tháng trở lên

    Badge-D2C

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    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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