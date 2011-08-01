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  • Dễ dàng vệ sinh và bảo quản các sản phẩm cho bé bú Dễ dàng vệ sinh và bảo quản các sản phẩm cho bé bú Dễ dàng vệ sinh và bảo quản các sản phẩm cho bé bú

    Philips Avent Philips Avent Cọ rửa bình sữa và núm vú - màu xanh

    SCF145/06

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Dễ dàng vệ sinh và bảo quản các sản phẩm cho bé bú

    Cọ rửa bình sữa Philips Avent được thiết kế đầu cọ cong và đầu tay cầm dạng đúc, giúp làm sạch hiệu quả các loại bình sữa, núm vú và dụng cụ cho bé bú. Răng cọ rửa bền, dày dặn giúp làm sạch an toàn mà không bị trầy xước.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 275.000 đ

    Philips Avent Philips Avent Cọ rửa bình sữa và núm vú - màu xanh

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    Dễ dàng vệ sinh và bảo quản các sản phẩm cho bé bú

    Cọ rửa bình sữa Avent

    • Phụ kiện bình sữa
    Đầu cọ rửa bình sữa dáng vòng cung giúp làm sạch dễ dàng

    Đầu cọ rửa bình sữa dáng vòng cung giúp làm sạch dễ dàng

    Đầu cọ rửa dáng vòng cung và đầu tay cầm có các gờ xoắn ốc giúp ma sát, làm sạch mọi góc cạnh của các loại bình sữa, núm ty và dụng cụ cho bé bú.

    Cọ rửa bình sữa và núm vú không chứa BPA*

    Cọ rửa bình sữa và núm vú không chứa BPA*

    Cọ rửa bình sữa và núm vú được sản xuất hoàn toàn từ vật liệu không chứa BPA*

    Thiết kế tay cầm và mũi cọ độc đáo

    Đầu cọ rửa dáng vòng cung và đầu tay cầm dạng đúc giúp chạm mọi góc cạnh của các loại bình sữa cổ rộng. Mũi cọ được thiết kế giúp làm sạch bên trong núm ty dễ dàng.

    Răng cọ rửa bền, dày dặn giúp làm sạch kỹ

    Răng cọ rửa bền, dày dặn giúp làm sạch thật kỹ toàn bộ bình sữa, núm ty và dụng cụ cho bé bú

    Không gây trầy xước hoặc hư hỏng cho bình sữa hoặc núm ty

    Không gây trầy xước hoặc hư hỏng cho bình sữa hoặc núm ty nhờ răng cọ mềm, dày dặn.

    Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén

    Cọ rửa bình sữa và núm vú có thể vệ sinh bằng máy rửa chén, giúp làm sạch dễ dàng.

    Treo cọ rửa giúp bảo quản dễ dàng

    Treo cọ rửa giúp bảo quản và hong khô dễ dàng

    Thông số kỹ thuật

    • Chất liệu

      Không chứa BPA*

    • Dụng cụ đi kèm

      Cọ rửa bình sữa và núm vú
      1  cái

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      0-6 tháng

    Badge-D2C

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    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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