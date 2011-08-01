Thuận tiện khi du lịch. Vừa với hầu hết các lò vi sóng.

Máy tiệt trùng vi sóng Philips Avent đã được thiết kế vừa với hầu hết các loại lò vi sóng trên thị trường. Kích thước nhỏ cho phép du lịch thuận tiện, đảm bảo rằng bạn luôn có bình sữa khử trùng khi đang có một chuyến đi ngắn qua đêm hoặc một kỳ nghỉ dài hơn ở nước ngoài. Cũng là lý tưởng khi được sử dụng làm máy tiệt trùng thêm tại nhà của ông bà. Kích thước: 166 (Cao), 280 (Rộng), 280 (Dài) mm.