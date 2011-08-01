SCF271/20
Cực nhanh và thuận tiện
Thiết kế gọn nhẹ của Máy tiệt trùng hơi nước vi sóng Philips Avent lý tưởng cho việc sử dụng trong nhà và khi ra ngoài SCF271/20. Đồ dùng được giữ vô trùng trong thời gian lên đến 24 giờ nếu không mở nắp.
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Máy tiệt trùng vi sóng Philips Avent đã được thiết kế vừa với hầu hết các loại lò vi sóng trên thị trường. Kích thước nhỏ cho phép du lịch thuận tiện, đảm bảo rằng bạn luôn có bình sữa khử trùng khi đang có một chuyến đi ngắn qua đêm hoặc một kỳ nghỉ dài hơn ở nước ngoài. Cũng là lý tưởng khi được sử dụng làm máy tiệt trùng thêm tại nhà của ông bà. Kích thước: 166 (Cao), 280 (Rộng), 280 (Dài) mm.
Máy tiệt trùng vi sóng có những chiếc kẹp phía bên cạnh để an toàn hơn. Những chiếc kẹp này đóng nắp chặt vì vậy nước nóng không thể thoát ra dễ dàng khi bạn lấy máy tiệt trùng ra khỏi lò vi sóng. Tay cầm phía bên cạnh cũng được thiết kế mát hơn để giúp bạn cầm máy tiệt trùng an toàn.
Đồ dùng được giữ khử trùng lên đến 24 giờ nếu không mở ra
Cho dù có kích thước nhỏ bé, đây là chiếc máy tiệt trùng vi sóng duy nhất được thiết kế vừa với 6 bình sữa Philips Avent. Trong khi hầu hết các máy tiệt trùng vi sóng chỉ vừa với 4 bình, máy tiệt trùng vi sóng của Philips Avent cho phép bạn khử trùng số bình sữa dùng cả ngày trong một lần khử trùng. Máy cũng thích hợp để khử trùng dụng cụ hút sữa.
Việc tiệt trùng bảo vệ con bạn tránh các loại vi khuẩn có hại khi hệ miễn dịch của bé chưa đủ mạnh. Vận hành ở nhiệt độ cao hơn so với máy rửa chén, máy tiệt trùng Philips Avent diệt 99,9% các loại vi trùng có hại và vật dụng được giữ tiệt trùng trong 24 giờ nếu nắp vẫn đậy.
Tiệt trùng cẩn thận vật dụng giúp bảo vệ bé khỏi các vi khuẩn có hại từ cặn sữa còn lại sau khi bú. Máy tiệt trùng Philips Avent sử dụng phương pháp tiệt trùng hơi nước tương tự phương pháp tiệt trùng trong bệnh viện: nhanh chóng, dễ dàng, hiệu quả và không cần dùng hóa chất.
Đặc điểm kỹ thuật
Trọng lượng và kích thước
Xuất xứ
Dụng cụ đi kèm
Các giai đoạn phát triển
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