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  • Bé bú bình theo cách tự nhiên nhất Bé bú bình theo cách tự nhiên nhất Bé bú bình theo cách tự nhiên nhất

    Philips Avent Bình sữa thiết kế tự nhiên 125ml-đôi

    SCF690/23

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    Bé bú bình theo cách tự nhiên nhất

    Bình sữa mới của chúng tôi với chất liệu núm vú mềm mại và thiết kế xoắn ốc linh hoạt, mô phỏng bầu sữa mẹ. Thiết kế núm vú hình cánh hoa giúp bé bú mút tự nhiên và dễ dàng kết hợp cho bé bú mẹ và bú bình.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 495.000 đ

    Philips Avent Bình sữa thiết kế tự nhiên 125ml-đôi

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    Bé bú bình theo cách tự nhiên nhất

    Bé bú mút tự nhiên

    • 2 Bình sữa
    • 4 oz/125 ml
    • Núm vú mềm tốc độ chảy trẻ sơ sinh
    • Trẻ sơ sinh
    Bé bú mút tự nhiên nhờ núm vú được thiết kế theo dáng bầu ngực

    Bé bú mút tự nhiên nhờ núm vú được thiết kế theo dáng bầu ngực

    Núm vú được thiết kế theo dáng bầu ngực giúp bé bú mút tự nhiên như bú mẹ, cho bé bú thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

    Núm vú mềm giúp bé bú mút tự nhiên

    Núm vú mềm giúp bé bú mút tự nhiên

    Núm vú chất liệu mềm mại, được thiết kế theo dáng bầu ngực giúp dễ dàng kết hợp bú mẹ và bú bình.

    Thiết kế dạng xoắn ốc linh hoạt, hình cánh hoa tạo sự thoải mái

    Thiết kế dạng xoắn ốc linh hoạt, hình cánh hoa tạo sự thoải mái

    Núm vú được thiết kế dạng xoắn ốc kết hợp với bóng khí hình cánh hoa bên trong tăng cường độ mềm dẻo và tính đàn hồi, đảm bảo núm vú không dẹp, giúp bé di chuyển lưỡi hoàn toàn tự nhiên, cho bé bú thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

    Công nghệ van giảm đầy hơi độc đáo

    Công nghệ van giảm đầy hơi độc đáo

    Giảm quấy khóc và khó chịu bằng cách ngăn không khí đi vào dạ dày của bé.

    Dáng bình thiết kế tiện dụng, mang lại sự thoải mái tối đa

    Dáng bình thiết kế tiện dụng, mang lại sự thoải mái tối đa

    Nhờ hình dáng đặc biệt, bình sữa dễ cầm và nắm chặt theo nhiều hướng giúp thoải mái tối đa, ngay cả với bàn tay nhỏ bé của trẻ.

    Tương thích với dòng sản phẩm Philips Avent thiết kế Tự nhiên

    Tương thích với dòng sản phẩm Philips Avent thiết kế Tự nhiên

    Bình sữa thiết kế Tự nhiên Philips Avent tương thích với các sản phẩm Philips Avent cùng dòng, ngoại trừ bình sữa Cổ điển và tay cầm của bình uống nước. Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên dùng bình sữa thiết kế Tự nhiên chung với núm vú Tự nhiên.

    Không chứa BPA*

    Không chứa BPA*

    Bình sữa thiết kế tự nhiên Philips Avent Natural được làm từ chất liệu không chứa BPA* (polypropylene).

    Sử dụng và vệ sinh đơn giản, tháo lắp nhanh và dễ dàng

    Sử dụng và vệ sinh đơn giản, tháo lắp nhanh và dễ dàng

    Cổ bình sữa rộng giúp dễ dàng pha sữa và vệ sinh. Ít phụ kiện, giúp tháo lắp nhanh và dễ dàng.

    Được thiết kế cho các nhu cầu phát triển của bé

    Bình sữa thiết kế tự nhiên Philips Avent Natural có sẵn 4 kích cỡ và 7 núm vú khác nhau, dành cho từng giai đoạn phát triển của trẻ. Dung tích bình sữa, núm vú có độ mềm dẻo, tính đàn hồi và thiết kế khác nhau, cùng với các tốc độ chảy tăng dần, tương ứng với độ tuổi và đà tăng trưởng của bé.

    Thông số kỹ thuật

    • Thiết kế

      Thiết kế bình
      • Dáng bình thiết kế tiện dụng
      • Cổ rộng

    • Chất liệu

      Bình sữa
      • Polypropylene
      • Không chứa BPA*
      Núm ti
      • Không chứa BPA*
      • Silicon

    • Dụng cụ đi kèm

      Bình sữa
      2  cái

    • Dễ sử dụng

      Sử dụng bình sữa
      • Dễ cầm
      • Dễ tháo lắp
      • Dễ vệ sinh

    • Bình sữa

      Chất liệu
      Không chứa BPA*

    • Chức năng

      Van giảm đầy hơi
      Hệ thống chống đầy hơi tiên tiến
      Bú mút
      • Bé bú mút tự nhiên
      • Dễ dàng kết hợp bú mẹ và bú bình
      Núm ti
      • Đệm có thiết kế độc đáo tạo sự thoải mái
      • Núm vú thông khí cực mềm và đàn hồi

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      0-6 tháng

    • Các biến thể trong thiết kế bình

      Màu sắc
      Trong suốt

    Badge-D2C

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    • 0% BPA, tuân theo quy định EU 10/2011

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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