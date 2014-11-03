SCF145/07
Dễ dàng vệ sinh và bảo quản các sản phẩm cho bé bú
Cọ rửa bình sữa Philips Avent được thiết kế đầu cọ cong và đầu tay cầm dạng đúc, giúp làm sạch hiệu quả các loại bình sữa, núm vú và dụng cụ cho bé bú. Răng cọ rửa bền, dày dặn giúp làm sạch an toàn mà không bị trầy xước.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Cọ rửa bình sữa và núm vú được sản xuất hoàn toàn từ vật liệu không chứa BPA*
Đầu cọ rửa dáng vòng cung và đầu tay cầm có các gờ xoắn ốc giúp ma sát, làm sạch mọi góc cạnh của các loại bình sữa, núm ty và dụng cụ cho bé bú.
Cọ rửa bình sữa và núm vú có thể vệ sinh bằng máy rửa chén, giúp làm sạch dễ dàng.
Răng cọ rửa bền, dày dặn giúp làm sạch thật kỹ toàn bộ bình sữa, núm ty và dụng cụ cho bé bú
Treo cọ rửa giúp bảo quản và hong khô dễ dàng
Không gây trầy xước hoặc hư hỏng cho bình sữa hoặc núm ty nhờ răng cọ mềm, dày dặn.
Đầu cọ rửa dáng vòng cung và đầu tay cầm dạng đúc giúp chạm mọi góc cạnh của các loại bình sữa cổ rộng. Mũi cọ được thiết kế giúp làm sạch bên trong núm ty dễ dàng.
Chất liệu
Dụng cụ đi kèm
Các giai đoạn phát triển
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