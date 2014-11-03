Cụm từ tìm kiếm

  • Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc* Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc* Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc*
  • Play Pause

    Philips Avent Bình sữa thiết kế cổ điển Classic+

    SCF566/27

    Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc*

    Hệ thống thông khí Airflex và núm vú thông khí có đường gân trên bình sữa Classic+ của chúng tôi được thiết kế để giảm thiểu việc gián đoạn khi bú và quấy khóc. Với van chống đầy hơi tích hợp, không khí sẽ đi vào bình sữa chứ không vào dạ dày của bé.

    Xem tất cả lợi ích

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 440.000 đ

    Philips Avent Bình sữa thiết kế cổ điển Classic+

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Bình sữa Classic+

    Được chứng minh lâm sàng giúp giảm đầy hơi và quấy khóc*

    Được thiết kế để bé bú sữa liên tục

    • 2 Bình sữa
    • 11 oz/330 ml
    • Núm vú có tốc độ chảy điều chỉnh được
    • Từ 3 tháng tuổi trở lên
    Van chống đầy hơi đã được chứng minh giúp giảm đầy hơi*

    Van chống đầy hơi đã được chứng minh giúp giảm đầy hơi*

    Van thông khí của chúng tôi được thiết kế giúp giảm đầy hơi và chướng bụng. Khi bé bú, van được tích hợp bên trong núm vú sẽ cong lên để cho phép không khí đi vào trong bình sữa, ngăn tích tụ hơi và thông khí đến phía sau của bình sữa. Van này giữ không khí trong bình sữa chứ không vào dạ dày của bé, hạn chế tình trạng trào, đầy và ợ hơi.

    Bé ít quấy khóc hơn 60%, đặc biệt về đêm*

    Bé ít quấy khóc hơn 60%, đặc biệt về đêm*

    Bình sữa chống đầy hơi Philips Avent giúp bé giảm quấy khóc. Bé được cho bú bằng bình sữa chống đầy hơi Philips Avent ít quấy khóc hơn 60%, đặc biệt về đêm, so với bé dùng các nhãn hiệu bình sữa chống đầy hơi khác. *

    Núm vú có đường gân để không bị dẹp, hạn chế việc gián đoạn khi bé bú

    Núm vú có đường gân để không bị dẹp, hạn chế việc gián đoạn khi bé bú

    Núm vú có hình dạng tự nhiên giúp bé bú mút dễ dàng, cộng thêm bề mặt có đường gân để không bị dẹp, hạn chế việc gián đoạn khi bé bú.

    Hình dạng núm vú được thiết kế tự nhiên giúp bé bú mút dễ dàng

    Hình dạng núm vú được thiết kế tự nhiên giúp bé bú mút dễ dàng

    Hình dạng núm vú được thiết kế tự nhiên giúp bé bú mút dễ dàng, để không bị dẹp, hạn chế việc gián đoạn khi bé bú.

    Dễ dàng vệ sinh và tháo lắp do có ít phụ kiện

    Dễ dàng vệ sinh và tháo lắp do có ít phụ kiện

    Bình sữa chống đầy hơi của chúng tôi có ít phụ kiện hơn, giúp tháo lắp nhanh và dễ dàng.

    Dễ cầm

    Dễ cầm

    Bình sữa có hình dạng độc đáo để dễ cầm nắm và giữ ở bất cứ góc xoay nào của bình sữa.

    Bình sữa cổ rộng với cạnh bình tròn để dễ dàng vệ sinh

    Bình sữa cổ rộng với cạnh bình tròn để dễ dàng vệ sinh

    Cổ bình sữa rộng và ít phụ kiện, giúp dễ gắn lắp, vệ sinh bình nhanh chóng và kỹ lưỡng.

    Tương thích với các sản phẩm bình sữa và bình tập uống

    Tương thích với các sản phẩm bình sữa và bình tập uống

    Kết hợp với máy hút sữa, bình sữa và bình tập uống để tạo ra sản phẩm phù hợp với các nhu cầu của cả bạn và bé khi cần.

    Bình sữa không chứa BPA

    Bình sữa không chứa BPA

    Bình sữa chống đầy hơi Philips Avent được làm từ chất liệu không chứa BPA (PP).

    Có sẵn các loại núm vú với tốc độ chảy khác nhau

    Có sẵn các loại núm vú với tốc độ chảy khác nhau

    Núm vú của dòng bình sữa chống đầy hơi Philips Avent có các tốc độ chảy khác nhau, tương ứng với các độ tuổi và đà tăng trưởng của bé. Lưu ý độ tuổi thể hiện trên bao bì chỉ mang tính chất tham khảo vì mỗi bé có tốc độ phát triển khác nhau, mẹ có thể linh động lựa chọn dựa trên biểu hiện của bé khi bú. Núm vú được đóng gói theo quy cách 2 cái/gói, bao gồm: Cho trẻ sơ sinh, Tốc độ chảy chậm, Tốc độ chảy trung bình, Tốc độ chảy nhanh, Tốc độ chảy thay đổi và Tốc độ chảy dành cho thức ăn đặc.

    Thiết kế không bị rỉ sữa

    Bình sữa chống đầy hơi của chúng tôi được thiết kế giúp ngăn rỉ sữa, để bé hoàn toàn thoải mái trong khi bú.

    Thông số kỹ thuật

    • Thiết kế

      Thiết kế bình
      • Dáng bình thiết kế tiện dụng
      • Cổ rộng

    • Chất liệu

      Bình sữa
      • Không chứa BPA
      • Polypropylene
      Núm ty
      • Không chứa BPA
      • Silicon

    • Dụng cụ đi kèm

      Bình sữa
      2  cái

    • Dễ sử dụng

      Sử dụng bình sữa
      • An toàn khi dùng với máy rửa chén và lò vi sóng
      • Dễ tháo lắp
      • Dễ vệ sinh
      • Dễ cầm

    • Bình sữa

      Dung tích
      11 oz/330 ml

    • Chức năng

      Dễ sử dụng
      • dễ dàng vệ sinh và tháo lắp
      • thiết kế không bị rỉ sữa
      • Dễ tháo lắp với 4 bộ phận
      Núm ty
      Bú mút dễ dàng, Bề mặt núm vú có đường gân để không bị dẹp, Hệ thống chống đầy hơi được chứng minh lâm sàng
      Van giảm đầy hơi
      Hệ thống thông khí Airflex được thiết kế để ngăn không khí đi vào bụng

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      0-12 tháng

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.
    Clippin

    Tìm phụ kiện hoặc phụ tùng thay thế

    Đến trang Bộ phận và phụ kiện

    Phụ kiện

    * Giá bán lẻ đề xuất

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • Ở 2 tuần tuổi, bé được cho bú bằng bình sữa Philips Avent ít đầy hơi hơn và giảm đáng kể thời gian quấy khóc vào ban đêm so với bé dùng các nhãn hiệu bình sữa khác.
    • Thiết kế núm vú thông khí được chứng minh ít bị dẹp, cũng như ngăn không khí đi vào bụng và giảm gián đoạn khi bé bú.
    • Đầy hơi là gì và mức độ ảnh hưởng đến bé ra sao? Đầy hơi xảy ra một phần do bé nuốt không khí khi bú, gây khó chịu ở hệ tiêu hóa của bé. Các triệu chứng bao gồm quấy khóc và la hét om sòm.

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox