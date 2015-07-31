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  • Lý tưởng cho bé tập bú bình Lý tưởng cho bé tập bú bình Lý tưởng cho bé tập bú bình

    Philips Avent Natural Núm ty mô phỏng tự nhiên (số 0 cho trẻ sơ sinh)

    SCF657/27

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Lý tưởng cho bé tập bú bình

    Núm ty phù hợp cho trẻ bú nhẹ nhàng, không có lực hút mạnh. Núm ty rộng hình bầu dục giúp trẻ bú mút tự nhiên, dễ dàng kết hợp với việc bú mẹ. Nên sử dụng núm ty chung với bình sữa Philips Avent mô phỏng tự nhiên

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    Giá bán lẻ đề xuất: 245.000 đ

    Philips Avent Natural Núm ty mô phỏng tự nhiên (số 0 cho trẻ sơ sinh)

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    Lý tưởng cho bé tập bú bình

    Lý tưởng cho bé tập bú bình

    • 0 tháng trở lên
    • Gói 2 sản phẩm
    Được thiết kế để giảm đầy hơi

    Được thiết kế để giảm đầy hơi

    Núm ty được thiết kế để ngăn không khí đi vào dạ dày của bé, giúp giảm bớt các vấn đề khi cho bé bú sữa.

    Bé bú mút tự nhiên nhờ núm ty được thiết kế theo dáng bầu ngực mẹ

    Bé bú mút tự nhiên nhờ núm ty được thiết kế theo dáng bầu ngực mẹ

    Núm ty được thiết kế theo dáng bầu ngực giúp bú mút tự nhiên như bú mẹ, dễ dàng kết hợp giữa bú mẹ và bú bình.

    Bề mặt núm ty nhẵn mịn được thiết kế để mô phỏng động tác bú mút của bé

    Bề mặt núm ty nhẵn mịn được thiết kế để mô phỏng động tác bú mút của bé

    Núm ty có bề mặt siêu mềm, được thiết kế để mô phỏng động tác bú mút của bé.

    Thiết kế dạng xoắn ốc linh hoạt, hình cánh hoa tạo sự thoải mái

    Thiết kế dạng xoắn ốc linh hoạt, hình cánh hoa tạo sự thoải mái

    Thiết kế núm ty dạng xoắn ốc linh hoạt, hình cánh hoa tạo sự thoải mái, để bé bú sữa tự nhiên.

    Thông số kỹ thuật

    • Dụng cụ đi kèm

      Núm ty trẻ sơ sinh thiết kế tự nhiên
      2 cái
    Badge-D2C

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    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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