SCF657/27
Lý tưởng cho bé tập bú bình
Núm ty phù hợp cho trẻ bú nhẹ nhàng, không có lực hút mạnh. Núm ty rộng hình bầu dục giúp trẻ bú mút tự nhiên, dễ dàng kết hợp với việc bú mẹ. Nên sử dụng núm ty chung với bình sữa Philips Avent mô phỏng tự nhiênXem tất cả lợi ích
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Núm ty được thiết kế để ngăn không khí đi vào dạ dày của bé, giúp giảm bớt các vấn đề khi cho bé bú sữa.
Núm ty được thiết kế theo dáng bầu ngực giúp bú mút tự nhiên như bú mẹ, dễ dàng kết hợp giữa bú mẹ và bú bình.
Núm ty có bề mặt siêu mềm, được thiết kế để mô phỏng động tác bú mút của bé.
Thiết kế núm ty dạng xoắn ốc linh hoạt, hình cánh hoa tạo sự thoải mái, để bé bú sữa tự nhiên.
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