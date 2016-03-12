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  • Bé bú bình theo cách tự nhiên Bé bú bình theo cách tự nhiên Bé bú bình theo cách tự nhiên

    Philips Avent Philips Avent Núm vú thiết kế tự nhiên 6m+

    SCF654

    Overall rating / 5
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    Bé bú bình theo cách tự nhiên

    Núm vú có đường gân, mềm dẻo và không bị dẹp mới được thiết kế dành cho trẻ đang lớn. Núm vú hình cánh hoa giúp bú mút tự nhiên và dễ dàng kết hợp cho bé bú mẹ và bú bình.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 235.000 đ

    Philips Avent Philips Avent Núm vú thiết kế tự nhiên 6m+

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    Bé bú bình theo cách tự nhiên

    Thiết kế núm vú mềm dẻo và không bị dẹp

    • 2 cái
    • Tốc độ chảy nhanh
    • Từ 6 tháng tuổi trở lên
    Bé bú mút tự nhiên nhờ núm vú được thiết kế theo dáng bầu ngực

    Bé bú mút tự nhiên nhờ núm vú được thiết kế theo dáng bầu ngực

    Núm vú được thiết kế theo dáng bầu ngực giúp bé bú mút tự nhiên như bú mẹ, cho bé bú thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

    Thiết kế núm vú có đường gân, đàn hồi, không bị dẹp

    Thiết kế núm vú có đường gân, đàn hồi, không bị dẹp

    Bề mặt có đường gân và các bóng khí hình cánh hoa bên trong núm vú tăng cường độ mềm dẻo và tính đàn hồi, đảm bảo núm vú không bị dẹp dành cho trẻ đang lớn.

    Công nghệ van giảm đầy hơi độc đáo

    Công nghệ van giảm đầy hơi độc đáo

    Giảm quấy khóc và khó chịu bằng cách ngăn không khí đi vào dạ dày của bé.

    Bề mặt silicon mềm mịn cho các nhu cầu phát triển của bé

    Bề mặt silicon mềm mịn, không biến dạng khi cắn, dành cho các nhu cầu phát triển của bé.

    Được thiết kế cho các nhu cầu phát triển của bé

    Bình sữa thiết kế tự nhiên Philips Avent Natural có sẵn 4 kích cỡ và 7 núm vú khác nhau, dành cho từng giai đoạn phát triển của trẻ. Dung tích bình sữa, núm vú có độ mềm dẻo, tính đàn hồi và thiết kế khác nhau, cùng với các tốc độ chảy tăng dần, tương ứng với độ tuổi và đà tăng trưởng của bé.

    Thông số kỹ thuật

    • Chất liệu

      Núm ti
      • Silicon
      • Không chứa BPA*

    • Dụng cụ đi kèm

      Núm vú mềm, tốc độ chảy nhanh
      2  cái

    • Chức năng

      Van giảm đầy hơi
      Hệ thống chống đầy hơi tiên tiến
      Bú mút
      • Bé bú mút tự nhiên
      • Dễ dàng kết hợp bú mẹ và bú bình
      Núm ti
      • Đệm có thiết kế độc đáo tạo sự thoải mái
      • Núm vú thông khí cực mềm và đàn hồi

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      6 tháng trở lên

    Badge-D2C

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    • 0% BPA, tuân theo quy định EU 10/2011

    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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