SCF652
Bé bú bình theo cách tự nhiên
Núm vú mới của chúng tôi với chất liệu nhẵn mịn và dạng xoắn ốc linh hoạt, tương tự như bầu sữa mẹ. Thiết kế núm vú hình cánh hoa giúp bé bú mút tự nhiên và dễ dàng kết hợp cho bé bú mẹ và bú bình.Xem tất cả lợi ích
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Núm vú được thiết kế theo dáng bầu ngực giúp bé bú mút tự nhiên như bú mẹ, cho bé bú thoải mái và nhẹ nhàng hơn.
Núm vú chất liệu mềm mại, được thiết kế theo dáng bầu ngực giúp dễ dàng kết hợp bú mẹ và bú bình.
Núm vú được thiết kế dạng xoắn ốc kết hợp với bóng khí hình cánh hoa bên trong tăng cường độ mềm dẻo và tính đàn hồi, đảm bảo núm vú không dẹp, giúp bé di chuyển lưỡi hoàn toàn tự nhiên, cho bé bú thoải mái và nhẹ nhàng hơn.
Giảm quấy khóc và khó chịu bằng cách ngăn không khí đi vào dạ dày của bé.
Bình sữa thiết kế tự nhiên Philips Avent Natural có sẵn 4 kích cỡ và 7 núm vú khác nhau, dành cho từng giai đoạn phát triển của trẻ. Dung tích bình sữa, núm vú có độ mềm dẻo, tính đàn hồi và thiết kế khác nhau, cùng với các tốc độ chảy tăng dần, tương ứng với độ tuổi và đà tăng trưởng của bé.
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