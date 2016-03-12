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  • Bé bú bình theo cách tự nhiên Bé bú bình theo cách tự nhiên Bé bú bình theo cách tự nhiên

    Philips Avent Núm vú thiết kế tự nhiên 1m+

    SCF652

    Overall rating / 5
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    Bé bú bình theo cách tự nhiên

    Núm vú mới của chúng tôi với chất liệu nhẵn mịn và dạng xoắn ốc linh hoạt, tương tự như bầu sữa mẹ. Thiết kế núm vú hình cánh hoa giúp bé bú mút tự nhiên và dễ dàng kết hợp cho bé bú mẹ và bú bình.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 235.000 đ

    Philips Avent Núm vú thiết kế tự nhiên 1m+

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    Bé bú bình theo cách tự nhiên

    Núm vú cực mềm và đàn hồi

    • 2 cái
    • Tốc độ chảy chậm
    • Từ 1 tháng tuổi trở lên
    Bé bú mút tự nhiên nhờ núm vú được thiết kế theo dáng bầu ngực

    Bé bú mút tự nhiên nhờ núm vú được thiết kế theo dáng bầu ngực

    Núm vú được thiết kế theo dáng bầu ngực giúp bé bú mút tự nhiên như bú mẹ, cho bé bú thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

    Núm vú mềm giúp bé bú mút tự nhiên

    Núm vú mềm giúp bé bú mút tự nhiên

    Núm vú chất liệu mềm mại, được thiết kế theo dáng bầu ngực giúp dễ dàng kết hợp bú mẹ và bú bình.

    Thiết kế dạng xoắn ốc linh hoạt, hình cánh hoa tạo sự thoải mái

    Thiết kế dạng xoắn ốc linh hoạt, hình cánh hoa tạo sự thoải mái

    Núm vú được thiết kế dạng xoắn ốc kết hợp với bóng khí hình cánh hoa bên trong tăng cường độ mềm dẻo và tính đàn hồi, đảm bảo núm vú không dẹp, giúp bé di chuyển lưỡi hoàn toàn tự nhiên, cho bé bú thoải mái và nhẹ nhàng hơn.

    Công nghệ van giảm đầy hơi độc đáo

    Công nghệ van giảm đầy hơi độc đáo

    Giảm quấy khóc và khó chịu bằng cách ngăn không khí đi vào dạ dày của bé.

    Được thiết kế cho các nhu cầu phát triển của bé

    Bình sữa thiết kế tự nhiên Philips Avent Natural có sẵn 4 kích cỡ và 7 núm vú khác nhau, dành cho từng giai đoạn phát triển của trẻ. Dung tích bình sữa, núm vú có độ mềm dẻo, tính đàn hồi và thiết kế khác nhau, cùng với các tốc độ chảy tăng dần, tương ứng với độ tuổi và đà tăng trưởng của bé.

    Thông số kỹ thuật

    • Chất liệu

      Núm ti
      • Silicon
      • Không chứa BPA*

    • Dụng cụ đi kèm

      Núm vú cực mềm tốc độ chảy chậm
      2  cái

    • Chức năng

      Van giảm đầy hơi
      Hệ thống chống đầy hơi tiên tiến
      Bú mút
      • Bé bú mút tự nhiên
      • Dễ dàng kết hợp bú mẹ và bú bình
      Núm ti
      • Đệm có thiết kế độc đáo tạo sự thoải mái
      • Núm vú thông khí cực mềm và đàn hồi

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      1 tháng trở lên

    Badge-D2C

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    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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