SCF274/34
Tiệt trùng 6 bình sữa trong 8 phút
Vật dụng được giữ tiệt trùng lên đến 6 giờXem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Thiết kế thông minh, chiếm ít không gian nhà bếp nhưng vẫn chứa được đến 6 bình sữa Philips Avent hoặc 2 Dụng cụ hút sữa Philips Avent. Hai chiếc giỏ bên trong có thể cặp lại với nhau để tạo thành giỏ cho vào máy rửa chén, giúp việc làm sạch trước các vật dụng nhỏ như ty ngậm và đầu ty dễ dàng hơn.
Sau khi hoàn tất, vật dụng bên trong sẽ được giữ tiệt trùng lên đến 6 giờ nếu không mở nắp.
Với máy tiệt trùng Philips Avent, chỉ mất 8 phút để tiệt trùng tất cả vật dụng đặt trong máy
Máy tiệt trùng Philips Avent rất dễ sử dụng. Chỉ cần thêm nước, đặt vật dụng cần tiệt trùng vào và bật máy.
Tiệt trùng cẩn thận vật dụng giúp bảo vệ bé khỏi các vi khuẩn có hại từ cặn sữa còn lại sau khi bú. Máy tiệt trùng Philips Avent sử dụng phương pháp tiệt trùng hơi nước tương tự phương pháp tiệt trùng trong bệnh viện: nhanh chóng, dễ dàng, hiệu quả và không cần dùng hóa chất.
Công suất
Trọng lượng và kích thước
Xuất xứ
Dụng cụ đi kèm
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