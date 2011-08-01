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  • Tiệt trùng 6 bình sữa trong 8 phút Tiệt trùng 6 bình sữa trong 8 phút Tiệt trùng 6 bình sữa trong 8 phút

    Philips Avent Máy tiệt trùng hơi nước bằng điện

    SCF274/34

    Tiệt trùng 6 bình sữa trong 8 phút

    Vật dụng được giữ tiệt trùng lên đến 6 giờ

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    Philips Avent Máy tiệt trùng hơi nước bằng điện

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    Tiệt trùng 6 bình sữa trong 8 phút

    Nhanh và dễ sử dụng

    • 220-240 V
    Chứa lên đến 6 bình sữa Philips Avent

    Chứa lên đến 6 bình sữa Philips Avent

    Thiết kế thông minh, chiếm ít không gian nhà bếp nhưng vẫn chứa được đến 6 bình sữa Philips Avent hoặc 2 Dụng cụ hút sữa Philips Avent. Hai chiếc giỏ bên trong có thể cặp lại với nhau để tạo thành giỏ cho vào máy rửa chén, giúp việc làm sạch trước các vật dụng nhỏ như ty ngậm và đầu ty dễ dàng hơn.

    Vật dụng được giữ tiệt trùng lên đến 6 giờ nếu không mở nắp

    Vật dụng được giữ tiệt trùng lên đến 6 giờ nếu không mở nắp

    Sau khi hoàn tất, vật dụng bên trong sẽ được giữ tiệt trùng lên đến 6 giờ nếu không mở nắp.

    Vật dụng được tiệt trùng và sẵn sàng để sử dụng trong khoảng 8 phút

    Vật dụng được tiệt trùng và sẵn sàng để sử dụng trong khoảng 8 phút

    Với máy tiệt trùng Philips Avent, chỉ mất 8 phút để tiệt trùng tất cả vật dụng đặt trong máy

    Chỉ cần cho nước, đặt vật dụng vào và bật máy

    Chỉ cần cho nước, đặt vật dụng vào và bật máy

    Máy tiệt trùng Philips Avent rất dễ sử dụng. Chỉ cần thêm nước, đặt vật dụng cần tiệt trùng vào và bật máy.

    Bảo vệ tốt hơn nhờ tiệt trùng tự nhiên bằng hơi nước

    Tiệt trùng cẩn thận vật dụng giúp bảo vệ bé khỏi các vi khuẩn có hại từ cặn sữa còn lại sau khi bú. Máy tiệt trùng Philips Avent sử dụng phương pháp tiệt trùng hơi nước tương tự phương pháp tiệt trùng trong bệnh viện: nhanh chóng, dễ dàng, hiệu quả và không cần dùng hóa chất.

    Thông số kỹ thuật

    • Công suất

      Điện áp
      220 - 240  V

    • Trọng lượng và kích thước

      Kích thước
      313 (Cao), 235 (Rộng), 235 (Dài)  mm
      Trọng lượng
      1,575  kg

    • Xuất xứ

      England

    • Dụng cụ đi kèm

      Kẹp
      1  cái

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      0 - 6 tháng

    Badge-D2C

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    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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