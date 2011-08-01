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  • Hâm nóng nhanh và đều Hâm nóng nhanh và đều Hâm nóng nhanh và đều

    Philips Avent Máy hâm sữa và thức ăn cho bé bằng điện

    SCF255/57

    Hâm nóng nhanh và đều

    Giải pháp nhanh chóng và an toàn để hâm nóng sữa và thức ăn cho bé, Máy hâm sữa và thức ăn của Philips Avent giúp hâm nóng 125ml/4oz sữa tại nhiệt độ phòng trong khoảng 4 phút.

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    Philips Avent Máy hâm sữa và thức ăn cho bé bằng điện

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    Hâm nóng nhanh và đều

    Máy hâm sữa cho hiệu quả nhanh chóng và dễ sử dụng

    • 220-240 V
    Chỉ cần cho nước vào và chọn cài đặt

    Chỉ cần cho nước vào và chọn cài đặt

    Với Máy hâm sữa và thức ăn cho bé bằng điện của Philips Avent, việc chuẩn bị đồ ăn nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần cho nước vào và chọn cài đặt. Máy hâm nóng 125ml / 4oz sữa tại nhiệt độ trong phòng trong khoảng 4 phút

    Không có những điểm nóng vì vậy an toàn cho bé

    Không có những điểm nóng vì vậy an toàn cho bé

    Máy hâm sữa và thức ăn cho bé bằng điện của Philips Avent mang lại cách chuẩn bị đồ ăn an toàn cho con bạn. Máy làm nóng thức ăn nhẹ nhàng và đều, đảm bảo không có những điểm nóng.

    Vừa với tất cả các bình sữa Avent, bình tập uống và lọ thức ăn

    Vừa với tất cả các bình sữa Avent, bình tập uống và lọ thức ăn

    Thông số kỹ thuật

    • Công suất

      Điện áp
      220 - 240  V

    • Thiết kế

      Dễ sử dụng
      Đặt chế độ dễ dàng với núm quay

    • Trọng lượng và kích thước

      Kích thước
      138 (Cao), 132 (Rộng), 144 (Dài)  mm
      Trọng lượng
      570  g

    • Xuất xứ

      England

    • Dụng cụ đi kèm

      Máy hâm nóng sữa và thức ăn cho bé
      1  cái

    • Khả năng tương thích

      Tương thích với dòng sản phẩm Philips-Avent
      Tất cả các bình sữa, bình tập uống & lọ

    • Các giai đoạn phát triển

      Giai đoạn
      • 0 - 6 tháng
      • 6 - 12 tháng

    Badge-D2C

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    Nhà phân phối chính thức: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hương Thủy -  MST: 0304898593
    Website Công ty: www.huongthuy.com.vn

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