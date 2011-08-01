SCF255/57
Hâm nóng nhanh và đều
Giải pháp nhanh chóng và an toàn để hâm nóng sữa và thức ăn cho bé, Máy hâm sữa và thức ăn của Philips Avent giúp hâm nóng 125ml/4oz sữa tại nhiệt độ phòng trong khoảng 4 phút.Xem tất cả lợi ích
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Với Máy hâm sữa và thức ăn cho bé bằng điện của Philips Avent, việc chuẩn bị đồ ăn nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần cho nước vào và chọn cài đặt. Máy hâm nóng 125ml / 4oz sữa tại nhiệt độ trong phòng trong khoảng 4 phút
Máy hâm sữa và thức ăn cho bé bằng điện của Philips Avent mang lại cách chuẩn bị đồ ăn an toàn cho con bạn. Máy làm nóng thức ăn nhẹ nhàng và đều, đảm bảo không có những điểm nóng.
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Thiết kế
Trọng lượng và kích thước
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