Chống tia nước bắn và mồ hôi đạt chuẩn IPX4

Hộp sạc nhỏ cho sự thuận tiện tối đa và những tai nghe không dây đích thực này cũng có khả năng chống các tia nước từ mọi hướng. Tai nghe có thể chịu được mồ hôi và bạn cũng không cần phải bận tâm khi gặp trời mưa.