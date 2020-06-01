Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
TAT1215RD/97
Luôn sẵn sàng sử dụng
Còn gì hữu dụng hơn tai nghe không dây đích thực với hộp sạc vừa vặn túi quần jeans ôm của bạn? Tai nghe nhét tai chống tia nước bắn và chống mồ hôi mang đến cho bạn trải nghiệm âm thanh tuyệt vời với thời gian phát nhạc lên tới 18 giờ.
Bộ kích âm thanh 6mm/kín phía sau
Bluetooth®
Không còn tiếng vọng khó chịu khi bạn đang nói chuyện qua điện thoại nữa. Với chức năng khử tiếng vọng âm thanh của chúng tôi, bạn luôn có thể nghe được rõ ràng và không gián đoạn.
Hộp sạc nhỏ cho sự thuận tiện tối đa và những tai nghe không dây đích thực này cũng có khả năng chống các tia nước từ mọi hướng. Tai nghe có thể chịu được mồ hôi và bạn cũng không cần phải bận tâm khi gặp trời mưa.
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