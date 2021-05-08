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Ngừng sản xuất

1000 seriesTai nghe nhét tai True Wireless

TAT1215BL/97

3.5

| (2) Đánh giá

Có sẵn

Trắng
Trắng
Trắng
Trắng
Trắng
Trắng
Xanh dương
Xanh dương
Xanh dương
Xanh dương
Đen
Đen
Đen
Đen
Đen
Đen
Đỏ
Đỏ
Đỏ san hô
Đỏ san hô

Luôn sẵn sàng sử dụng

Còn gì hữu dụng hơn tai nghe không dây đích thực với hộp sạc vừa vặn túi quần jeans ôm của bạn? Tai nghe nhét tai chống tia nước bắn và chống mồ hôi mang đến cho bạn trải nghiệm âm thanh tuyệt vời với thời gian phát nhạc lên tới 18 giờ.

Xem tất cả lợi ích

Luôn sẵn sàng sử dụng

  • Bộ kích âm thanh 6mm/kín phía sau

  • Bluetooth®

Bộ kích âm neodim 6 mm. Âm thanh rõ ràng, âm bass mạnh mẽ

Micrô tích hợp với chức năng khử tiếng vọng để cho ra âm thanh rõ ràng

Không còn tiếng vọng khó chịu khi bạn đang nói chuyện qua điện thoại nữa. Với chức năng khử tiếng vọng âm thanh của chúng tôi, bạn luôn có thể nghe được rõ ràng và không gián đoạn.

Chống tia nước bắn và mồ hôi đạt chuẩn IPX4

Hộp sạc nhỏ cho sự thuận tiện tối đa và những tai nghe không dây đích thực này cũng có khả năng chống các tia nước từ mọi hướng. Tai nghe có thể chịu được mồ hôi và bạn cũng không cần phải bận tâm khi gặp trời mưa.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

3.5

trên 5

2

Đánh giá

5
2
1

08/05/2021

Malaysia

Malaysia

Value buy for budget earbud

With the price of below RM 130 and with warranty of 1 year this earbud would considered as acceptable.

Khuyết điểm

Item would be better with USB type C charging port

Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1215BL In-ear true wireless headphones

Ngày Sử Dụng 2021-04-08

Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1215BL In-ear true wireless headphones

Ngày Sử Dụng 2021-04-08

31/01/2021

Việt Nam

Việt Nam

tạm

nắp hộp bị lỏng quá âm thanh thì tạm ổn bass không nhiều sản phẩm rất hiếm trên thị trường nên tìm phụ kiện khó

Ưu điểm

nhỏ gọn pin ổn

Khuyết điểm

nắp hộp lỏng lẻo

Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1215BL Tai nghe nhét tai True Wireless

Ngày Sử Dụng 2019-12-31

Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1215BL Tai nghe nhét tai True Wireless

Ngày Sử Dụng 2019-12-31

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