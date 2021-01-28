Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
TAT1215BK/97
Luôn sẵn sàng sử dụng
Còn gì hữu dụng hơn tai nghe không dây đích thực với hộp sạc vừa vặn túi quần jeans ôm của bạn? Tai nghe nhét tai chống tia nước bắn và chống mồ hôi mang đến cho bạn trải nghiệm âm thanh tuyệt vời với thời gian phát nhạc lên tới 18 giờ.
Bộ kích âm thanh 6mm/kín phía sau
Bluetooth®
Không còn tiếng vọng khó chịu khi bạn đang nói chuyện qua điện thoại nữa. Với chức năng khử tiếng vọng âm thanh của chúng tôi, bạn luôn có thể nghe được rõ ràng và không gián đoạn.
Hộp sạc nhỏ cho sự thuận tiện tối đa và những tai nghe không dây đích thực này cũng có khả năng chống các tia nước từ mọi hướng. Tai nghe có thể chịu được mồ hôi và bạn cũng không cần phải bận tâm khi gặp trời mưa.
3.3
trên 5
9
Đánh giá
Princephil
28/01/2021
Malaysia
This Product is insanely COOL
These headphones are beyond a doubt the best that have entered my ear because of the way they combine bass and tweeter sound. They are exceptional. Guess what. When they're on standby i can still hear the birds chirp
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1215BK In-ear true wireless headphones
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1215BK In-ear true wireless headphones
Steph FFS
18/01/2023
Australia
I love these.
In my opinion these are brilliant ear buds. I have beats and samsung earbuds however these are the only ones I use. They never fall out on a run or disconnect. Easy to pause and play. Keep their charge for hours. Highly recommend these Phillips 1000 series earbud.
Ưu điểm
Long battery life, user friendly
Khuyết điểm
None
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1215BK In-ear true wireless headphones
Ngày Sử Dụng 2022-01-18
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1215BK In-ear true wireless headphones
Ngày Sử Dụng 2022-01-18
Jliddee
25/05/2022
Australia
Impressed
Good for the price. Never had 1 drop out so dont kno wat these clowns r on about. Fell out of ear going 80km an hour and still works fine.
Ưu điểm
Robust. They r cheap sound good and battery seems good
Khuyết điểm
Bit large
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1215BK In-ear true wireless headphones
Ngày Sử Dụng 2021-11-25
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 1000 series TAT1215BK In-ear true wireless headphones
Ngày Sử Dụng 2021-11-25