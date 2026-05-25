Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
TAE2100WT/97
Cảm nhận âm nhạc, tận hưởng sự vừa vặn
Đeo tai nghe có dây này và tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái cùng chất lượng âm thanh vượt trội. Tai nghe cũng được trang bị cổng USB-C, giúp tương thích với nhiều thiết bị.
Vừa vặn và thoải mái khi đeo trong tai
Điều khiển ngay trên dây
Đầu nối USB-C
3 đệm tai thay thế
Một ống âm học hình bầu dục cùng ba kích cỡ đệm tai bằng cao su thay thế tạo ra lớp kín hoàn hảo, giúp bạn đeo tai nghe hàng giờ liền mà vẫn thoải mái. Tận hưởng trải nghiệm nghe cả ngày.
Cuộc sống di chuyển sẽ thế nào nếu thiếu những giai điệu yêu thích của bạn? Tai nghe này mang đến âm trầm mạnh mẽ từ loa 10 mm đầy uy lực. Tận hưởng trải nghiệm nghe thoải mái nhờ thiết kế nhét tai vừa vặn.
Tai nghe tuyệt vời này được trang bị micrô tích hợp, giúp bạn dễ dàng chuyển từ nghe nhạc sang nhận cuộc gọi, luôn giữ kết nối bất cứ lúc nào.
Đánh giá