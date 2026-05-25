Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Ảnh chụp một sản phẩm
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh chụp một sản phẩm
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế
  • Ảnh sản phẩm thay thế

Tai nghe nhét trong tai có micrô

TAE2100PP/97

Có sẵn

Cam
Cam
Trắng
Trắng
Tía
Tía
Xanh dương nhạt
Xanh dương nhạt
Đen
Đen

Cảm nhận âm nhạc, tận hưởng sự vừa vặn

Đeo tai nghe có dây này và tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái cùng chất lượng âm thanh vượt trội. Tai nghe cũng được trang bị cổng USB-C, giúp tương thích với nhiều thiết bị.

Xem tất cả lợi ích

Cảm nhận âm nhạc, tận hưởng sự vừa vặn

  • Vừa vặn và thoải mái khi đeo trong tai

  • Điều khiển ngay trên dây

  • Đầu nối USB-C

  • 3 đệm tai thay thế

Thiết kế công thái học, đeo cả ngày thoải mái

Một ống âm học hình bầu dục cùng ba kích cỡ đệm tai bằng cao su thay thế tạo ra lớp kín hoàn hảo, giúp bạn đeo tai nghe hàng giờ liền mà vẫn thoải mái. Tận hưởng trải nghiệm nghe cả ngày.

Âm trầm mạnh mẽ, âm thanh rõ nét bất kể bạn đang nghe gì

Cuộc sống di chuyển sẽ thế nào nếu thiếu những giai điệu yêu thích của bạn? Tai nghe này mang đến âm trầm mạnh mẽ từ loa 10 mm đầy uy lực. Tận hưởng trải nghiệm nghe thoải mái nhờ thiết kế nhét tai vừa vặn.

Micrô tích hợp. Chuyển từ nghe nhạc sang nhận cuộc gọi chỉ trong nháy mắt

Tai nghe tuyệt vời này được trang bị micrô tích hợp, giúp bạn dễ dàng chuyển từ nghe nhạc sang nhận cuộc gọi, luôn giữ kết nối bất cứ lúc nào.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào!

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe