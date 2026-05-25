Cảm nhận âm nhạc, tận hưởng sự vừa vặn

Đeo tai nghe có dây này và tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái cùng chất lượng âm thanh vượt trội. Tai nghe cũng được trang bị cổng USB-C, giúp tương thích với nhiều thiết bị.