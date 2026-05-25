Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
TAE2000OR/97
Cảm nhận âm nhạc, tận hưởng sự vừa vặn
Đeo tai nghe nhét tai có dây này để tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái cùng chất lượng âm thanh vượt trội. Tai nghe cũng được trang bị cổng USB-C, giúp tương thích với nhiều thiết bị.
Tai nghe nhét tai thoải mái
Điều khiển ngay trên dây
Đầu nối USB-C
Âm trầm mạnh mẽ, âm thanh rõ ràng
Nhỏ gọn, thoải mái khi đeo, tận hưởng trải nghiệm nghe cả ngày.
Cuộc sống di chuyển sẽ thế nào nếu thiếu những giai điệu yêu thích của bạn? Tai nghe nhét tai kiểu earbuds này mang đến âm trầm mạnh mẽ từ loa 14,2 mm đầy uy lực. Tận hưởng trải nghiệm nghe thoải mái nhờ thiết kế nhét tai vừa vặn.
Những tai nghe nhét tai kiểu earbuds tuyệt vời này còn được trang bị micrô tích hợp, giúp bạn dễ dàng chuyển từ nghe nhạc sang nhận cuộc gọi, luôn giữ kết nối bất cứ lúc nào.
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