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Tai nghe nhét tai kiểu earbuds có micrô

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Tai nghe nhét tai kiểu earbuds có micrô

TAE2000OR/97

Tai nghe nhét tai kiểu earbuds có micrô

Có sẵn

Cam
Cam
Trắng
Trắng
Tía
Tía
Xanh dương nhạt
Xanh dương nhạt
Đen
Đen

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Tờ rơi thương mại được bản địa hóa

  • PDF tệp, 211.1 kB
  • 1 June 2026

Sách hướng dẫn sử dụng - English (US)

  • PDF tệp, 1.2 MB
  • 4 June 2026

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