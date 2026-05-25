Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Cảm nhận âm nhạc, tận hưởng sự vừa vặn
  • Cảm nhận âm nhạc, tận hưởng sự vừa vặn
  • Cảm nhận âm nhạc, tận hưởng sự vừa vặn
  • Cảm nhận âm nhạc, tận hưởng sự vừa vặn
  • Cảm nhận âm nhạc, tận hưởng sự vừa vặn
  • Cảm nhận âm nhạc, tận hưởng sự vừa vặn
  • Cảm nhận âm nhạc, tận hưởng sự vừa vặn
  • Cảm nhận âm nhạc, tận hưởng sự vừa vặn
  • Cảm nhận âm nhạc, tận hưởng sự vừa vặn
  • Cảm nhận âm nhạc, tận hưởng sự vừa vặn
  • Cảm nhận âm nhạc, tận hưởng sự vừa vặn
  • Cảm nhận âm nhạc, tận hưởng sự vừa vặn

Tai nghe nhét tai kiểu earbuds có micrô

TAE2000BK/97

Có sẵn

Cam
Cam
Trắng
Trắng
Tía
Tía
Xanh dương nhạt
Xanh dương nhạt
Đen
Đen

Cảm nhận âm nhạc, tận hưởng sự vừa vặn

Đeo tai nghe nhét tai có dây này để tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái cùng chất lượng âm thanh vượt trội. Tai nghe cũng được trang bị cổng USB-C, giúp tương thích với nhiều thiết bị.

Xem tất cả lợi ích

Cảm nhận âm nhạc, tận hưởng sự vừa vặn

  • Tai nghe nhét tai thoải mái

  • Điều khiển ngay trên dây

  • Đầu nối USB-C

  • Âm trầm mạnh mẽ, âm thanh rõ ràng

Thiết kế công thái học, đeo cả ngày thoải mái

Nhỏ gọn, thoải mái khi đeo, tận hưởng trải nghiệm nghe cả ngày.

Âm trầm mạnh mẽ, âm thanh rõ nét bất kể bạn đang nghe gì

Cuộc sống di chuyển sẽ thế nào nếu thiếu những giai điệu yêu thích của bạn? Tai nghe nhét tai kiểu earbuds này mang đến âm trầm mạnh mẽ từ loa 14,2 mm đầy uy lực. Tận hưởng trải nghiệm nghe thoải mái nhờ thiết kế nhét tai vừa vặn.

Micrô tích hợp. Chuyển từ nghe nhạc sang nhận cuộc gọi chỉ trong nháy mắt

Những tai nghe nhét tai kiểu earbuds tuyệt vời này còn được trang bị micrô tích hợp, giúp bạn dễ dàng chuyển từ nghe nhạc sang nhận cuộc gọi, luôn giữ kết nối bất cứ lúc nào.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận thông tin tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình khuyến mãi của Philips dựa trên sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe