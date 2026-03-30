Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
TAT2200WT/97
Có sẵn
Chống ồn, tận hưởng cảm giác vừa vặn
Tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày với tai nghe true wireless mang lại cảm giác nhẹ hơn, vừa vặn hơn và âm thanh tuyệt vời. Công nghệ chống ồn chủ động giúp bạn nghe nhạc không bị xao nhãng, trong khi các đệm tai có bề mặt vân giữ tai nghe luôn cố định và thoải mái khi đeo.
Tai nghe nhỏ gọn. Vừa vặn thoải mái
Khử tiếng ồn chủ động
Công nghệ 4 micrô
Âm thanh tự nhiên. Bass mạnh mẽ
Đầu mút tai nghe SecureFit có vân tạo cảm giác đeo nhẹ nhàng và thoải mái hơn, đồng thời tạo độ kín tốt để mang lại âm thanh hay hơn nữa. Các tính năng như Dynamic Bass cho phép bạn tận hưởng trọn vẹn sức mạnh của những giai điệu yêu thích ngay cả khi nghe ở âm lượng nhỏ.
Tính năng khử tiếng ồn chủ động giúp giảm tiếng ồn bên ngoài để bạn có thể tập trung vào âm nhạc, podcast và cuộc gọi. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này qua tai nghe hoặc ứng dụng đồng hành của chúng tôi, còn Chế độ Nhận biết sẽ cho phép âm thanh bên ngoài lọt vào trở lại.
Tai nghe này sở hữu hệ thống bốn mic, trong đó hai mic kết hợp với thuật toán giảm tiếng ồn AI để mang đến cho bạn những cuộc gọi siêu rõ nét. Ngay cả khi bạn đang ở một quán cà phê đông đúc, giọng nói của bạn vẫn được truyền tải rõ ràng và người đang trò chuyện với bạn sẽ không bị phân tâm bởi những gì diễn ra xung quanh.
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