Công nghệ 4 mic. Cuộc gọi rõ ràng hơn, ngay cả ở nơi đông đúc

Tai nghe này sở hữu hệ thống bốn mic, trong đó hai mic kết hợp với thuật toán giảm tiếng ồn AI để mang đến cho bạn những cuộc gọi siêu rõ nét. Ngay cả khi bạn đang ở một quán cà phê đông đúc, giọng nói của bạn vẫn được truyền tải rõ ràng và người đang trò chuyện với bạn sẽ không bị phân tâm bởi những gì diễn ra xung quanh.