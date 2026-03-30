Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
TAT2200LB/97
Có sẵn
Chống ồn, tận hưởng cảm giác vừa vặn
Tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày với tai nghe true wireless mang lại cảm giác nhẹ hơn, vừa vặn hơn và âm thanh tuyệt vời. Công nghệ chống ồn chủ động giúp bạn nghe nhạc không bị xao nhãng, trong khi các đệm tai có bề mặt vân giữ tai nghe luôn cố định và thoải mái khi đeo.
Tai nghe nhỏ gọn. Vừa vặn thoải mái
Khử tiếng ồn chủ động
Công nghệ 4 micrô
Âm thanh tự nhiên. Bass mạnh mẽ
Đầu mút tai nghe SecureFit có vân tạo cảm giác đeo nhẹ nhàng và thoải mái hơn, đồng thời tạo độ kín tốt để mang lại âm thanh hay hơn nữa. Các tính năng như Dynamic Bass cho phép bạn tận hưởng trọn vẹn sức mạnh của những giai điệu yêu thích ngay cả khi nghe ở âm lượng nhỏ.
Tai nghe này sở hữu hệ thống bốn mic, trong đó hai mic kết hợp với thuật toán giảm tiếng ồn AI để mang đến cho bạn những cuộc gọi siêu rõ nét. Ngay cả khi bạn đang ở một quán cà phê đông đúc, giọng nói của bạn vẫn được truyền tải rõ ràng và người đang trò chuyện với bạn sẽ không bị phân tâm bởi những gì diễn ra xung quanh.
Bạn cảm thấy âm nhạc của mình còn thiếu điều gì đó? Ứng dụng đồng hành của chúng tôi có tính năng EQ – bộ cân bằng âm thanh trực quan cho phép bạn tinh chỉnh âm thanh và khám phá các cài đặt EQ khác nhau chỉ bằng đầu ngón tay. Bạn cũng có thể dùng ứng dụng để kích hoạt Dynamic Bass, quản lý các thiết bị đã kết nối, cập nhật firmware và nhiều tính năng khác.
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