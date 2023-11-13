Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Có sẵn
Âm thanh rõ ràng
Nghe giai điệu và âm thanh cuộc gọi rõ ràng. Tai nghe True Wireless sử dụng bộ kích âm thanh 6 mm để có âm thanh phong phú và âm trầm mạnh mẽ cũng như micrô AI cho âm thanh cuộc gọi rõ ràng. Với khả năng chống nước và mồ hôi đạt chuẩn IPX4 và hộp sạc bỏ túi cho thời gian phát nhạc tới 15 giờ.
Chất lượng cuộc gọi rõ ràng
Driver 6 mm cho âm bass mạnh mẽ
Thiết kế công thái học để đeo thoải mái
Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4
Cho dù ngày của bạn kéo dài bao lâu thì những chiếc tai nghe này vẫn đồng hành cùng bạn. Bạn có thời gian phát nhạc 5 giờ và sau khi được sạc bằng hộp sạc tiện dụng bỏ túi thì bạn sẽ có thêm 10 giờ nghe nhạc.
Thưởng thức âm thanh đúng như cách chúng vốn được tạo ra. Tai nghe này sử dụng màng loa dynamic 6 mm được thiết kế tùy chỉnh để mang đến cho bạn trải nghiệm nghe chân thực. Công suất lớn của màng loa giúp tăng cường độ sống động và âm trầm, để bạn không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ nhịp điệu nào.
Đừng để âm thanh từ thế giới xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Tai nghe này được trang bị micrô AI sử dụng thuật toán AI tiên tiến để lọc bỏ tiếng ồn bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ nét. Luôn nghe rõ giọng nhau trong mọi cuộc gọi.
4.3
trên 5
3
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Aelara
13/11/2023
Singapore
Excellent
Very nice, easy to handle, and very usefull fetures I recomend
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAT1108BK True Wireless Headphones
Ngày Sử Dụng 2023-10-13
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAT1108BK True Wireless Headphones
Ngày Sử Dụng 2023-10-13
Jdog678
24/09/2023
Singapore
Good buy
Excellent noise cancelling and good sound with good price
Ưu điểm
Excellent noise cancelling good price
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAT1108BK True Wireless Headphones
Ngày Sử Dụng 2022-08-24
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho TAT1108BK True Wireless Headphones
Ngày Sử Dụng 2022-08-24
Robin l
06/02/2025
Philippines
I cannot lower the minimum volume can u help? Sleep
Ưu điểm
Good sound and fitting for sleeping
Khuyết điểm
I cannot lower the minimum volume i have tinittus so i need to sleep with earplugs with sound to cancel out the noise .i tried everything to lower the minimum volume my other earplugs have a lower minimum volume so i can sleep without to much volume
Đánh giá này được thực hiện cho TAT1108BK True Wireless Headphones
Ngày Sử Dụng 2025-01-06
Đánh giá này được thực hiện cho TAT1108BK True Wireless Headphones
Ngày Sử Dụng 2025-01-06
Thời lượng pin khi phát nhạc là giá trị tương đối và có thể thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng.